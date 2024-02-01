Залужний: Безпілотні системи - чи не єдиний інструмент виходу з позиційної війни, яка невигідна Україні
Україна має шукати нові форм і способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги. Безпілотні системи та новітні види озброєнь є єдиним інструментом виходу з позиційної війни, яка невигідна Україні.
Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що битви Другої світової війни стали основою стратегічного бачення воєн кінця ХХ-го – початку ХХІ-го століття. Відповідно, на його думку, стратегія перемоги полягала у знищенні супротивника та захопленні або звільненні території, при цьому форми і способи, якими це досягалося, безпосередньо залежали від рівня розвитку озброєння та військової техніки, що використовувалась.
На його думку, знання основ стратегії, оперативного мистецтва, тактики мають супроводжувати кар’єрне зростання військових спеціалістів і слугувати для розв’язання двох головних задач.
"Перша з них, імовірно, другорядна. Вона полягає в підготовці воєначальника безпосередньо до майбутньої війни із завданням передбачити ту обстановку війни, яка буде на початок воєнних дій. Саме таке надскладне завдання у разі вирішення дозволяє витримати удар та дати гідну відсіч ворогу, знекровити його ударні угруповання й тим самим виграти час для перехоплення ініціативи. Увесь цей процес пов’язаний з величезними ризиками і сумнівами, які обумовлені наявністю лише одного шансу дати гідний опір меншими силами за обмежених ресурсів.
Друга задача, на мій погляд, основна – вчасно з’ясувати вимоги, які висуває війна, що пов’язані з розвитком технічного прогресу, і, як наслідок, стрімким розвитком озброєння та військової техніки, політичною ситуацією як у світі, так і в самій державі, економічним станом тощо. А, отже, для кожної війни необхідно знаходити лише свою унікальну стратегію і логіку, яка дозволить вже в нових умовах віднайти шлях до Перемоги", - пояснив він.
Він зазначив, що не можна відкидати повністю існуючі доктрини, які описують процес підготовки та ведення операцій, але потрібно усвідомлювати, що вони будуть постійно змінюватися та наповнюватися новим змістом.
Разом з тим, на думку Головнокомандувача ЗСУ, принципи ж оперативного мистецтва залишаться незмінними.
"Отже, з урахуванням вимог сьогодення, найголовніше наше завдання буде полягати в прийнятті нової точки зору на форми і способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги", - наголосив Залужний.
"Основною причиною зміни стратегії, форм та способів застосування військ, безумовно, є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає. Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин", - констатував він.
Також Залужний назвав інші фактори, які впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони:
- нестабільна політична ситуація навколо України, що призводить до скорочення військової підтримки;
- висока ймовірність провокування росією ще низки конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену і відволікання основних партнерів від підтримки України;
- виснаженість у наших партнерів запасів ракет та боєприпасів до артилерії та ППО через високу інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення на фоні світового дефіциту пороху;
- недостатня ефективність санкційної політики, у результаті чого відбувається розгортання потужностей оборонно-промислового комплексу в росії та державах, які є її партнерами, що дозволяє принаймні успішно вести позиційну війну на виснаження;
- суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі у противника та неспроможність державних інституцій в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів;
- недосконалість нормативно-правової бази, що регулює оборонно-промисловий комплекс у нашій державі, та часткова монополізація цієї галузі призводять до труднощів у виробництві вітчизняних боєприпасів, як наслідок – поглиблення залежності України від постачання союзниками;
- невизначеність подальшого характеру збройної боротьби такого масштабу та, як наслідок, складності для наших союзників у визначенні пріоритетів підтримки.
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В соцмережах розпочалась травля Головкома. Так само колись травили і досі травлять Порошенка.
24 канал Садового долучився до травлі Головкома.
Шломо Нагель:
Як стверджує Портников, і я з ним абсолютно згоден, якби зараз відбулися б вибори президента в Україні, то Зеленський програв би абсолютно будь-якому претенденту на цю посаду.
Це сталося б, бо він вичерпав ліміт довіри населення, бо за ним тягнеться величезний "хвіст" його факапів і страждань багатьох людей, які вони пов'язують з його іменем. Шансів у Зеленського на другу каденцію категорично немає. Нуль. І те, що він намагається продовжити боротьбу зі своїми політичними суперниками, такими як Порошенко, а зараз ще і Залужний, свідчить лише про те, що він просто геть не розуміє дійсних настроїв українського суспільства.
Або... розуміє, але вирішив виконати "дембельський акорд" перед своїм кремлівським замовником.
У військовому значенні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8 **********, які уражають ціль, категоризуються так:
Рушійні, керований ********* який прямує до цілі повітрям або у космосі відомий як missile (ракета) (або керована ракета).Рушійні, некерований ********* відомий як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96 реактивний снаряд (або некерована ракета).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F#cite_note-2 [вн 1] Безрушійні **********, якими стріляють не з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F гармат, називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 бомби незалежно керовані вони чи ні; безрушійні, керовані ********** мають назву керовані бомби або розумні бомби.********** якими стріляють з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 гармат мають назву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F метальні заряди незалежно керовані вони чи ні. Якщо метальні заряди споряджені вибуховими речовинами їх називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 снаряди або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 мінометні міни .Рушійні **********, які прямують до цілі у воді, мають назву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0 торпеди (застаріла назва самохідна міна).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 Ручні гранати не відносять до класу рухливих *********ів.
Одна біда, оті Захисники України заважають…
Він - державний зрадник! На палю!
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Ну вот и ответ главкома на все эти закидоны "шапито" о замене глав силового блока и отсутствии стратегии победы...
ПиСи - не можу зрозуміти, як видатний клоун може мати якісь претензії до видатного військового з міркувань стратегії і тактики ведення війни???
Він працюав на Путіна!