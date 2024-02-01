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Необхідно створення нового дизайну операцій на основі наявних технологічних спроможностей, - Залужний

Генерал Валерій Залужний

Україна має створювати новий дизайн операцій, беручи до уваги свій технологічний потенціал, для здобуття переваги на полі бою.

Про це Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний написав у своїй статті, передає Цензор.НЕТ.

За словами Залужного, такі операції мають ґрунтуватися переважно на створенні вирішальних умов на полі бою та досягненні відповідних ефектів, які сприятимуть реалізації мети операції.

До таких умов слід віднести:

  • досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику;
  • позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії;
  • підвищення мобільності своїх військ та повне обмеження мобільності військ противника;
  • безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості;
  • позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля.

Читайте також: Застосування новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій та призведе до Перемоги й економії ресурсів, - Залужний

"На перший погляд, це абсолютно консервативні і класичні умови, досягнення яких слугує вже давно діючим формам і способам. Але це лише на перший погляд, так як саме засоби їх досягнення вже змінилися, і старі засоби, на жаль, усе більше залишаються мрією для Збройних Сил України, змінюються насамперед і способи їх досягнення", - написав Головнокомандувач.

Він пояснив, що для реалізації умов уже сьогодні необхідно вважати як окремі:

  • операцію зі створення цифрового поля;
  • операцію з контролю за радіоелектронною обстановкою;
  • операцію комбінованих ударних безпілотних та кіберзасобів;
  • логістичну операцію.

Залужний зазначив, що всі перераховані операції вже опановуються і розвиваються. Вони проводяться за єдиним замислом та планом, узгоджені і взаємоповʼязані, але відрізняються за змістом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний: Безпілотні системи - чи не єдиний інструмент виходу з позиційної війни, яка невигідна Україні

Стосовно ведення безпосередньо операцій з досягнення ефектів, він уточнив, що ймовірно за своїм змістом, вони по суті будуть оборонними та наступальними, але за способом виконання можуть бути:

  • операція зі зниження економічного потенціалу противника;
  • операція з повної ізоляції та виснаження;
  • роботизована пошуково-ударна операція;
  • роботизована операція з контролю кризового району;
  • психологічна операція ударними засобами;
  • оборонна технологічна безконтактна операція.

"Цей список операцій буде невпинно зростати з розвитком самих засобів, і звісно, буде спонукати до змін в доктринальних документах і формуванні абсолютно нової філософії підготовки і ведення бойових дій. Поява нових самостійних операцій або їх поєднання приводить до необхідності створення нової організаційної структури. Усе це можливо буде при гнучкому і швидкому реагуванні державних інституцій на зміни", - підсумував Головнокомандувач ЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Силам оборони необхідно створити нову державну систему технологічного переозброєння: на це необхідно до п’яти місяців, - Залужний

Автор: 

Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+47
Розумна людина і відчувається, що мислить як стратег та державник.
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01.02.2024 20:49
+42
Скільки буде новин - стільки не втомимся писати.

Всенародна підтримка Залужного - тільки так!
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01.02.2024 20:49
+37
щоби досягти хоч якогось успіху "генерал Залужний був змушеним приховувати оборонні приготування не лише від РФ, а й від самого Зеленського"По суті, це прямий пожиттєвий вирок Зеленському - за його свідоме чи несвідоме перешкоджання обороні країни.. https://bbc.com/ukrainian/articles/c4nj5ely2e9o https://bbc.com/ukrainian/articles/c4nj5ely2e9o
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01.02.2024 21:01
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А что по этому поводу думает фельдмаршал зеленного наполеончика, шавка Ермака папа и мама офицеры ГРУ РФ, Марьяна наркоманка Безмозглая?
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01.02.2024 22:49 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1753115295512719741 2 ч

порівняйте ставлення до війни та військових. Ставлення ДО ЛЮДЕЙ.

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01.02.2024 22:50 Відповісти
Примітивне накладання зеленого лайна в голови. Бо неможливо "вийти на кордони будь-якою ціною", взагалі нікого не мобілізовуючи. А зеленський показово відхрещується від будь-якого стосунку до мобілізації.

Це та сама тактика, яку зе-шахраї використали в 2019 році: вони говорили окремим групам населення взаємно виключні речі, і кожен наївний чув лише те, що хотів почути. "Російсько-щелепним" зе-покидьки обіцяли "статус другої державної" для московитського суржика болгарської, а щирим українцям - "небачений до того розквіт солов,їної", "східнякам" вони обіцяли вступ до "тайожного союзу", а "західнякам" - вступ до ЄС.

