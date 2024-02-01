Демократичні механізми, боротьба з корупцією та економічна стійкість: ЄС назвав передумови надання Україні 50 млрд євро. ДОКУМЕНТ

Євросоюз оприлюднив текст рішення щодо виділення Україні 50 млрд євро у 2024-2027 роках в рамках програми Ukraine Facility.

Відповідний документ опубліковала Єврокомісія, передає Цензор.НЕТ.

Європейський Союз у висновках Саміту від 1 лютого заявив, що Україна зможе отримувати кошти в рамках погодженої на саміті програми Ukraine Facility на 50 млрд євро за дотримання низки передумов.

"Передумовою підтримки України в рамках програми є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин", – йдеться у документі.

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Лідери Євросоюзу також наголосили, що Єврокомісія та Україна в рамках реалізації програми повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту фінансових інтересів ЄС. Зокрема, щодо запобігання, виявлення та ліквідації шахрайства, корупції, конфліктів інтересів та порушень.

"Європейська Рада наголошує на необхідності посилення відповідальності України за зусилля з відновлення та реконструкції за допомогою Плану, який має підготувати український Уряд, який викладе порядок денний реформ та інвестицій в Україні на її шляху до вступу в ЄС. Ще до ухвалення Плану настійно заохочуватиметься найширша участь донорів за межами Європейського Союзу в загальних зусиллях із відновлення та реконструкції України", – йдеться в документі.























