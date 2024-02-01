Демократичні механізми, боротьба з корупцією та економічна стійкість: ЄС назвав передумови надання Україні 50 млрд євро. ДОКУМЕНТ
Євросоюз оприлюднив текст рішення щодо виділення Україні 50 млрд євро у 2024-2027 роках в рамках програми Ukraine Facility.
Відповідний документ опубліковала Єврокомісія, передає Цензор.НЕТ.
Європейський Союз у висновках Саміту від 1 лютого заявив, що Україна зможе отримувати кошти в рамках погодженої на саміті програми Ukraine Facility на 50 млрд євро за дотримання низки передумов.
"Передумовою підтримки України в рамках програми є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин", – йдеться у документі.
Лідери Євросоюзу також наголосили, що Єврокомісія та Україна в рамках реалізації програми повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту фінансових інтересів ЄС. Зокрема, щодо запобігання, виявлення та ліквідації шахрайства, корупції, конфліктів інтересів та порушень.
"Європейська Рада наголошує на необхідності посилення відповідальності України за зусилля з відновлення та реконструкції за допомогою Плану, який має підготувати український Уряд, який викладе порядок денний реформ та інвестицій в Україні на її шляху до вступу в ЄС. Ще до ухвалення Плану настійно заохочуватиметься найширша участь донорів за межами Європейського Союзу в загальних зусиллях із відновлення та реконструкції України", – йдеться в документі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Мимо рта проносят чачу
"Мимо носа алычу..." (С)
зрадниками як почне боротись із власним відображенням у дзеркалі, що і його убієнний брат не зможе посади продавати...
"ПА ОБСЄ надсилає свою спостережну місію на вибори в Азербайджан. Це велика довіра колег, очолить місію Артур Герасимов. Я член постійної делегації в ПА ОБСЄ офіційно акредитована спостерігачем і маю відповідний мандат. І ось, Стефанчук не підписує мені відрядження. Тобто, аби виконати офіційну спостережну місію я маю оформити відпустку і для перетину кордону взяти з собою дітей-школярів.
Безумство. Це переходить межі. Я заявляю про політичний тиск на мене голови ВР, дрібний шантаж за мою політичну позицію, зловживання Стефанчуком своєю посадою. Це помста за мій судовий позов, поданий проти голови ВР за його дії і бездіяльність. За мої соцмережі 🙂, на які Стефанчук+К* перезбуджуються.
Мені неодноразово натякали з Банковоі і від слуг, що це помста за публічну позицію і критику. Я б хотіла похвалити Стефанчука, але за що? Можливо, я дійсно надто критична і не помічаю щось хороше і правильне? З радістю виправлю це, якщо підкажете. Але поки що бачу руйнацію парламентаризму, знищення каналу Рада, управлінський бардак, самодурство, відсутність години запитань до уряду, фаворитизм, бо слуги і ті, хто Стефанчука не критикують, мають право на міжпарламентську діяльність, політичну цензуру і тиск на опозицію, порушення регламенту, нездатність зачитати запити й організувати годину запитань до уряду.
Розумію, що це єдине право, яке залишили голові ВР від Банкової - підписувати відрядження депутатів от він і самостверджується в такий збочений спосіб.
Й все це принижує парламент і країну. Самі слуги цілком поділяють мою оцінку ролі Стефанчука. Але бояться це сказати вголос. Поки що".
включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права,
а також гарантувати повагу до прав людини...." - це усе неприйнятне для кріпаків дермака і його Зєльди та їхніх елітних перевірених рєзнікокових мародерів, то вже є фОшизм.. та й у ***** на це усе вже є спрАвка з "підпісь здєсь і підпісь здєсь" від ОБСОСЕ та ОНИ
Не видать нам 50 млрд євро... Как в сказке:
- Царь-батюшка, дракон проголодался.
- А что он ест?
- Дев невинных.
- Да, видать, подохнет он у нас...
Ну все, расходимся, помощи не будет. Не будут же пчелы против меда бороться.