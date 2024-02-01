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Силам оборони необхідно створити нову державну систему технологічного переозброєння: на це необхідно до п’яти місяців, - Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

В Україні Силам оборони необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння. За оцінкою партнерів. Створення такої системи з необхідним обсягом виробництва може тривати до п’яти місяців.

Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Для опануванням нових форм і способів (ведення воєнних дій. - Ред.), Силам оборони необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння, до якої належатимуть підсистеми:

  • розробки та наукового супроводу;
  • виробництва та обслуговування;
  • підготовки персоналу та узагальнення бойового досвіду;
  • застосування військ (сил)
  • гнучкого фінансування;
  • логістики.

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Імовірніше за все, кожна з підсистем у подальшому потребуватиме окремого дослідження й розвитку, але вже нині з упевненістю можна сказати, що система має бути цілісною та водночас гнучкою як до суб’єктів, які можуть залучатися, так і щодо фінансування та зміни виробництва.

Безперечно, усе це потребуватиме часу, але саме час є визначальним.

З урахуванням вже фактично існуючої системи застосування, знайдених технічних рішеннях та вже створеної системи управління і набутого досвіду, а також за поглядами партнерів у сучасних умовах, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва, може тривати до п’яти місяців. Зазначений термін обумовлений необхідністю створення відповідних організаційних структур та їхнього комплектування, підготовки персоналу, ресурсного забезпечення, створення необхідної інфраструктури, логістики та розроблення доктринальної бази", - зазначив Залужний.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (282) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+28
ну це вопше випад! Чи зможе вова після цього зачитати вечірній відеоролик??
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01.02.2024 20:15
+25
Дійте Пане Генерал! Лише зважайте на саботажників і"кротів"! І,краще,не користуйтесь гелікоптерами-особливо ДСНС!
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01.02.2024 20:15
+15
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01.02.2024 20:29
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Дійте Пане Генерал! Лише зважайте на саботажників і"кротів"! І,краще,не користуйтесь гелікоптерами-особливо ДСНС!
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01.02.2024 20:15 Відповісти
ламайте оманські договорнячки, пане ГЕНЕРАЛ!!
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01.02.2024 20:59 Відповісти
ну це вопше випад! Чи зможе вова після цього зачитати вечірній відеоролик??
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01.02.2024 20:15 Відповісти
спати точно не зможе!!!
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01.02.2024 20:17 Відповісти
цікаво, хто першій вові про статтю розкаже - ірмак чи коливан?
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01.02.2024 20:21 Відповісти
Байден
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01.02.2024 20:23 Відповісти
👏🤣
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01.02.2024 20:39 Відповісти
Давайте задонатимо вові на чемодан, як у його кумира?
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01.02.2024 22:13 Відповісти
Пане Генералє , ермаку це все до гудзика !
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01.02.2024 20:16 Відповісти
Пане Генералє , ермаку це все до гудзика 3.14зди!
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01.02.2024 20:18 Відповісти
Це вам перевіряльщик орфографії виправив "гузно" на "гудзик"?
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01.02.2024 20:22 Відповісти
це моє внутрішнє... переконання .... на папері!
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01.02.2024 20:25 Відповісти
Взагалі то я запитував у Євгена cd..., але й з вами згоден.
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01.02.2024 20:29 Відповісти
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01.02.2024 20:34 Відповісти
Пора Главнокомандующему брать все в свои руки
Не молчать, когда в тебя плюют
Когда тебя порочат
А называть вещи своими именами
Нельзя позволять подонкам борзеть!
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01.02.2024 20:17 Відповісти
нажаль, у ГК залишився 1 день і 1 ніч (1 доба)!!!!
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01.02.2024 20:19 Відповісти
"зе зрадникам" від 2019 року Україна і її народ 3,14***.На першому місці інтереси власних кишень,котрі підтримуються грабежем України і внески куйла в їхні кишені,.за здачу інтересів України...
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01.02.2024 20:22 Відповісти
Зброя то все херня - призов в 500К то збс. На 24 рік вистачить. А потім ще 500.
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01.02.2024 20:23 Відповісти
Херня в тебе у штанах,а зброю треба першочергово.
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01.02.2024 20:32 Відповісти
Ви іронії не розумієте. А вміння іронізувати і розуміти іронію - це одна з ознак інтелекту. І навпаки ..
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01.02.2024 20:59 Відповісти
Ще б навести лад з тиловим забезпеченням, і реабілітацією поранених і хворих, де не треба нічого створювати, а тільки виконувати законні вимоги існуючих законів і статутів.
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01.02.2024 20:24 Відповісти
О, неужели ученых и военных инженеров перестанут посылать на нуль? Мой знакомый физик-ядерщик, который сейчас служит в пехоте, говорил, что восстановление ядерного оружия для Украины вполне реальная задача при условии должной политической поддержки и финансирования. Но кто ж ему даст - он на фронте нужнее, чем мусора-мордовороты в бронежилетах, воюющие во Львовской и Ивано-Франковской областях.
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01.02.2024 20:26 Відповісти
конечно! будут забрасывать десантом в тыл..
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01.02.2024 20:43 Відповісти
єрмак перший завоював Сибір