Те саме починається і зараз: для патріотів - повернення кордонів 1991 року, для почекунів - ніякої мобілізації. Як це можна здійснити одночасно? "Какаяразніца". Бидло не ставить запитань. Бидло жує зелену жуйку єдиного шмарафону.
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02.02.2024 12:50 Відповісти
Зеленський , прибери свої брудні руки від генерала
Залужного , бо тобі до нього , як до зірок 😠
Украінці не дадуть тобі і твоій братві здати Украіну русофашистам ,
ніколи 🙁
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01.02.2024 23:57 Відповісти
Це він з тупими командирами совєтської школи збирається робити? Для цього треба найперше молодих, розумних управлінців в армію набрати замість дебілів, які все життя траву красили а тепер , з одною звивиною в мозку людей на смерть посилають
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02.02.2024 00:07 Відповісти
Нажаль, "тупих командирів савєцькай школи" призначає та звільняє МО і особисто зеленський. Залужний на цей процес не впливав від свого призначення.
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02.02.2024 12:53 Відповісти
Стаття доволі змістовна і чітка, очевидно, що генерал на своєму місці, а його золота медаль відповідає реальним знанням. Але що на практиці? Є проблеми із забезпеченням як на рівні важкої техніки, так і до якихось елементарних речей на які постійно відкриваються збори. Є мобілізована армія, чим далі, тим більше ще на вчора цивільна, і подекуди погано навчена та маломотивована. І головне, всеодно потрібно вести складні наступальні операції, на супротивника, що по суті тебе і так переважає і очевидно буде реагувати на твої дії.

Тим не менше звільняти Залужного буде помилкою, не думаю, що у нас є кращі офіцери зі стратегічним мисленням, мовчу вже за повагу в армії.
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02.02.2024 00:21 Відповісти
хто може звільнити Залужного, той насправді і керує
все решта - димова завіса
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02.02.2024 00:49 Відповісти
за забезпечення армії повністю відповідає МО, закони приймає і керує армією і командувпнням сам Верховний Зє, який, до речі, понаставляв усюди в штабах лояльних до себе совків, але чомусь всі намагаються всю відповідальність за чужі гріхи повісити на Залужного....
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02.02.2024 02:41 Відповісти
Змістовна. Два роки було на роздуми, як не крути.
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02.02.2024 07:43 Відповісти
Мда, щоб зрозуміти по простому про що пише Залужний і в яких умовах треба навести чотири факти...для картини.

1) ТАКТИКА БОЮ В ОБОРОНІ: 58-МА БРИГАДА ЗСУ ПРОТИ 37-Ї БРИГАДИ ЗС РФ, якійсь Бутусов ютубер. Бій починається із ситуації, що проривається група на лінію оборони - Ми в оточені, приймай командування.
Проблема полягає в не контролі смуги в 3-5 км, як в глибину противника, так і своєї від 0-вої лінії. Там "освободітелі" застосовують і дрони...

2) Як повідомляв OBOZ.UA, дрони ЗСУ епічно розгромили колону російської бронетехніки під https://war.obozrevatel.com/ukr/girko-divitisya-propagandisti-putina-poskarzhilisya-scho-ukrainski-droni-roznesli-kolonu-okupantiv-pid-novomihajlivkoyu.htm Новомихайлівкою на Донеччині . Кремлівські "воєнкори" зажадали "екстренних заходів", заявивши, що їм "гірко дивитися", як командування РФ кидає на штурм окупантів без прикриття з неба.

Тут головне масовість застосування та не дали колоні розгорнутися та вступити в бій. Це контроль смуги в 3-5 км в глибину противника.

3) В січні цього року рашисти накрили наших до під'їзду до позицій Б...17 трупів. Наведення через дрон...в нашій глибині.

4) https://www.obozrevatel.com/ukr/person/natalya-yusupova.htm Наталя Юсупова . На авдіївському напрямку тривають кровопролитні бої: захисникам потрібні дрони...Привезли два квадрокоптера по супер ціні, Мавік 3 = в сумі дві штуки. Тільки з новин ясно, що контролю смуги в 3-5 км в глибину там постійно не має.

Дрони доповнюють чи замінюють арту. Стаття Залужного більше узагальнень, але все впирається в матеріально-технічне оснащення смуги 3-5 км та підготовкою складу, інакше працює за всіх 0-ва лінія.
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02.02.2024 00:57 Відповісти
за забезпечення відповідає МО і сам Верховний Зебздюк, який вже наобіцяв мільйон дронів, а не Залужний.
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02.02.2024 02:45 Відповісти
Це все якісь прописні істини.Мавікі не зроблять глобальних проривів,бо в противника ця зброє вже теж є.Нам потрібна технологічна домінація в повітрі.А без американських літаків цього не досягнешь.Треба чекати насичення авіації західними літаками і тільки тоді вже починати займатись дизайном наступальних операцій.
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02.02.2024 02:25 Відповісти
дрони дуже потрібні і потрібні будуть завжди...Зебздище наобіцяв мільйон штук, але покищо їх одиницями купують волонтери і їх реально ДУЖЕ не вистачає, навіть для того, щоб дочекатися авіації....
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02.02.2024 02:48 Відповісти
Дизайн вже не допоможе .потрібна зміна системи
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02.02.2024 02:52 Відповісти
Зміна жОПівської системи? Тоді так, згідний...
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02.02.2024 03:23 Відповісти
"Під час повномасштабної війни президент Зеленський почав формувати своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою, як війська повинні відганяти росіян, де атакувати, як атакувати, чим атакувати, як використовувати ті обмежені ресурси, які були на тому чи іншому етапі у ЗСУ. Ці пріоритети не завжди збігалися з планами і стратегіями генералів", - сказав Шустер. Джерело:
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02.02.2024 09:21 Відповісти
Не розумію: чого шумите? В свій час Гітлер, Сталін і купа інших дилетантів, які вважали себе геніями тактики та стратегії керували арміями. Дайте ще Зеленському покерувати. Результат відомий -повний капець.
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02.02.2024 11:15 Відповісти
Без політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові" нам не обійтись. Кожен цивільний може взяти участь у політкомпанії, якщо поширить в будь який спосіб емблему політкомпанії:

