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Службовий пес допоміг викрити двох закарпатців, які планували переплисти Тису на надувних човнах. ФОТОрепортаж

ухилянти

Двоє мешканців Ужгородського району планували потрапити незаконно в Угорщину, перепливши Тису на човнах. Однак їх виявив службовий пес прикордонників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба Українию

"Двох закарпатців – жителя міста Виноградів та села Худльово Ужгородського району, затримали прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону. Чоловіки, дочекавшись сутінку, вирішили пробратися до річки Тиса, щоб через кордон потрапити в Угорщину", - повідомляють у ДПСУ.

Як зазначається, їхні плани зруйнував прикордонний наряд, який патрулював кордон з чотирилапим помічником Фреєм. Службовий собака "сповістив" про наявність поблизу чужих осіб та допоміг їх виявити.

Ухилянти планували переплисти Тису на човнах

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Ухилянти планували переплисти Тису на човнах

"Одягнені у рятувальні жилети молодики мали при собі два гумових човни, які красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону", - ідеться в повідомленні.

Стосовно закарпатців склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.

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Човни, на яких ухилянти планували переплисти Тису

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5971) ухилянти (898) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+18
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01.02.2024 21:05
+15
"Попались суки", - сказав пес.
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01.02.2024 21:14
+13
Хороша собачка!
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01.02.2024 21:06
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Не задонатили песику?
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01.02.2024 21:04 Відповісти
Не пес а ****!!!
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01.02.2024 21:30 Відповісти
Сучена ****, це такі як ти!
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01.02.2024 21:34 Відповісти
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01.02.2024 21:05 Відповісти
видалили твій коментар,чи шо?
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01.02.2024 21:32 Відповісти
Хороша собачка!
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01.02.2024 21:06 Відповісти
Хороша була-б, якщо-б Арестовича кусьнула....
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01.02.2024 21:18 Відповісти
Що стосується Арестовича, щоб тільки кусьнула то цього мало.Потрібно щоб пес йому дещо відгриз.
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01.02.2024 21:26 Відповісти
по 17?
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01.02.2024 21:36 Відповісти
По саму шию!
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01.02.2024 21:43 Відповісти
Пес патрон вже й там працює)
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01.02.2024 21:07 Відповісти
а службових песів нагороджують відзнакою тіпа "За спасєніє утопающіх"?
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01.02.2024 21:07 Відповісти
Обясните етим жителям заккрпатья что Орбан не хочет видеть их ни в ЕС ни в НАТО. Орбан хочет чтобы они опять стали частью ссср
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01.02.2024 21:10 Відповісти
Хто ж тепер возитиме контрабанду? Доведеться самим прикордонникам
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01.02.2024 21:10 Відповісти
потрібно кота (кішку) брати перед запливом.....
Головне - своєчасно випустити....!
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01.02.2024 21:11 Відповісти
А може хоч цей пес непідкупний і на кота не клюне?
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01.02.2024 21:13 Відповісти
я впевнений, що пес не клюнє!
але ж хлопці повинні мати надію на спробу - 2?
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01.02.2024 21:16 Відповісти
Може як у зеленського - 4 спроби?
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01.02.2024 21:18 Відповісти
за 4 рази через Тису можна стати олімпійським чемпіоном.......
Не то що президентоМ
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01.02.2024 21:23 Відповісти
"Попались суки", - сказав пес.
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01.02.2024 21:14 Відповісти

Яврей, на границе, при окрике пограничника, от страха падает на четвереньки.
- И, шо ти тут робиш?
- Ка....ю
- Тю, так г....но, то собачье.
- А жизнь какая?
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01.02.2024 22:19 Відповісти
Це не про "найвеличнішого" часом?
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01.02.2024 22:23 Відповісти
не ображайте песика!
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01.02.2024 21:17 Відповісти
"Одягнені у рятувальні жилети молодики мали при собі два гумових човни, які красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону", - ідеться в повідомленні.
От чому одразу про погане? Просто хлопці ********** човни та веслувальні види спорту, відтак, вирішили влаштувати екстремальні нічні перегони. Рятувальні жилети необхідний аксесуар для кожного, хто дбає про власну безпеку. Зірвали людям тренування своїм затриманням ще й собаку натравили... Куди котиться ця країна?
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01.02.2024 21:14 Відповісти
мабудь вночі заборонили змагання - комендантська година!?
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01.02.2024 21:20 Відповісти
Потрібно було по спінінгу за блешнями захопити - і все. Місцеві на рибалці.
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01.02.2024 23:10 Відповісти
Тільки пес виявився незламним
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01.02.2024 21:16 Відповісти
Хотів би познайомитися із Фреєм!
Або хоча б смаколики йому по Новій пошті надіслати!
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01.02.2024 21:21 Відповісти
А може то вони їхали морду бити Сіярто та Орбану?
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01.02.2024 21:17 Відповісти
там ще був Кулібін і Дєрмачило.....
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01.02.2024 21:31 Відповісти
Браво!Но не поймут.Отсутствие критического мышления.
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01.02.2024 21:29 Відповісти
Влада разом з грошима вкрала у тебе твій мізерний мозок!
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01.02.2024 21:31 Відповісти
ну,коли одні йдуть на фронт воювати з ворогом котрий прийшов убивати,гвалтувати жінок і дітей,а інші в той час через Тису руки в ноги і на тапки то як ти хотів щоб до таких відносилися? Хлопали в долоні?
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01.02.2024 21:34 Відповісти
Та вже були пропозиції стріляти в коліно, "зачищати" і т.п. І ті ж самі особи звертаються з проханнями допомогти придбати авто, безпілотник чи прилади нічного бачення.
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01.02.2024 21:38 Відповісти
Не сси, Ухилянт, ніхто не захоче марати руки о такий нікчемний шматок лайна, як ти. Живи собі далі своїм нікчемним життям, критикуй владу, яку сам же й обирав, бризкай слиною з роту...
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01.02.2024 22:07 Відповісти

