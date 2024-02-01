Кабмін схвалив три постанови для посилення ОПК: акцент на виробництві та закупівлі дронів, - Шмигаль

Уряд схвалив три постанови, що покликані посилити оборонно-промисловий комплекс України. Зокрема, у сфері виробництва БпЛА.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Кабмін прийняв документ про дерегуляцію виробництва боєприпасів.

"Поширюємо експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу", - написав Шмигаль

За його словами, проєкт було запущено влітку минулого року. Для цього розширили коло потенційних виробників, усунули бюрократію, створили чіткі алгоритми - від розроблення до прийому в експлуатацію. В межах цього проєкту, за півроку зареєстровано більше 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування.

Ще одне рішення уряду стосується ціноутворення на виробництво БпЛА.

Відтепер виробники безпілотників будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%.

"Це дасть змогу усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників. Адже держава зацікавлена в чесних і прозорих контрактах", - пояснив прем'єр.

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Оборонні закупівлі тепер відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду. Воно вирішує одразу кілька завдань:

гарантує безперервність, стійкість та керованість постачання української армії усім необхідним;

встановлює прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток;

встановлює запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики.

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