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Новини
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15 років тюрми отримали ще троє бойовиків: серед них – снайпер та рецидивіст з російського "Шторм-Z", - СБУ

сбу

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Серед них – снайпер та рецидивіст з російського "Шторм-Z".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Зазначається, що двох зловмисників українські воїни взяли у полон під час так званих "м’ясних" штурмів, які проводили рашисти, щоб зайняти позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом.

Ще одного зрадника було затримано у ході жорстоких боєзіткнень у районі Волновахи.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ, суд призначив поплічникам агресора 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 8 учасникам "Л/ДНР", які воювали проти ЗСУ на Донеччині та Харківщині, повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТО

Серед засуджених – уродженець тимчасово окупованого Кальміуського, що на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення рф чоловік добровільно "мобілізувався" до лав окупантів на посаду стрілка.

Згодом зловмисника призначили снайпером у складі 114-ї мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу збройних сил росії.

У жовтні 2023 року бойовик виконував завдання російського командування щодо захоплення Авдіївки. Тоді він штурмував позиції ЗСУ в районі Красногорівки, де й потрапив у полон до українських захисників.

Також засуджено мешканця тимчасово окупованої території Луганщини, який добровільно вступив до російського війська у липні 2022 року.

Після проходження підготовки на полігоні у Хрустальному його призначили на посаду стрільця і відправили охороняти склади з боєприпасами ворога під Соледаром. Згодом зловмисника перекинули на підкріплення окупаційних угруповань рф на Бахмутському напрямку.

Також читайте: Дев’ятьом бойовикам, які брали участь у "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ під Бахмутом та Лисичанськом, повідомлено про підозру, - СБУ

Крім того, тюремний строк отримав кримчанин, який уклав контракт з міноборони рф та приєднався до штурмового батальйону "Шторм-Z". Таке рішення зрадник прийняв, відбуваючи покарання в колонії у Волгограді за торгівлю наркотиками.

У жовтні 2023 року його "відрядили" до Волноваського району для участі в бойових діях проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️⁠ ⁠чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
▪️⁠ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Також читайте: 8 зрадників-бойовиків "зі стажем", які воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині, можуть довічно загриміти за ґрати, - СБУ

Автор: 

бойовик (3414) ув’язнення (116) СБУ (12808)


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На могили наших захисників відвезти - і дати земельки поїсти....
І там залишити!
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01.02.2024 17:06 Відповісти
З кулями в бочках. Ще годувати й утримувати цих падл.

А конфісковане майно треба реалізувати, а кошти у спецфонд для допомоги сім'ям загиблих. Тільки зелених не допускати.

Доречі, реально б такий фонд заснувати й кошти, конфісковані у всіх причетних, направляти туди. А наглядачами поставити уповноважених від Штатів та Європи.
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01.02.2024 17:44 Відповісти
*бошках (довбаний виправлювач)
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01.02.2024 17:45 Відповісти
Член114-ї мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу збройних сил роісї точно вижив, чи ЦЕНЗОР неправду сказав?)
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01.02.2024 17:07 Відповісти
чи не точно вижив
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01.02.2024 17:18 Відповісти
За УБИВСТВО Українців, оркам дали 15 років судді МАЙДАНУ!!
Сівкович з льовочкіними та деркачі, сміються аж до сліз…
Змін до Законів, впродовж 10 років війни, так і не внесено, а особливо з 2019 року, то це взагалі днище!!!
Мертвечук симоненко трубіцин бай мехеда … та ще тисячі зрадників України… живуть і сміються з цього..
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01.02.2024 17:22 Відповісти
 
 