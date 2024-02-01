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Новини
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Російського військового, який катував мирних українців на Херсонщині, засуджено до 12 років

Засуджено окупанта

До 12 років засуджено окупанта, що катував цивільних під час окупації Херсонської області.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Окупанта визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За злочин він отримав максимально можливе покарання - 12 років позбавлення волі.

Повідомляється, що з початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил РФ був призначений так званим "комендантом-начальником гарнізону", який дислокувався у смт Лазурне. До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

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За інформацією прокурорів Одеської обласної прокуратури, засуджений особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.

"Він разом зі своїми спільниками - військовими РФ, затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від чоловіка вимагали надати інформацію про проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці", - розповідають у прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського військового, який розстріляв двох українців, засуджено до довічного ув’язнення, - Офіс генпрокурора

Автор: 

окупація (6685) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+10
Заочно? А ипло зачем замылили, идиоты?
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01.02.2024 18:37
+9
Тільки український моссад. Люди повинні читати новини: кат українців подох при таких то обставинах, все. А ці заочно суди, тільки кацапів смішити.
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01.02.2024 18:55
+7
А цей покидьок хоч знає шо його засудили?
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01.02.2024 18:43
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Заочно? А ипло зачем замылили, идиоты?
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01.02.2024 18:37 Відповісти
А цей покидьок хоч знає шо його засудили?
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01.02.2024 18:43 Відповісти
Якщо і не знає, то після розділу кацапстану на держави абсолютно контрольовані Україною та її Союзниками, сховатися ому буде нікуди! Тому це йому не допоможе уникнути пітушиної хати!
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01.02.2024 19:22 Відповісти
До 12 років засуджено окупанта

От якби до 12 років розстрілу через повішення!
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01.02.2024 18:48 Відповісти
Так це ж і є заочне засудження,тільки другими словами.
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01.02.2024 19:27 Відповісти
Тільки український моссад. Люди повинні читати новини: кат українців подох при таких то обставинах, все. А ці заочно суди, тільки кацапів смішити.
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01.02.2024 18:55 Відповісти
Так заочні вироки підарам краще виносити ніж тутешнім корупціонерам! Ніби працюють люди! Не дарма наші гроші жеруть...
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01.02.2024 19:00 Відповісти
Та хоч тричі пожиттєве,ви його зловіть спочатку! Ось чим займаються суди,відпрацьовують незрозуміло шалені зарплати в такий дивакуватий спосіб. путіна вже осудили,чи ще нема доказів,посміховиська?🤦
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01.02.2024 19:03 Відповісти
потрібні мисливці за головами
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01.02.2024 20:08 Відповісти
А чому так мало? У нас до сих пір комплекс меншовартості? Нам стидно дати пожиттєве мразоті, яка катували і вбивала наших громадян?
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01.02.2024 20:30 Відповісти
Йому треба дати нагороду-********* палочку 95
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01.02.2024 20:39 Відповісти
Так ему и надо гаду. Будет знать в следующий раз!
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01.02.2024 22:32 Відповісти
 
 