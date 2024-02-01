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Внаслідок обстрілу Берислава росіянами загинуло 2 та зазнали поранення 3 іноземних волонтерів

берислав

Під час обстрілу військами РФ Берислава 2 іноземців загинули та ще 3 дістали поранення.

Про це інформують у телеграм-каналі Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Бериславі ворог вкотре підступно обстріляв цивільних. Внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули двоє чоловіків. Також поранено трьох чоловіків та одну жінку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, загиблі були громадянами Франції. Троє поранених, серед яких і жінка, також іноземці. Четвертий чоловік, який отримав травми - 41-річний одесит. Всі постраждалі приїхали на Херсонщину як волонтери. У результаті атаки суттєво пошкоджено їх транспортні засоби. 

Зазначається, що поранених та загиблих поліцейські разом із медиками доправили до лікарні. Постраждалим надається необхідна допомога.

Читайте також: Росіяни скинули вибухівку на подружжя в Бериславі: Чоловік та жінка дістали поранення

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обстріл (28414) Нацполіція (15163) Берислав (186)


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Скільки ще Европа терпітиме кацапських терористів?
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01.02.2024 19:58 Відповісти
Жодного дня що б рашиські варвари не вбивали мирних громадян ,влада мовчить ,світова спільнота спокійно спостерігає.
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01.02.2024 20:08 Відповісти
**** Бєєва: "Ета билі францускіє (брітанскіє, канацкіє, ізраільскіє...) найомнікі!"
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01.02.2024 20:14 Відповісти
Берислав розташований на схилі Дніпра і перед ворогом на протилежному березі як на долоні. Судячи з всього вони дійсно тренують своїх операторів дронів на цивільних. Можливо десь трохі в глибині є табір де вони готують операторів дронів. Потенційних місць з яких вони могли б робити пуски не так багато і місцевим вихід на берег Дніпра заборонений, так що при наявності сил та засобів це можливо було б припинити. Але в нас замість дронів резолюції та обіцянки підсилити, поглибити та розширити, а оператори штурмують опорники з автоматами.
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01.02.2024 20:51 Відповісти
 
 