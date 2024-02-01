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Фон дер Ляєн поговорила з Байденом після рішення ЄС про 50 млрд євро для України: Будемо спільно підтримувати Київ
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після схвалення лідерами ЄС 50 млрд євро провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
Про це фон дер Ляєн повідомила у Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.
За словами президентки Єврокомісії, під час "чудової телефонної розмови", якій передувало рішення щодо 50 мільярдів євро, вона і Байден "погодились, що Україні потрібно й далі отримувати широку підтримку від партнерів".
"Будемо спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – підсумувала вона.
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Погрібний Олександр
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Serhii P.
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Pan Kotskyi
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