ЄС не створив спецфонд на 20 млрд євро для військової підтримки України: питання планують вирішити до березня
Лідери країн ЄС не ухвалили рішення про заснування спеціального фонду у 20 млрд євро для військової підтримки України на позачерговому саміті 1 лютого.
Про це йдеться у заяві за підсумками саміту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
У блоці, що стосується військової підтримки України, Єврорада підкреслила налаштованість далі надавати Україні "своєчасну, передбачувану і сталу військову підтримку" через Європейський фонд миру, роботу навчальної місії ЄС для українських військових і двосторонню допомогу.
Щодо створення у рамках Європейського фонду миру спеціального фонду для підтримки України на 20 млрд євро на чотири роки рішення поки не схвалили – це питання планують вирішити до березня.
Єврорада розглянула запропоноване збільшення загальної фінансової стелі фонду і запрошує Раду ЄС "досягти домовленості до початку березня 2024 року щодо змін до рішення Ради (CFSP) 2021/509 на основі пропозиції високого представника щодо Фонду підтримки України і запропонованих основних інструментів, беручи до уваги пропозиції країн-членів".
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У кожного ж по селах та дачах роботи ниньки - завалися.
Не розірвешся ж!
Як вони збираються не дати Україні програти з такими темпами допомоги?!