Необхідно створення нового дизайну операцій на основі наявних технологічних спроможностей, - Залужний
Україна має створювати новий дизайн операцій, беручи до уваги свій технологічний потенціал, для здобуття переваги на полі бою.
Про це Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний написав у своїй статті, передає Цензор.НЕТ.
За словами Залужного, такі операції мають ґрунтуватися переважно на створенні вирішальних умов на полі бою та досягненні відповідних ефектів, які сприятимуть реалізації мети операції.
До таких умов слід віднести:
- досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику;
- позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії;
- підвищення мобільності своїх військ та повне обмеження мобільності військ противника;
- безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості;
- позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля.
"На перший погляд, це абсолютно консервативні і класичні умови, досягнення яких слугує вже давно діючим формам і способам. Але це лише на перший погляд, так як саме засоби їх досягнення вже змінилися, і старі засоби, на жаль, усе більше залишаються мрією для Збройних Сил України, змінюються насамперед і способи їх досягнення", - написав Головнокомандувач.
Він пояснив, що для реалізації умов уже сьогодні необхідно вважати як окремі:
- операцію зі створення цифрового поля;
- операцію з контролю за радіоелектронною обстановкою;
- операцію комбінованих ударних безпілотних та кіберзасобів;
- логістичну операцію.
Залужний зазначив, що всі перераховані операції вже опановуються і розвиваються. Вони проводяться за єдиним замислом та планом, узгоджені і взаємоповʼязані, але відрізняються за змістом.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний: Безпілотні системи - чи не єдиний інструмент виходу з позиційної війни, яка невигідна Україні
Стосовно ведення безпосередньо операцій з досягнення ефектів, він уточнив, що ймовірно за своїм змістом, вони по суті будуть оборонними та наступальними, але за способом виконання можуть бути:
- операція зі зниження економічного потенціалу противника;
- операція з повної ізоляції та виснаження;
- роботизована пошуково-ударна операція;
- роботизована операція з контролю кризового району;
- психологічна операція ударними засобами;
- оборонна технологічна безконтактна операція.
"Цей список операцій буде невпинно зростати з розвитком самих засобів, і звісно, буде спонукати до змін в доктринальних документах і формуванні абсолютно нової філософії підготовки і ведення бойових дій. Поява нових самостійних операцій або їх поєднання приводить до необхідності створення нової організаційної структури. Усе це можливо буде при гнучкому і швидкому реагуванні державних інституцій на зміни", - підсумував Головнокомандувач ЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@13Hellis_13
·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1753115295512719741 2 ч
порівняйте ставлення до війни та військових. Ставлення ДО ЛЮДЕЙ.
Це та сама тактика, яку зе-шахраї використали в 2019 році: вони говорили окремим групам населення взаємно виключні речі, і кожен наївний чув лише те, що хотів почути. "Російсько-щелепним" зе-покидьки обіцяли "статус другої державної" для московитського суржика болгарської, а щирим українцям - "небачений до того розквіт солов,їної", "східнякам" вони обіцяли вступ до "тайожного союзу", а "західнякам" - вступ до ЄС.
Те саме починається і зараз: для патріотів - повернення кордонів 1991 року, для почекунів - ніякої мобілізації. Як це можна здійснити одночасно? "Какаяразніца". Бидло не ставить запитань. Бидло жує зелену жуйку єдиного шмарафону.
Залужного , бо тобі до нього , як до зірок 😠
Украінці не дадуть тобі і твоій братві здати Украіну русофашистам ,
ніколи 🙁
Тим не менше звільняти Залужного буде помилкою, не думаю, що у нас є кращі офіцери зі стратегічним мисленням, мовчу вже за повагу в армії.
все решта - димова завіса
1) ТАКТИКА БОЮ В ОБОРОНІ: 58-МА БРИГАДА ЗСУ ПРОТИ 37-Ї БРИГАДИ ЗС РФ, якійсь Бутусов ютубер. Бій починається із ситуації, що проривається група на лінію оборони - Ми в оточені, приймай командування.
