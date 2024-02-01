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Законопроєкт про мобілізацію не буде ухвалено швидко, очікується багато правок, - "слуга народу" Чернєв

Єгор Чернєв

Ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію забере багато часу.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, документ буде внесено до сесійної зали після розгляду у профільному комітеті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про мобілізацію все ще містить сумнівні норми: буде складно знайти під нього голоси у Раді, - "слуга народу" Чернєв

Він зазначив, що тут є два варіанти: або законопроєкт доопрацьовуватимуть у комітеті перед першим читанням, або його рекомендуватимуть ухвалити у першому читанні, щоб запустити процес і до другого читання прибрати всі "суперечливі норми".

"Але процес ухвалення законопроєкту в цілому, мабуть, не буде швидким. Адже крім пропозицій комітету ми очікуємо також значної кількості правок від колег з парламенту", — сказав Чернєв.

Автор: 

мобілізація (3053) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+18
Без правок от орденоносцев Лысого с Пикаловым закон принимать нельзя.
Они лучше других знают, как правильно уклоняться и при этом ордена иметь.
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01.02.2024 18:39
+14
Ніхто нічого не зриває - пакують людей ,аж гай шумить, з підприємств вигрібають всіх чоловіків.
Поки приймуть закон - вже не буде кого мобілізовувати - то ж не чиновника з депутатом
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01.02.2024 18:52
+9
Хто програє мобілізацію, той програє війну (с). Можна тільки уявити як рукоплеще нашим депутатам т. Пу: США - світовий шериф в прострації, гальмується всяка допомога, а ВР, напевно з допомогою ОП, зриває мобілізацію.
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01.02.2024 18:45
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Без правок от орденоносцев Лысого с Пикаловым закон принимать нельзя.
Они лучше других знают, как правильно уклоняться и при этом ордена иметь.
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01.02.2024 18:39 Відповісти
*** забере багато часу ***

ВР продовжує системно працювати над зривом мобілізаці.
Головна мета - зберегти існуючи схеми для ухилянтів та захистити від мобілізації *інвалідів економічного фронту* (майбутній вдячний електорат), а ЗСУ нехай почєкають ...
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01.02.2024 18:40 Відповісти
Ніхто нічого не зриває - пакують людей ,аж гай шумить, з підприємств вигрібають всіх чоловіків.
Поки приймуть закон - вже не буде кого мобілізовувати - то ж не чиновника з депутатом
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01.02.2024 18:52 Відповісти
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01.02.2024 18:42 Відповісти
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01.02.2024 18:54 Відповісти
Хто програє мобілізацію, той програє війну (с). Можна тільки уявити як рукоплеще нашим депутатам т. Пу: США - світовий шериф в прострації, гальмується всяка допомога, а ВР, напевно з допомогою ОП, зриває мобілізацію.
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01.02.2024 18:45 Відповісти
Що нас очікує!

Пише людина, яка за місяць до вторгнення прогнозувала, що нас очікує. Все сталося рівно так, як він писав, крім одного (Польща відкрила кордон для біженців).

Цей прогноз він робить зараз.

https://twitter.com/rs_ssw/status/1753020144157073568
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01.02.2024 19:09 Відповісти
А що - щось нове?! Чи не казали нам ще літом про "У України одна спроба!" (чех Павел), а купа блохерів з Брайтон-Біч муослили про те що навесні а то і ще взимку Україну будуть схиляти до переговорів?!
Все як по нотах. Ми тоді думали - та як вони нас примусять?! Та ми будем битися а не перемовлятися!! Нічого в них не вийде!!

А тут - хоп! і Хамас ні сіло ні впало поліз! А Ізраїль і не спішить тапочне військо розкатати в пил. Хоп - і Ленд-Ліз десь розтанув ( але ж зараз він був би дуже як на часі - саме для таких ситуацій і приймався) і Техас збунтувався якось не вчасно... Хоп! і Венесуельсько-гаянська криза і всі такі - Ой! як це важливо!! Ой! А що там Глобальне потепління?! І вже ані Джоллі не їде сюди ані Орландо з Дікапріо...

звичайно то все збіг і ніхто то все не планує заздалегідь.
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01.02.2024 19:57 Відповісти
А можна не перекидати папірці з правками один до одного, а зібрати Розумних і Компетентних спеціалістів, не обов'язково з ВР, розглянути разом успішні практики по мобілізації в інших країнах, і спільно вирішити цю проблему ! Не затягувати, бо йде ВІЙНА!
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01.02.2024 20:15 Відповісти
«Мерзотники завжди беруть гору над порядними людьми тому, що вони поводяться з порядними людьми як із мерзотниками, а порядні люди поводяться з мерзотниками як із порядними людьми.

