Законопроєкт про мобілізацію не буде ухвалено швидко, очікується багато правок, - "слуга народу" Чернєв

Ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію забере багато часу.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, документ буде внесено до сесійної зали після розгляду у профільному комітеті.

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Він зазначив, що тут є два варіанти: або законопроєкт доопрацьовуватимуть у комітеті перед першим читанням, або його рекомендуватимуть ухвалити у першому читанні, щоб запустити процес і до другого читання прибрати всі "суперечливі норми".

"Але процес ухвалення законопроєкту в цілому, мабуть, не буде швидким. Адже крім пропозицій комітету ми очікуємо також значної кількості правок від колег з парламенту", — сказав Чернєв.