Перекреслений навскося чорною лінією зелений круг.

Коли цей вияв вимоги до влади стане вірусним, то зєля сам втече і ми оберем нарешті нормального Лідера.
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02.02.2024 11:22 Відповісти
Це можна робити без майданів, мітінгів, без відриву від основної діяльності, без необхідності пересування по країні, без ризику, втрати часу, майже безкоштовно і без ризику розхитати ситуацію всередені країни.
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02.02.2024 11:27 Відповісти
Ні про що. Складається враження, що він написав це аби тільки після звільнення потім писали "вумний аж страшно, ось цей би пабідив, але ж його зняли і вкрали перемогу!"

досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику

Це не можливо. Україна ніколи не буде мати більше авіації ніж росія. 30 чи навіть 60 F-16, які передадуть протягом року-двох, цього не дадуть.

позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії

Яким чином? Де конкретика?

безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості

Красиві слова, але можна подумати, що шось подібне не намагались робити цілі 2 роки, а зараз тільки прозріли. Знову питання в засобах, а не принципах, які можна реалізувати маючи ці засоби і ресурси.

позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля
І знову ж таки - яким чином? Для цього потрібно зірвати мобілізацію в росії, знищити їх економіку та військову промисловість і ще якось заставити країни, які ії підтримують теж перестати. Це взагалі не по силам Україні.

Щоб реалізовувати ці пункти Україна не має ресурсів. Це більше схоже на стратегію якби Захід воював з росією. Тому можна всі ці пункти перейменувати на
1. Захід дай
2. Захід дай
3. Захід допоможи
4. Захід зроби.
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02.02.2024 11:36 Відповісти
"...
1. Захід дай
2. Захід дай
3. Захід допоможи
4. Захід зроби.
..."

А до кого ще може звертатися Головком, якщо його верховний говнокомандавач за 2 роки великої війни так і не зрозумів, що 5 років тому він, верховний говнокомандавач, мав НЕ зупиняти оборонку, а навпаки - максимально розгортати?
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02.02.2024 13:03 Відповісти
Пані Безугла? Ще не посунули з фракції?
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02.02.2024 13:21 Відповісти
Йди на тимошенку наярюй, не відволікайся.
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02.02.2024 14:47 Відповісти
Ціль в останньому пункті можна легко досягти хоча б на півдні, було б лише бажання - це знищити накінець той клятий міст, який чомусь став святою коровою.
Виходить всі хто при політичній і військовій владі прагнуть аби надалі кацапи вбивали українців і продовжувалась якомога довше ця війна без успіхів для України.
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03.02.2024 02:47 Відповісти
Нічого не змінить знищення того моста вже. Давно ж відомо, що будується залізна дорога через Маріуполь, мабуть скоро буде готова.
Та і навіть якби це все ще був варіант, немає вже ким ті угруповування звідти видавлювати - вони були розтрачені при "контрнаступі".
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03.02.2024 11:44 Відповісти
Вона вже рік будується. То треба чекати коли побудується і тоді можна знищувати?
Ви на кого працюєте? Перемога України буде для вас поразкою?
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03.02.2024 13:25 Відповісти
У вас з логікою проблеми. Коли вона добудується - то вже до одного місця, знищений він чи не знищений. Його потрібно було знищувати літом 2023 і не пізніше. Дорога ложка до обіду - чули про таке? Те саме і про міст.
А ці лозунги про перемогу можна засунути поглибже. Я вже написав, що зараз все одно немає ким і чим видавити армію на Півдні навіть якщо міст буде знищено.
Кримський міст розвалений, вони збирають манатки та самі йдуть - це картина у фантазіях дурників. Ще є ЖД гілка через Волноваху. Хоча б через неї не підуть, а там скоро і через Маріуполь підтягнеться.
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03.02.2024 13:38 Відповісти
Справді, для чого ж його знищувати? Пофіг що через нього тисячі тон воєнних вантажів щоденно проходять, он залізнична лінія будується і ще одна на підхваті є.
Залізна логіка
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03.02.2024 13:44 Відповісти
Ну йди знищуй. Маєш чим?
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03.02.2024 13:48 Відповісти
А малюк для чого?
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03.02.2024 16:58 Відповісти
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