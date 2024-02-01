Законопроєкт про мобілізацію не буде ухвалено швидко, очікується багато правок, - "слуга народу" Чернєв
Ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію забере багато часу.
Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, документ буде внесено до сесійної зали після розгляду у профільному комітеті.
Він зазначив, що тут є два варіанти: або законопроєкт доопрацьовуватимуть у комітеті перед першим читанням, або його рекомендуватимуть ухвалити у першому читанні, щоб запустити процес і до другого читання прибрати всі "суперечливі норми".
"Але процес ухвалення законопроєкту в цілому, мабуть, не буде швидким. Адже крім пропозицій комітету ми очікуємо також значної кількості правок від колег з парламенту", — сказав Чернєв.
Будь ласка, зачекайте...
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Они лучше других знают, как правильно уклоняться и при этом ордена иметь.
ВР продовжує системно працювати над зривом мобілізаці.
Головна мета - зберегти існуючи схеми для ухилянтів та захистити від мобілізації *інвалідів економічного фронту* (майбутній вдячний електорат), а ЗСУ нехай почєкають ...
Поки приймуть закон - вже не буде кого мобілізовувати - то ж не чиновника з депутатом
Пише людина, яка за місяць до вторгнення прогнозувала, що нас очікує. Все сталося рівно так, як він писав, крім одного (Польща відкрила кордон для біженців).
Цей прогноз він робить зараз.
https://twitter.com/rs_ssw/status/1753020144157073568
Все як по нотах. Ми тоді думали - та як вони нас примусять?! Та ми будем битися а не перемовлятися!! Нічого в них не вийде!!
А тут - хоп! і Хамас ні сіло ні впало поліз! А Ізраїль і не спішить тапочне військо розкатати в пил. Хоп - і Ленд-Ліз десь розтанув ( але ж зараз він був би дуже як на часі - саме для таких ситуацій і приймався) і Техас збунтувався якось не вчасно... Хоп! і Венесуельсько-гаянська криза і всі такі - Ой! як це важливо!! Ой! А що там Глобальне потепління?! І вже ані Джоллі не їде сюди ані Орландо з Дікапріо...
звичайно то все збіг і ніхто то все не планує заздалегідь.
Нерозумний не любить розумного, неосвічений - освіченого, невихований -вихованого і т.д.
І все це прикриваючись якою-небудь фразою: "Я людина проста ...", "я не люблю мудрувань", "я прожив своє життя і без цього", "все це від лукавого" і т.д.
А в душі - ненависть, заздрість, почуття власної неповноцінності».
«Ви все життя будете зустрічати людей, про яких із подивом скажете: «За що він мене не злюбив? Я ж йому нічого не зробив".
Помиляєтеся! Ви нанесли йому найтяжчу образу: ви - живе заперечення його гнилої натури».
© Андре Моруа
Очкується...
Почитайте його анкетку..
Нам як пороблено..
Пильнуймо Україну!
Ведь проблема не в нём, а в отсутствии мотивации у народа!!!!
Нужно работать над мотивацией для людей... Но власть ничего не хочет делать для людей и жертвовать СВОИМИ шкурными интересами...
Поэтому она хочет ПРОДОЛЖИТЬ НАСИЛИЕ над людьми и узаконить это насилие!!!