Нерозумний не любить розумного, неосвічений - освіченого, невихований -вихованого і т.д.

І все це прикриваючись якою-небудь фразою: "Я людина проста ...", "я не люблю мудрувань", "я прожив своє життя і без цього", "все це від лукавого" і т.д.

А в душі - ненависть, заздрість, почуття власної неповноцінності».

«Ви все життя будете зустрічати людей, про яких із подивом скажете: «За що він мене не злюбив? Я ж йому нічого не зробив".

Помиляєтеся! Ви нанесли йому найтяжчу образу: ви - живе заперечення його гнилої натури».

© Андре Моруа
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02.02.2024 16:00 Відповісти
очікується багато правок

Очкується...
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01.02.2024 18:46 Відповісти
А можна не перекидати папірці з правками один до одного, а зібрати Розумних і Компетентних спеціалістів, не обов'язково у ВР, розглянути успішні практики по мобілізації інших країн, і спільно вирішити цю проблему ! Не затягувати, бо йде ВІЙНА!
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01.02.2024 18:58 Відповісти
Чомусь так захотілось щоб цьому "щасливому мобілізаціанту" хтось тицьнув прикладом в зуби. Мабуть грип...
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01.02.2024 18:49 Відповісти
Сволота втомилась, що нарід втомився від війни?
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01.02.2024 18:55 Відповісти
У зеленського простріляні колінa?
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01.02.2024 18:55 Відповісти
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01.02.2024 18:56 Відповісти
Вони там кончені дебіли війна йде зараз, часу на ваші правки нема, цей закон мав буди ухвалений ще на початку 2023 року.
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01.02.2024 18:56 Відповісти
Тому що зелена смердяча влада думає про рейтинги а не про Перемогу!
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01.02.2024 19:12 Відповісти
Бувший цифровізатор, наразі в комітеті нацбезпеки..його безуглу покусала??

Почитайте його анкетку..

Нам як пороблено..
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01.02.2024 18:59 Відповісти
Будуть тягнути, щоб цим ажиотажем відволікти незадоволені настрої населення на рахунок дій влади проти Залужного
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01.02.2024 19:10 Відповісти
Одні написали маячню, вже другий раз, інші її тепер правити будуть бо дійсно маячня.
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01.02.2024 19:14 Відповісти
Быстро они могут принять только законы по каннабиусу, казино и продаже земли.
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01.02.2024 19:16 Відповісти
Як же отим служкам Зеленського, так не хочеться йти і ЗАХИЩАТИ на фронті Україну!! Там гроші у конвертах, недають! Тому і затягують проект, ці, регламентні наші з ВРУ !
Пильнуймо Україну!
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01.02.2024 19:16 Відповісти
Чем плох давно существующий закон?

Ведь проблема не в нём, а в отсутствии мотивации у народа!!!!

Нужно работать над мотивацией для людей... Но власть ничего не хочет делать для людей и жертвовать СВОИМИ шкурными интересами...

Поэтому она хочет ПРОДОЛЖИТЬ НАСИЛИЕ над людьми и узаконить это насилие!!!
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01.02.2024 19:19 Відповісти
Коли Шапітолій підпише закон про мобілізацію, то багатьом чоловікам вже не доведеться ховатися від ТЦКшників, і побічний ефект від цього закону вдарить і по щурятнику.
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01.02.2024 19:37 Відповісти
Приймуть тоді, коли він не буде знижувати рейтинг Херпіду.
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01.02.2024 19:37 Відповісти
Це точно, коли вже молитимуться за найвеличнійвшого щоб підписав то закон. А такий момент може настати коли рашисти вдруге спробують зробити 24.02.22
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01.02.2024 19:53 Відповісти
Вдруге так не вийде. Ніяких крупних наступальних операції в найближчі роки вони просто не здатні будуть робити.
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01.02.2024 20:06 Відповісти
Ви слуги українського народу ,чи ви слуги ворога ? давайте розтянем на місяці закон про мобілізацію почекаєм коли ворог знову буде під Києвом, таке враження що ця мерзота все робить на догоду ворога.
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01.02.2024 19:53 Відповісти
там де відповідальність тягнуть вола,а йде війна
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02.02.2024 07:02 Відповісти
 
 