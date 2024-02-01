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Новини Війна
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Залужний: Безпілотні системи - чи не єдиний інструмент виходу з позиційної війни, яка невигідна Україні

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Україна має шукати нові форм і способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги. Безпілотні системи та новітні види озброєнь є єдиним інструментом виходу з позиційної війни, яка невигідна Україні.

Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що битви Другої світової війни стали основою стратегічного бачення воєн кінця ХХ-го – початку ХХІ-го століття. Відповідно, на його думку, стратегія перемоги полягала у знищенні супротивника та захопленні або звільненні території, при цьому форми і способи, якими це досягалося, безпосередньо залежали від рівня розвитку озброєння та військової техніки, що використовувалась.

На його думку, знання основ стратегії, оперативного мистецтва, тактики мають супроводжувати кар’єрне зростання військових спеціалістів і слугувати для розв’язання двох головних задач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Силам оборони необхідно створити нову державну систему технологічного переозброєння: на це необхідно до п’яти місяців, - Залужний

"Перша з них, імовірно, другорядна. Вона полягає в підготовці воєначальника безпосередньо до майбутньої війни із завданням передбачити ту обстановку війни, яка буде на початок воєнних дій. Саме таке надскладне завдання у разі вирішення дозволяє витримати удар та дати гідну відсіч ворогу, знекровити його ударні угруповання й тим самим виграти час для перехоплення ініціативи. Увесь цей процес пов’язаний з величезними ризиками і сумнівами, які обумовлені наявністю лише одного шансу дати гідний опір меншими силами за обмежених ресурсів.

Друга задача, на мій погляд, основна – вчасно з’ясувати вимоги, які висуває війна, що пов’язані з розвитком технічного прогресу, і, як наслідок, стрімким розвитком озброєння та військової техніки, політичною ситуацією як у світі, так і в самій державі, економічним станом тощо. А, отже, для кожної війни необхідно знаходити лише свою унікальну стратегію і логіку, яка дозволить вже в нових умовах віднайти шлях до Перемоги", - пояснив він.

Він зазначив, що не можна відкидати повністю існуючі доктрини, які описують процес підготовки та ведення операцій, але потрібно усвідомлювати, що вони будуть постійно змінюватися та наповнюватися новим змістом. 

Разом з тим, на думку Головнокомандувача ЗСУ, принципи ж оперативного мистецтва залишаться незмінними.

"Отже, з урахуванням вимог сьогодення, найголовніше наше завдання буде полягати в прийнятті нової точки зору на форми і способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги", - наголосив Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний розповів, на чому Україні варто зосередити сили у 2024 році

"Основною причиною зміни стратегії, форм та способів застосування військ, безумовно, є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає. Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин", - констатував він.

Також Залужний назвав інші фактори, які впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони:

  • нестабільна політична ситуація навколо України, що призводить до скорочення військової підтримки;
  • висока ймовірність провокування росією ще низки конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену і відволікання основних партнерів від підтримки України;
  • виснаженість у наших партнерів запасів ракет та боєприпасів до артилерії та ППО через високу інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення на фоні світового дефіциту пороху;
  • недостатня ефективність санкційної політики, у результаті чого відбувається розгортання потужностей оборонно-промислового комплексу в росії та державах, які є її партнерами, що дозволяє принаймні успішно вести позиційну війну на виснаження;
  • суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі у противника та неспроможність державних інституцій в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів;
  • недосконалість нормативно-правової бази, що регулює оборонно-промисловий комплекс у нашій державі, та часткова монополізація цієї галузі призводять до труднощів у виробництві вітчизняних боєприпасів, як наслідок – поглиблення залежності України від постачання союзниками;
  • невизначеність подальшого характеру збройної боротьби такого масштабу та, як наслідок, складності для наших союзників у визначенні пріоритетів підтримки.

Автор: 

