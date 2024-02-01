Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо реалізації програми на €50 млрд для України

У Євросоюзі розкрили деталі рішення про виділення Україні 50 млрд євро у 2024-2027 роках в рамках програми Ukraine Facility. Зокрема, лідери країн-членів проводитимуть щорічні дебати щодо допомоги Києву.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС 1 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Підтримка України

Так, лідери ЄС погодилися, що Рада ЄС відіграватиме ключову роль в управлінні програмою для України. Тобто рішення ухвалюватимуться кваліфікованою більшістю голосів щодо ухвалення та внесення змін до програми, а також щодо затвердження та призупинення виплат на основі відповідних оцінок та пропозицій Єврокомісії.

"На основі річного звіту Єврокомісії про реалізацію програми для України Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми з метою надання рекомендацій", - йдеться у висновках.

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Перегляд програми допомоги

Лідери також зазначили, що у разі необхідності, через два роки Європейська рада може запросити Єврокомісію внести пропозицію для розгляду в контексті нової багаторічної фінансової рамки.

Рішення про дебати щодо програми та можливий перегляд фінансової рамки через два роки, за повідомленнями ЗМІ, є компромісним з метою уникнути вето угорського прем’єра Віктора Орбана.

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Саміт ЄС

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ухвалення рішення про виділення 50 млрд євро допомоги для України.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що рішення про надання допомоги на 50 мільярдів євро відповідає стратегічним інтересам Євросоюзу та підтверджує, що ЄС є надійним та передбачуваним партнером України.

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