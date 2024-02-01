Залужний: Безпілотні системи - чи не єдиний інструмент виходу з позиційної війни, яка невигідна Україні

Україна має шукати нові форм і способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги. Безпілотні системи та новітні види озброєнь є єдиним інструментом виходу з позиційної війни, яка невигідна Україні.

Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що битви Другої світової війни стали основою стратегічного бачення воєн кінця ХХ-го – початку ХХІ-го століття. Відповідно, на його думку, стратегія перемоги полягала у знищенні супротивника та захопленні або звільненні території, при цьому форми і способи, якими це досягалося, безпосередньо залежали від рівня розвитку озброєння та військової техніки, що використовувалась.

На його думку, знання основ стратегії, оперативного мистецтва, тактики мають супроводжувати кар’єрне зростання військових спеціалістів і слугувати для розв’язання двох головних задач.

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"Перша з них, імовірно, другорядна. Вона полягає в підготовці воєначальника безпосередньо до майбутньої війни із завданням передбачити ту обстановку війни, яка буде на початок воєнних дій. Саме таке надскладне завдання у разі вирішення дозволяє витримати удар та дати гідну відсіч ворогу, знекровити його ударні угруповання й тим самим виграти час для перехоплення ініціативи. Увесь цей процес пов’язаний з величезними ризиками і сумнівами, які обумовлені наявністю лише одного шансу дати гідний опір меншими силами за обмежених ресурсів.

Друга задача, на мій погляд, основна – вчасно з’ясувати вимоги, які висуває війна, що пов’язані з розвитком технічного прогресу, і, як наслідок, стрімким розвитком озброєння та військової техніки, політичною ситуацією як у світі, так і в самій державі, економічним станом тощо. А, отже, для кожної війни необхідно знаходити лише свою унікальну стратегію і логіку, яка дозволить вже в нових умовах віднайти шлях до Перемоги", - пояснив він.

Він зазначив, що не можна відкидати повністю існуючі доктрини, які описують процес підготовки та ведення операцій, але потрібно усвідомлювати, що вони будуть постійно змінюватися та наповнюватися новим змістом.

Разом з тим, на думку Головнокомандувача ЗСУ, принципи ж оперативного мистецтва залишаться незмінними.

"Отже, з урахуванням вимог сьогодення, найголовніше наше завдання буде полягати в прийнятті нової точки зору на форми і способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги", - наголосив Залужний.

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"Основною причиною зміни стратегії, форм та способів застосування військ, безумовно, є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає. Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин", - констатував він.

Також Залужний назвав інші фактори, які впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони: