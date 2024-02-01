Необхідно створення нового дизайну операцій на основі наявних технологічних спроможностей, - Залужний

Україна має створювати новий дизайн операцій, беручи до уваги свій технологічний потенціал, для здобуття переваги на полі бою.

Про це Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний написав у своїй статті, передає Цензор.НЕТ.

За словами Залужного, такі операції мають ґрунтуватися переважно на створенні вирішальних умов на полі бою та досягненні відповідних ефектів, які сприятимуть реалізації мети операції.

До таких умов слід віднести:

досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику;

позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії;

підвищення мобільності своїх військ та повне обмеження мобільності військ противника;

безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості;

позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля.

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"На перший погляд, це абсолютно консервативні і класичні умови, досягнення яких слугує вже давно діючим формам і способам. Але це лише на перший погляд, так як саме засоби їх досягнення вже змінилися, і старі засоби, на жаль, усе більше залишаються мрією для Збройних Сил України, змінюються насамперед і способи їх досягнення", - написав Головнокомандувач.

Він пояснив, що для реалізації умов уже сьогодні необхідно вважати як окремі:

операцію зі створення цифрового поля;

операцію з контролю за радіоелектронною обстановкою;

операцію комбінованих ударних безпілотних та кіберзасобів;

логістичну операцію.

Залужний зазначив, що всі перераховані операції вже опановуються і розвиваються. Вони проводяться за єдиним замислом та планом, узгоджені і взаємоповʼязані, але відрізняються за змістом.

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Стосовно ведення безпосередньо операцій з досягнення ефектів, він уточнив, що ймовірно за своїм змістом, вони по суті будуть оборонними та наступальними, але за способом виконання можуть бути:

операція зі зниження економічного потенціалу противника;

операція з повної ізоляції та виснаження;

роботизована пошуково-ударна операція;

роботизована операція з контролю кризового району;

психологічна операція ударними засобами;

оборонна технологічна безконтактна операція.

"Цей список операцій буде невпинно зростати з розвитком самих засобів, і звісно, буде спонукати до змін в доктринальних документах і формуванні абсолютно нової філософії підготовки і ведення бойових дій. Поява нових самостійних операцій або їх поєднання приводить до необхідності створення нової організаційної структури. Усе це можливо буде при гнучкому і швидкому реагуванні державних інституцій на зміни", - підсумував Головнокомандувач ЗС.

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