єрмак другий хоче розвалити Україну зсередини
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01.02.2024 20:28 Відповісти
пора його знову в Сибір........ Разом із ОПа
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01.02.2024 20:30 Відповісти
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01.02.2024 20:29 Відповісти
я про Боневтіка.......
Історія України, 5 клас
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01.02.2024 20:31 Відповісти
Сталін, яким би ублюдком він не був, менше, ніж за пів року перевіз все виробництво за Урал, поставив країну на військові рейки і запустив ВПК в 3 зміни. І яйця по 17 для армії ніхто при ньому не купував. І від мобілізації, навіть, власні діти не заховались, не кажучи вже про дітей менших чиновників. Тому жалюгідному Боневтіку до нього дуже далеко...
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02.02.2024 00:01 Відповісти
а зе!поцу потрібні перемоги, за будь яку ціну!
в цьому і є головний конфлікт між зе!кретином та справжнім воїном.
залужний каже, що потрібно всі фінанси та технології кинути для досягнення перемоги, а зе!гандон каже, що не може витрачати гроші на армію, тому що йому потрібна сцена, оплески та слава.
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01.02.2024 20:30 Відповісти
Головне, що немає отих ШАПОВАЛІВ від єрмака з ОПУ !
Шмигаль Резніков Умеров, тихо замовкли, витріщивши очі….
Відсутність схематозів, це не для них такі реформи в ОПК/ВПК!!
На це вони, підти не можуть. Їм неба порадитися з Оманськими інвесторами…
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01.02.2024 20:31 Відповісти
Тоді Вовачку з дермаком потрібно буде звільяти з посади любими методами, бо вони Україну знищать, або Україна їх
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01.02.2024 20:31 Відповісти
Ну, зараз у ЗЕбуїна і в ОПешці гівно не просто потече по трубам, а буде каскадом виливатись з їхніх помийок на Залужного!
Сподіваюсь, що у пана Генерала є план бою з внутрішнім ворогом. Дуже сподіваюсь, бо сподіватись вже майже немає на кого.
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01.02.2024 20:33 Відповісти
бАданов потирає руки - шанси збільшилися взяти штурвал кораблем ....
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01.02.2024 20:35 Відповісти
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01.02.2024 20:38 Відповісти
Не вистачає головного пункту для виконання всіх решти: Посилити охорону Банкової для унеможливлення будь-якого руху всередині.
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01.02.2024 20:41 Відповісти
Це давно обговорювалось, тільки Гнусавий запускав торпеди супротиву. А зараз прямо перейшов на рейки Віті Ростовського ( у Вільнюсі ) Шас душать, нам допомоги не дають і зброї. Потрібно йти на переговори з супостатом.
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01.02.2024 20:44 Відповісти
Технологічне переозброєння за п'ять місяців це з розряду фантастики. По вказаних підсистемах можна досить довго перераховувати, чому реалізувати їх за короткий термін і в ******** умовах практично нереально (навіть, якщо б не було такого додаткового фактору, як ЗЕскоти) тому, як би пан Залужний цього не хотів - технологічного переозброєння у найближчий час не відбудеться.
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01.02.2024 20:50 Відповісти
А бубон з цим не згоден, у нього "інше бачення". Бубону треба пошити костюм напаліона, посадити на білого коня, дати бінокля і показати напрям на ростов.
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01.02.2024 21:05 Відповісти
