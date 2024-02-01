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Фон дер Ляєн поговорила з Байденом після рішення ЄС про 50 млрд євро для України: Будемо спільно підтримувати Київ

Урсула фон дер Ляєн та Джо Байден

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після схвалення лідерами ЄС 50 млрд євро провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Про це фон дер Ляєн повідомила у Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.

За словами президентки Єврокомісії, під час "чудової телефонної розмови", якій передувало рішення щодо 50 мільярдів євро, вона і Байден "погодились, що Україні потрібно й далі отримувати широку підтримку від партнерів".

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"Будемо спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – підсумувала вона.

Урсула фон дер Ляєн

Автор: 

Байден Джо (2887) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Дєда, давай не тупи!
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01.02.2024 20:58 Відповісти
та що він зробить - це ж не від нього одного залежить.
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01.02.2024 22:10 Відповісти
У слові "підсумувала" - корінь "сум"...
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01.02.2024 21:10 Відповісти
Пан Коцький - не тупи.
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01.02.2024 22:07 Відповісти
 
 