безпілотник (4147) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+41
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01.02.2024 20:31
+36
ну не можно так! доведете вову до істерики.
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01.02.2024 20:30
+20
Все-таки із Залужним Україні несказанно потрафило.
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01.02.2024 20:39
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ну не можно так! доведете вову до істерики.
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01.02.2024 20:30 Відповісти
Зе зрада:
В соцмережах розпочалась травля Головкома. Так само колись травили і досі травлять Порошенка.
24 канал Садового долучився до травлі Головкома.
Шломо Нагель:
Як стверджує Портников, і я з ним абсолютно згоден, якби зараз відбулися б вибори президента в Україні, то Зеленський програв би абсолютно будь-якому претенденту на цю посаду.
Це сталося б, бо він вичерпав ліміт довіри населення, бо за ним тягнеться величезний "хвіст" його факапів і страждань багатьох людей, які вони пов'язують з його іменем. Шансів у Зеленського на другу каденцію категорично немає. Нуль. І те, що він намагається продовжити боротьбу зі своїми політичними суперниками, такими як Порошенко, а зараз ще і Залужний, свідчить лише про те, що він просто геть не розуміє дійсних настроїв українського суспільства.
Або... розуміє, але вирішив виконати "дембельський акорд" перед своїм кремлівським замовником.
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01.02.2024 20:41 Відповісти
і хто там з 24-го мочить? бо у мене тєлєвізора нема.
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01.02.2024 20:59 Відповісти
і члін із ним... дЄрьмак втішить.
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01.02.2024 20:45 Відповісти
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01.02.2024 20:31 Відповісти
Еврика. Не прошло и 12 лет войны как пришло прозрение
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01.02.2024 20:34 Відповісти
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01.02.2024 20:36 Відповісти
Текст судя по всему Безумная писала...
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01.02.2024 20:40 Відповісти
Там всі такі.
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01.02.2024 20:42 Відповісти
зедодік, цією статтею Залужний показав конкретних винуватців сьогоднішньої ситуації...
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01.02.2024 20:39 Відповісти
Вообще то Залужный является уже два года главнокомандующим ЗСУ. Кому он что должен рассказывать? Притом ето он ето начал рассказывать не два года назад а когда его уже собрались увольнять
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01.02.2024 20:49 Відповісти
шанси бАданова зросли після статті.......
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01.02.2024 20:40 Відповісти
яжели Вам сдается непгеменно надо пгинять акт екзогцизма, в "гундяя" всея 3,14дерерации,
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01.02.2024 20:55 Відповісти
Ракета це найкращий бпла,росія нездатна прикрити свою велчезну територію і це факт,були б тільки засоби.
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01.02.2024 20:35 Відповісти
все добре з головою? по лінії фронту теж ракетами гатити?
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01.02.2024 20:49 Відповісти
А Гради хіба не ракетами лупашать?
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01.02.2024 21:03 Відповісти
Реактивний снаряд.
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01.02.2024 22:21 Відповісти
Раке́та (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. rocchetta - «маленьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE веретено» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. rakete) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 літальний апарат , що рухається в просторі за рахунок дії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 реактивного руху , що виникає внаслідок відкидання частини власної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0 маси (робочого тіла) апарату без використання речовини з навколишнього середовища
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02.02.2024 22:24 Відповісти
ні не ракетами
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01.02.2024 22:27 Відповісти
А чим? Лопатами?
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02.02.2024 22:22 Відповісти
реактивними снарядами! це не ракети!
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02.02.2024 23:10 Відповісти
Раке́та (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. rocchetta - «маленьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE веретено» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. rakete) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 літальний апарат , що рухається в просторі за рахунок дії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 реактивного руху , що виникає внаслідок відкидання частини власної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0 маси (робочого тіла) апарату без використання речовини з навколишнього середовищ