"Якби бабушка, була дєдушкой"... До фантазій "яка б зброя і електроніка нам би не завадила" - ставлюсь, як до шкільного твору на тему. Нема. Самі не створили (за два роки не створили ніхєра, лише сотні мільярдів вкрали). Світ не має, не дасть і не зобов'язаний. Далі що? 500к м'яса наловити? Потім ще раз? А рашка х5 мобілізує, а в Україні вже й люди закінчились. І що? Я так розумію, це єдиний план, на який здатна наша влада.
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01.02.2024 21:07 Відповісти
ваша влада
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01.02.2024 22:04 Відповісти
"Мусимо визнати переваги ворога у мобілізаційному ресурсі" - хто б міг подумати. То що, тепер план мобілізувати всіх в Україні, щоб на один рік м'яса вистачило, а там подивимось - може метеорит на Кремль впаде?
Може варто не доруйновувати те, що від України поки що залишилось (поки ще хоч хтось тут готовий жити), бо не буде кому на тій "піровій перемозі" святкувати.
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01.02.2024 21:13 Відповісти
Треба відфільтровувати офіцерів, які некомпетентно командують, що призводе до великих втрат солдатів, а також велик матеріальних втрат країни, якщо загибло вже 100 тис воїнів, при компенсаціїї 15 млн.грн, прикурсі 40 грн виходе, 375 тис уе, виходе що при 100 тис загиблих втрати на компенсацію 37.5 млрд уе, а компенсацію поранених ще половина цієї суми, от скільки коштують Україні офіцери які не бережуть і не вміють командувати, Треба протестувати всіх офіцерів де найбільші втрати !!!!!!
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01.02.2024 21:38 Відповісти
Почувствуйте, как говорится, разницу.
Четкая структурированная, без воды и словоблудства мысль Залужного.
И потуги зеленского, например недавнее его интервью где он хотел сказать о том что он хочет, чтобы средства западных стран для беженцев переводились в Украину. Я 5 раз читал абзац с его прямой речью и ничего толком не понял. Позже уже была статья на цензоре отдельно по этой теме, и только тогда я догадался что хотел сказать клоун.
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01.02.2024 22:08 Відповісти
На жаль, всі ці чіткі плани пана Залужного - фантастика. Потужний колективний Захід за 2 роки не зміг, навіть, налагодити виробництво достатньої кількості снарядів. А яке може бути технологічне переозброєння за 5 місяців з нашою повністю добитою, ледь дихаючою на жалюгідні західні подачки, економікою?
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02.02.2024 00:13 Відповісти
Два роки відосіків не вистачило. Ну от "нє смоглі"...
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01.02.2024 23:11 Відповісти
Зелені мразі на чолі зі своїм тричі ухилянтом цього не створять. Вони краще займуться мародерством
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02.02.2024 08:43 Відповісти
При всій повазі до генерала, але наша держава не змогла б створити подібну систему за такий короткий проміжок часу навіть в умовах мирного часу. Можна писати безкінечну кількість гарних текстів про технологічне переозброєння, але факт залишається фактом: українським солдатам катастрофічно бракує таких простих речей як майки, труси, шкарпетки. То вже казати про ******* військове обладнання?
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02.02.2024 09:21 Відповісти
Не буде Залужного- буде майдан
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02.02.2024 09:39 Відповісти
Не буде ніякого майдану. Активна частина українського суспільства зайнята війною, а неактивна частина (я з них) зайнята написанням коментарів на Цензорі.
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02.02.2024 16:39 Відповісти
 
 