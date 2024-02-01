15 років тюрми отримали ще троє бойовиків: серед них – снайпер та рецидивіст з російського "Шторм-Z", - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Серед них – снайпер та рецидивіст з російського "Шторм-Z".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Зазначається, що двох зловмисників українські воїни взяли у полон під час так званих "м’ясних" штурмів, які проводили рашисти, щоб зайняти позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом.

Ще одного зрадника було затримано у ході жорстоких боєзіткнень у районі Волновахи.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ, суд призначив поплічникам агресора 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Серед засуджених – уродженець тимчасово окупованого Кальміуського, що на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення рф чоловік добровільно "мобілізувався" до лав окупантів на посаду стрілка.

Згодом зловмисника призначили снайпером у складі 114-ї мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу збройних сил росії.

У жовтні 2023 року бойовик виконував завдання російського командування щодо захоплення Авдіївки. Тоді він штурмував позиції ЗСУ в районі Красногорівки, де й потрапив у полон до українських захисників.

Також засуджено мешканця тимчасово окупованої території Луганщини, який добровільно вступив до російського війська у липні 2022 року.

Після проходження підготовки на полігоні у Хрустальному його призначили на посаду стрільця і відправили охороняти склади з боєприпасами ворога під Соледаром. Згодом зловмисника перекинули на підкріплення окупаційних угруповань рф на Бахмутському напрямку.

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Крім того, тюремний строк отримав кримчанин, який уклав контракт з міноборони рф та приєднався до штурмового батальйону "Шторм-Z". Таке рішення зрадник прийняв, відбуваючи покарання в колонії у Волгограді за торгівлю наркотиками.

У жовтні 2023 року його "відрядили" до Волноваського району для участі в бойових діях проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️⁠ ⁠чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

▪️⁠ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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