У військовому значенні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8 **********, які уражають ціль, категоризуються так:
Рушійні, керований ********* який прямує до цілі повітрям або у космосі відомий як missile (ракета) (або керована ракета).Рушійні, некерований ********* відомий як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96 реактивний снаряд (або некерована ракета).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F#cite_note-2 [вн 1] Безрушійні **********, якими стріляють не з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F гармат, називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 бомби незалежно керовані вони чи ні; безрушійні, керовані ********** мають назву керовані бомби або розумні бомби.********** якими стріляють з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 гармат мають назву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F метальні заряди незалежно керовані вони чи ні. Якщо метальні заряди споряджені вибуховими речовинами їх називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 снаряди або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 мінометні міни .Рушійні **********, які прямують до цілі у воді, мають назву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0 торпеди (застаріла назва самохідна міна).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 Ручні гранати не відносять до класу рухливих *********ів.
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03.02.2024 00:16 Відповісти
некерований ********* відомий як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96 реактивний снаряд (або некерована ракета) - термін некерована ракета не вживається з 80-х років, бо він не коректний, реактивний двигун не перетворює снаярд на ракету! За вашою логікою GLSDB не бомба, а ракета, бо має реактивний двигун?
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03.02.2024 00:28 Відповісти
А на що реактивний двигун перетворює снаряд? По принципу рушійної дії це ракета, вийми з реактивного снаряда вибухівку і що отримаєш в залишку? Порожню ракету. Якщо в неї замість вибухівки напхати шоколаду, то хтось обов'язково присобачить термін - реактивний шоколад, але це буде лише шоколад в ракеті. Ні?
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03.02.2024 01:07 Відповісти
на півдні кацапи набудували такі бункери, що їм пох на артилерію,то чим їх звідти вибити?
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01.02.2024 21:05 Відповісти
закидати фляжками з посудомиєм та боярою. Далі кацапню можна голими руками брати. Ну, а якщо серйозно, думаю в американців на такі випадки передбачено. Скажімо протибункерні бомби чи ще щось. Замало кацам не буде.
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01.02.2024 21:46 Відповісти
нам дадуть тільки легкі ,вони хіба що піхоту можуть..
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01.02.2024 22:45 Відповісти
бункери розбивають бомбами! який дебіл б'є по фронтовим укріпленням ракетами? чи хіба що ракет мільйон, тоді можна й ракетами, хоча а можна й яденою ракетою по кожному бліндажу...
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01.02.2024 22:31 Відповісти
і які у нас є бомби? і як літаки наблизяться до скидання щоб ппо рф не збило їх?
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01.02.2024 22:51 Відповісти
будуть F-16, будуть і відовідні керовані бомби!
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01.02.2024 22:52 Відповісти
будемо на москву літати_)
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01.02.2024 22:57 Відповісти
ніхто незнає, що дадуть а що ні ,раніше казали тауруси влітку дадуть,але вже і не згадують..
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01.02.2024 23:00 Відповісти
Тауруси як би й дали, то вони точно не для застосування на лінії фронту...
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01.02.2024 23:19 Відповісти
ну ось і подивимося чи дадуть GBU-28.
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01.02.2024 23:29 Відповісти
тільки F16 їх не бере,потрібен B-2 Spirit
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01.02.2024 23:32 Відповісти
Ракета це не бпла.
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01.02.2024 22:19 Відповісти
та звичайно, ракета з пілотом у комплекті йде)
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01.02.2024 22:56 Відповісти
Над цим, СРАТЬєх Зеля, б'ється ще з 2019 року…, разом з Оманськими інвесторами!
Одна біда, оті Захисники України заважають…
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01.02.2024 20:36 Відповісти
А я думав Шевченко(депутат)шуткував....коли говорив,що Залужний говорив Зе,треба нам роботи..типу солдати як в кино з Вандамом......Даааа...ноукомент То чого 500к набирати,закон мають приймати....Дрони та роботи!Залужний...ай молодець())))
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01.02.2024 20:36 Відповісти
ти само хоч зрозуміло що ти настукало своїми грабельками по клавіатурі?
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01.02.2024 20:50 Відповісти
Не відволікайтесь на Цензор- послухайте краще ще Шевченка, він вам більше користі принесе
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01.02.2024 21:03 Відповісти
Віримо Батьку 😎
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01.02.2024 20:36 Відповісти
Україна і не проводила два роки позиційну війну.
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01.02.2024 20:42 Відповісти
Ну от Людина , Пан Генерал, має можливість розказати про те ,шо дехто навіть не добірає про шо тут кажуть, чотири рази злиняти від призиву на КВНдо москві , тепер 🤡 ОПою керує в Україні , як на КВНі...
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01.02.2024 20:37 Відповісти
Все-таки із Залужним Україні несказанно потрафило.
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01.02.2024 20:39 Відповісти
істину глаголите, пане!
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01.02.2024 21:47 Відповісти
Эпопея продолжается. Эпизод 2: Генерал против Императора.
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01.02.2024 20:43 Відповісти
Вовану перемога не потрбна, бо то кінець його відосікам
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01.02.2024 20:43 Відповісти
Стаття схоже є прощальним листом та наставленням наступному главкому
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01.02.2024 20:44 Відповісти
Саме так.
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01.02.2024 20:53 Відповісти
ЗЕкишеню обРезнікова треба підвисити за 17-яйця
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01.02.2024 21:35 Відповісти
обРезніков був категорично проти дронів!
Він - державний зрадник! На палю!
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01.02.2024 21:37 Відповісти
взагалі думаю про президента. Що таке президент? Не цар, не бог і не герой. Простий такий собі менеджер, якого наймають на певний термін. Якщо менеджер не справляється з роботою, то що з ним роблять? Правильно, знімають з займаної посади. Тому говоримо: лиши місце для того, хто зможе.
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01.02.2024 21:56 Відповісти
ЗЕблюдки - готуйтесь! Татарови-обристивичі ...

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01.02.2024 22:00 Відповісти
Як допомогти Залужному стати президентом України?
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01.02.2024 22:14 Відповісти
Єдиним?!! О-о-о... Залужний вражає прямолінійною примітивністю...
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01.02.2024 23:03 Відповісти
Шо опять Максимус проти Комода
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01.02.2024 23:53 Відповісти
"-неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер"
Источник:
Ну вот и ответ главкома на все эти закидоны "шапито" о замене глав силового блока и отсутствии стратегии победы...
ПиСи - не можу зрозуміти, як видатний клоун може мати якісь претензії до видатного військового з міркувань стратегії і тактики ведення війни???
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02.02.2024 00:09 Відповісти
У нас військовими командують клоуни
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02.02.2024 00:23 Відповісти
Не має значення хто ким командує. Якщо клоуни командують військовими - на полі бою піздєц військовим. Якщо військові клоунами - на полі бою піздєц клоунам.
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02.02.2024 12:10 Відповісти
обРєзнікова треба підвісити за системне перешкоджання впровадження дронів в армію за 17-гривневі яйця.
Він працюав на Путіна!
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02.02.2024 17:56 Відповісти
 
 