Внаслідок обстрілу Берислава росіянами загинуло 2 та зазнали поранення 3 іноземних волонтерів

Під час обстрілу військами РФ Берислава 2 іноземців загинули та ще 3 дістали поранення.

Про це інформують у телеграм-каналі Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Бериславі ворог вкотре підступно обстріляв цивільних. Внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули двоє чоловіків. Також поранено трьох чоловіків та одну жінку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, загиблі були громадянами Франції. Троє поранених, серед яких і жінка, також іноземці. Четвертий чоловік, який отримав травми - 41-річний одесит. Всі постраждалі приїхали на Херсонщину як волонтери. У результаті атаки суттєво пошкоджено їх транспортні засоби.

Зазначається, що поранених та загиблих поліцейські разом із медиками доправили до лікарні. Постраждалим надається необхідна допомога.

Читайте також: Росіяни скинули вибухівку на подружжя в Бериславі: Чоловік та жінка дістали поранення