Силам оборони необхідно створити нову державну систему технологічного переозброєння: на це необхідно до п’яти місяців, - Залужний
В Україні Силам оборони необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння. За оцінкою партнерів. Створення такої системи з необхідним обсягом виробництва може тривати до п’яти місяців.
Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"Для опануванням нових форм і способів (ведення воєнних дій. - Ред.), Силам оборони необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння, до якої належатимуть підсистеми:
- розробки та наукового супроводу;
- виробництва та обслуговування;
- підготовки персоналу та узагальнення бойового досвіду;
- застосування військ (сил)
- гнучкого фінансування;
- логістики.
Імовірніше за все, кожна з підсистем у подальшому потребуватиме окремого дослідження й розвитку, але вже нині з упевненістю можна сказати, що система має бути цілісною та водночас гнучкою як до суб’єктів, які можуть залучатися, так і щодо фінансування та зміни виробництва.
Безперечно, усе це потребуватиме часу, але саме час є визначальним.
З урахуванням вже фактично існуючої системи застосування, знайдених технічних рішеннях та вже створеної системи управління і набутого досвіду, а також за поглядами партнерів у сучасних умовах, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва, може тривати до п’яти місяців. Зазначений термін обумовлений необхідністю створення відповідних організаційних структур та їхнього комплектування, підготовки персоналу, ресурсного забезпечення, створення необхідної інфраструктури, логістики та розроблення доктринальної бази", - зазначив Залужний.
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гудзика3.14зди!
Не молчать, когда в тебя плюют
Когда тебя порочат
А называть вещи своими именами
Нельзя позволять подонкам борзеть!
єрмак другий хоче розвалити Україну зсередини
Історія України, 5 клас
в цьому і є головний конфлікт між зе!кретином та справжнім воїном.
залужний каже, що потрібно всі фінанси та технології кинути для досягнення перемоги, а зе!гандон каже, що не може витрачати гроші на армію, тому що йому потрібна сцена, оплески та слава.
Шмигаль Резніков Умеров, тихо замовкли, витріщивши очі….
Відсутність схематозів, це не для них такі реформи в ОПК/ВПК!!
На це вони, підти не можуть. Їм неба порадитися з Оманськими інвесторами…
Сподіваюсь, що у пана Генерала є план бою з внутрішнім ворогом. Дуже сподіваюсь, бо сподіватись вже майже немає на кого.
Може варто не доруйновувати те, що від України поки що залишилось (поки ще хоч хтось тут готовий жити), бо не буде кому на тій "піровій перемозі" святкувати.
Четкая структурированная, без воды и словоблудства мысль Залужного.
И потуги зеленского, например недавнее его интервью где он хотел сказать о том что он хочет, чтобы средства западных стран для беженцев переводились в Украину. Я 5 раз читал абзац с его прямой речью и ничего толком не понял. Позже уже была статья на цензоре отдельно по этой теме, и только тогда я догадался что хотел сказать клоун.