Проблема полягає в не контролі смуги в 3-5 км, як в глибину противника, так і своєї від 0-вої лінії. Там "освободітелі" застосовують і дрони...
2) Як повідомляв OBOZ.UA, дрони ЗСУ епічно розгромили колону російської бронетехніки під https://war.obozrevatel.com/ukr/girko-divitisya-propagandisti-putina-poskarzhilisya-scho-ukrainski-droni-roznesli-kolonu-okupantiv-pid-novomihajlivkoyu.htm Новомихайлівкою на Донеччині . Кремлівські "воєнкори" зажадали "екстренних заходів", заявивши, що їм "гірко дивитися", як командування РФ кидає на штурм окупантів без прикриття з неба.
Тут головне масовість застосування та не дали колоні розгорнутися та вступити в бій. Це контроль смуги в 3-5 км в глибину противника.
3) В січні цього року рашисти накрили наших до під'їзду до позицій Б...17 трупів. Наведення через дрон...в нашій глибині.
4) https://www.obozrevatel.com/ukr/person/natalya-yusupova.htm Наталя Юсупова . На авдіївському напрямку тривають кровопролитні бої: захисникам потрібні дрони...Привезли два квадрокоптера по супер ціні, Мавік 3 = в сумі дві штуки. Тільки з новин ясно, що контролю смуги в 3-5 км в глибину там постійно не має.
Дрони доповнюють чи замінюють арту. Стаття Залужного більше узагальнень, але все впирається в матеріально-технічне оснащення смуги 3-5 км та підготовкою складу, інакше працює за всіх 0-ва лінія.
Перекреслений навскося чорною лінією зелений круг.
Коли цей вияв вимоги до влади стане вірусним, то зєля сам втече і ми оберем нарешті нормального Лідера.
досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику
Це не можливо. Україна ніколи не буде мати більше авіації ніж росія. 30 чи навіть 60 F-16, які передадуть протягом року-двох, цього не дадуть.
позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії
Яким чином? Де конкретика?
безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості
Красиві слова, але можна подумати, що шось подібне не намагались робити цілі 2 роки, а зараз тільки прозріли. Знову питання в засобах, а не принципах, які можна реалізувати маючи ці засоби і ресурси.
позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля
І знову ж таки - яким чином? Для цього потрібно зірвати мобілізацію в росії, знищити їх економіку та військову промисловість і ще якось заставити країни, які ії підтримують теж перестати. Це взагалі не по силам Україні.
Щоб реалізовувати ці пункти Україна не має ресурсів. Це більше схоже на стратегію якби Захід воював з росією. Тому можна всі ці пункти перейменувати на
1. Захід дай
2. Захід дай
3. Захід допоможи
4. Захід зроби.
1. Захід дай
2. Захід дай
3. Захід допоможи
4. Захід зроби.
..."
А до кого ще може звертатися Головком, якщо його верховний говнокомандавач за 2 роки великої війни так і не зрозумів, що 5 років тому він, верховний говнокомандавач, мав НЕ зупиняти оборонку, а навпаки - максимально розгортати?
Виходить всі хто при політичній і військовій владі прагнуть аби надалі кацапи вбивали українців і продовжувалась якомога довше ця війна без успіхів для України.
Та і навіть якби це все ще був варіант, немає вже ким ті угруповування звідти видавлювати - вони були розтрачені при "контрнаступі".
Ви на кого працюєте? Перемога України буде для вас поразкою?
А ці лозунги про перемогу можна засунути поглибже. Я вже написав, що зараз все одно немає ким і чим видавити армію на Півдні навіть якщо міст буде знищено.
Кримський міст розвалений, вони збирають манатки та самі йдуть - це картина у фантазіях дурників. Ще є ЖД гілка через Волноваху. Хоча б через неї не підуть, а там скоро і через Маріуполь підтягнеться.
Залізна логіка