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Кабмін схвалив три постанови для посилення ОПК: акцент на виробництві та закупівлі дронів, - Шмигаль

Засідання Кабінету міністрів України

Уряд схвалив три постанови, що покликані посилити оборонно-промисловий комплекс України. Зокрема, у сфері виробництва БпЛА.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Кабмін прийняв документ про дерегуляцію виробництва боєприпасів.

"Поширюємо експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу", - написав Шмигаль

За його словами, проєкт було запущено влітку минулого року. Для цього розширили коло потенційних виробників, усунули бюрократію, створили чіткі алгоритми - від розроблення до прийому в експлуатацію. В межах цього проєкту, за півроку зареєстровано більше 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування.

Ще одне рішення уряду стосується ціноутворення на виробництво БпЛА.

Відтепер виробники безпілотників будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%.

"Це дасть змогу усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників. Адже держава зацікавлена в чесних і прозорих контрактах", - пояснив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дронів буде більше. У планах на 2024 рік контракти на сотні тисяч БПЛА, - Умєров

Оборонні закупівлі тепер відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду. Воно вирішує одразу кілька завдань:

  • гарантує безперервність, стійкість та керованість постачання української армії усім необхідним;
  • встановлює прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток;
  • встановлює запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики.

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Автор: 

Кабмін (14085) дрони (4688) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+12
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01.02.2024 19:11
+4
Зрозуміло, що імітують: зеленський - верховного, шмигаль - прем'єра, і лише єрмак робить свої чорні справи по-справжньому!
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01.02.2024 19:36
+4
не пройшло і двох років..
Якби шмигаля на три дні в окоп у 22 гоці
то зараз вже булиб дрони в кожного солдата
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01.02.2024 19:43
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01.02.2024 19:11 Відповісти
Посилення ОПК?
Вони точно кончені..........
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01.02.2024 19:15 Відповісти
ОПК- офісно президентської кантори.
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01.02.2024 19:23 Відповісти
Аааааааа...7
тоді шмигальонок правильно промовив!)
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01.02.2024 19:28 Відповісти
всему кабмину дать героя,но желательно посмертно!!!тотальной твари на третий год войні ві раздуплились?!?!?!
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01.02.2024 19:16 Відповісти
А що ж Кабмін і вся зелена братія робили 5 років? Те, що тирили і мародерили ми знаємо, а що робили для оборони нові зелені міліонери і мільярдери?
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01.02.2024 19:18 Відповісти
Готувалась їсти шашлики.
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01.02.2024 19:24 Відповісти
невже щось дійшло до довбо-*******? а від Залежного що? де реформування ЗСУ? де створення не окремих груп при підрозділах, які на посадах водіїв, поварів, а повноцінних формувань?! Чи в нього досі "весільні мавіки", які з його подачі озвучував фабержеголовий?
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01.02.2024 19:21 Відповісти
І коли в ЗСУ після двох років повномасштабного вторгнення з'явиться посада "оператора дрона"???
Де стандарти НАТО??? Ау???
Корупція наше усе, так *******???
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01.02.2024 19:21 Відповісти
не на часі.......
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01.02.2024 19:37 Відповісти
акцент на виробництві та закупівлі дронів

На виробництві акцент китайський, у закупівлі - армянський або єврейський...
)))
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01.02.2024 19:30 Відповісти
Якщо б ця розмова і ці постанови були на весні або влітку 22-го року то можливо і так. Але ж на тлі того що паРаша зараз викуповує заводи в Китаї по виробництву дронів та комлектуючих, а також закуповує цілі лінії по виробництву дронів та комплектуючих і везе до себе в кацапію, то хлопці Ви що імітуєте бурхливу діяльність? Ви щось подібне робите? Чи тільки імітуєте? Зеленській, Шмигаль та не к ночі буде згадано Єрмак.
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01.02.2024 19:31 Відповісти
Зрозуміло, що імітують: зеленський - верховного, шмигаль - прем'єра, і лише єрмак робить свої чорні справи по-справжньому!
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01.02.2024 19:36 Відповісти
не пройшло і двох років..
Якби шмигаля на три дні в окоп у 22 гоці
то зараз вже булиб дрони в кожного солдата
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01.02.2024 19:43 Відповісти
И если бы им еще кто то разъяснил зачем на передке нужны минометы.
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01.02.2024 20:10 Відповісти
 
 