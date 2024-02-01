Службовий пес допоміг викрити двох закарпатців, які планували переплисти Тису на надувних човнах. ФОТОрепортаж
Двоє мешканців Ужгородського району планували потрапити незаконно в Угорщину, перепливши Тису на човнах. Однак їх виявив службовий пес прикордонників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба Українию
"Двох закарпатців – жителя міста Виноградів та села Худльово Ужгородського району, затримали прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону. Чоловіки, дочекавшись сутінку, вирішили пробратися до річки Тиса, щоб через кордон потрапити в Угорщину", - повідомляють у ДПСУ.
Як зазначається, їхні плани зруйнував прикордонний наряд, який патрулював кордон з чотирилапим помічником Фреєм. Службовий собака "сповістив" про наявність поблизу чужих осіб та допоміг їх виявити.
"Одягнені у рятувальні жилети молодики мали при собі два гумових човни, які красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону", - ідеться в повідомленні.
Стосовно закарпатців склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.
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але ж хлопці повинні мати надію на спробу - 2?
Не то що президентоМ
Яврей, на границе, при окрике пограничника, от страха падает на четвереньки.
- И, шо ти тут робиш?
- Ка....ю
- Тю, так г....но, то собачье.
- А жизнь какая?
От чому одразу про погане? Просто хлопці ********** човни та веслувальні види спорту, відтак, вирішили влаштувати екстремальні нічні перегони. Рятувальні жилети необхідний аксесуар для кожного, хто дбає про власну безпеку. Зірвали людям тренування своїм затриманням ще й собаку натравили... Куди котиться ця країна?
Або хоча б смаколики йому по Новій пошті надіслати!
"Ухилянт!" - "это звучит гордо!" (з великої літери написав)....
Якщо ви злодій, корупціонер, вбивця чи зрадник, або нікому невідомий блогер - їдьте куди хочете.
Были планы, бросить родной цех и идти работать собакой.
Там той работы, ходить рядом с охранниками
С нашей области, при советах, на иранскую, афганскую границу брали.
Собак натаскивали хватать ниже живота.
Афганцам, с той стороны, 5 или 6 патронов на всю службу давали, они их, шоб не потерять, в рубахи зашивали.
В другом отряде, наряд за раз 6 нарушителей задержал.
Шли по тропе, с Афгана семья стоит, мужик орет, солдат отведи к командиру. Те машут, идите. Есть нарушители, есть 10 дней отпуска
Парадоксально: орки сплатили в 22 році українців, а влада робить все, щоб зруйнувати країну і єдність
П.с.
Щось я не бачу таких бравих сюжетів від прикордонників про сумщину і Чернігівщині, де ДРГ орків заходять і безкарно розстрілюють цивільних українців.
На відміну від північно-східного.