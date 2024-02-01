Силам оборони необхідно створити нову державну систему технологічного переозброєння: на це необхідно до п’яти місяців, - Залужний

В Україні Силам оборони необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння. За оцінкою партнерів. Створення такої системи з необхідним обсягом виробництва може тривати до п’яти місяців.

Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Для опануванням нових форм і способів (ведення воєнних дій. - Ред.), Силам оборони необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння, до якої належатимуть підсистеми:

розробки та наукового супроводу;

виробництва та обслуговування;

підготовки персоналу та узагальнення бойового досвіду;

застосування військ (сил)

гнучкого фінансування;

логістики.

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Імовірніше за все, кожна з підсистем у подальшому потребуватиме окремого дослідження й розвитку, але вже нині з упевненістю можна сказати, що система має бути цілісною та водночас гнучкою як до суб’єктів, які можуть залучатися, так і щодо фінансування та зміни виробництва.

Безперечно, усе це потребуватиме часу, але саме час є визначальним.

З урахуванням вже фактично існуючої системи застосування, знайдених технічних рішеннях та вже створеної системи управління і набутого досвіду, а також за поглядами партнерів у сучасних умовах, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва, може тривати до п’яти місяців. Зазначений термін обумовлений необхідністю створення відповідних організаційних структур та їхнього комплектування, підготовки персоналу, ресурсного забезпечення, створення необхідної інфраструктури, логістики та розроблення доктринальної бази", - зазначив Залужний.