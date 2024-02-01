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Новини Допомога Україні
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ЄС не створив спецфонд на 20 млрд євро для військової підтримки України: питання планують вирішити до березня

Саміт ЄС 1 лютого 2024 року

Лідери країн ЄС не ухвалили рішення про заснування спеціального фонду у 20 млрд євро для військової підтримки України на позачерговому саміті 1 лютого.

Про це йдеться у заяві за підсумками саміту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У блоці, що стосується військової підтримки України, Єврорада підкреслила налаштованість далі надавати Україні "своєчасну, передбачувану і сталу військову підтримку" через Європейський фонд миру, роботу навчальної місії ЄС для українських військових і двосторонню допомогу.

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Щодо створення у рамках Європейського фонду миру спеціального фонду для підтримки України на 20 млрд євро на чотири роки рішення поки не схвалили – це питання планують вирішити до березня.

Єврорада розглянула запропоноване збільшення загальної фінансової стелі фонду і запрошує Раду ЄС "досягти домовленості до початку березня 2024 року щодо змін до рішення Ради (CFSP) 2021/509 на основі пропозиції високого представника щодо Фонду підтримки України і запропонованих основних інструментів, беручи до уваги пропозиції країн-членів".

Автор: 

допомога (8340) саміт (764) Євросоюз (13397)


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Топ коментарі
+2
3,14zдець. Які ж вони толерантні до )(уйла і його окупації України. "Дякуємо, дуже дякуємо"!
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01.02.2024 19:06
+2
вовік 🤡 іди швитче у відставку ,за станом здоров'я ...бо ти пад..о розлякав всіх у ЄС своєю неадекватністью ...народ ,давай петицію , шоб це чмо , на другий термін не попер !
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01.02.2024 19:07
+2
Поцікавлюся, пані Луіза, кого пропонуєте на заміну?
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01.02.2024 19:13
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3,14zдець. Які ж вони толерантні до )(уйла і його окупації України. "Дякуємо, дуже дякуємо"!
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01.02.2024 19:06 Відповісти
Бо чекають і вірять! Та хрін у них вийде здати Україну!
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01.02.2024 19:46 Відповісти
вовік 🤡 іди швитче у відставку ,за станом здоров'я ...бо ти пад..о розлякав всіх у ЄС своєю неадекватністью ...народ ,давай петицію , шоб це чмо , на другий термін не попер !
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01.02.2024 19:07 Відповісти
Поцікавлюся, пані Луіза, кого пропонуєте на заміну?
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01.02.2024 19:13 Відповісти
Не скажу ...Ви хочете сказати шо в Україні всі такі як ОПа...? зараз головне механізм передачі влади ... я не думаю шо є більше хтось на стільки антиукраїнський ніж СН та їх лідор 🤡
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01.02.2024 19:21 Відповісти
Ви хочете сказати шо в Україні всі такі як ОПа...? --- Ні не хочу, АЛЕ!, Тоб то, так як я зрозумів,--чіткої позійії немає, -- в перспективі -- вперед розвал, анархія матЬ-пАрядка, під час війни, так?? Якщо починаєш про щось говорити шановна, або тим більше, щось пропонувати!( , потрібно мати, я вважаю як мінімум, - свою тверду Позицію! -- в іншому випадку, це дуже нагадує пАзицію - московітських пропаГандонів!
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01.02.2024 19:36 Відповісти
Я вже колись вам казала, куди треба їти ...ви бот і я це знаю
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01.02.2024 19:46 Відповісти
Тоб то, у Вас, немає відповіді, на питання, а я бот,,,??,,-- зрозуміло, - Дякую,)
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01.02.2024 19:51 Відповісти
Як в кацапіі пропоную, ЗЕ назначає приємника, нарід радіє , війна скінчається, всі счастливі!!!
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01.02.2024 20:16 Відповісти
У вас цікава позиція по захисту ОП ...У Березні хоч назначає чи ніт... 🤡повинен їти нах... воно вже ніжче плінтусу у рейтінгу ... ше стільки часу Україна ціх поців від СН та 🤡 не витримає...
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01.02.2024 20:22 Відповісти
Це називається: "Получіть великий хрен, ми ще місяць будемо коки чухати, а там подивимось по ситуації, раптом пуйло на нас чихне".
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01.02.2024 19:22 Відповісти
міжнародні прорашистські шлюхи домовленості із своїм мацковським сутинером куйлом вся 3,14дерації , завуальовують ширмами брехливих обіцянок українському народові, котрі вони не збираються виконувати,позаяк їм "гешефт з куйлом" на крові українського народу, і на торгівлі українськими територіями ,є найважливішим і найсмачнішим "юдиним " хлібом,а чи то "смачними обїдками" із столу, за котрим впивається українською кровю рашистський кат і вбивця українського народу...
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01.02.2024 19:32 Відповісти
питання планують вирішити до березня

У кожного ж по селах та дачах роботи ниньки - завалися.
Не розірвешся ж!
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01.02.2024 19:33 Відповісти
А тим час ***** й режим рашиський таку суму має з продажу нафти, газу й іньшого за добу!
Як вони збираються не дати Україні програти з такими темпами допомоги?!
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01.02.2024 19:51 Відповісти
И не могли утвердить, это они в первый раз обсуждали
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01.02.2024 20:06 Відповісти
Все буде вчасно
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01.02.2024 20:19 Відповісти
 
 