"Ухилянт!" - "это звучит гордо!" (з великої літери написав)....
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01.02.2024 23:15 Відповісти
Какой нахер крутят, если они убрали уголовку за ухилянство из закона про мобилизацию. Ухилянты, это такие же преступники, как убийцы и насильники ) Уголовка должна быть. Ну или штраф-бат и разминировать телесами минные поля.
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02.02.2024 00:27 Відповісти
Кордони закриті лишень для простих людей та нормальних депутатів.
Якщо ви злодій, корупціонер, вбивця чи зрадник, або нікому невідомий блогер - їдьте куди хочете.
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01.02.2024 21:28 Відповісти
"ВьІ очень наблюдательньІй"........
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01.02.2024 21:33 Відповісти
Так ти сам за це проголосував у 2019-му році. Тепер поржи
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02.02.2024 06:39 Відповісти
****** то я голосував. Я що з Данєцка.
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02.02.2024 09:31 Відповісти
"А це людей ловить що життя рятують" --- а мені здавалося що це зараз ті хто на фронті знаходяться життя рятують українцям ведучи боротьбу з ворогом... а виявляється,що це ссикуни котрі дають драпака життя рятують...
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01.02.2024 21:38 Відповісти
Все переименовывают так что смело можно Тису переименовать в Дезертирку.
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01.02.2024 21:33 Відповісти
Рекс хабарів не бере? )))
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01.02.2024 21:39 Відповісти
Когда на заводе (середина 90-х) поменяли бабушек на нормальную охрану, стало известно, что за собаку платили больше, чем зарплата охранник.
Были планы, бросить родной цех и идти работать собакой.
Там той работы, ходить рядом с охранниками
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01.02.2024 22:26 Відповісти
Пора переходить на новый уровень, - пароплан, или дельтаплан!
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01.02.2024 21:53 Відповісти
уже давно применяется(отстаёш от НТП-научно- технического -прогресса) просто это всё (пароплан/дельтоплан)задействовано на доставку сигарет(доходней и рисков кратно меньше)
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01.02.2024 22:01 Відповісти
Зазвичай собаки рятують людей, але в цьому випадку не дозволив хлопцям врятуватись. Бо песик, на жаль, не розуміє реалій...
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01.02.2024 22:01 Відповісти
понимает посмотри на фото,как голову опустил как бы извиняясь(про себя думая) ,.и нафига я их сдал??"
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01.02.2024 22:04 Відповісти
Усе він розуміе, чому навчать, те й робить.
С нашей области, при советах, на иранскую, афганскую границу брали.
Собак натаскивали хватать ниже живота.
Афганцам, с той стороны, 5 или 6 патронов на всю службу давали, они их, шоб не потерять, в рубахи зашивали.
В другом отряде, наряд за раз 6 нарушителей задержал.
Шли по тропе, с Афгана семья стоит, мужик орет, солдат отведи к командиру. Те машут, идите. Есть нарушители, есть 10 дней отпуска
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01.02.2024 22:39 Відповісти
Символично. Теперь Украина Афган.
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01.02.2024 23:34 Відповісти
Найадекватніший коментар
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01.02.2024 22:28 Відповісти
Собака Патрон? ))
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01.02.2024 22:51 Відповісти
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01.02.2024 23:11 Відповісти
"Перемога"!!!
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01.02.2024 23:16 Відповісти
І що? Це тіпа привід пишатись? Це сором, країна перетворилась на Північну Корею, де людей тримають за рабів. Ні до чого хорошого це не призведе. Якщо ви боїтесь, що всі люди виїдуть, то може і країна така не потрібна людям? А якщо не виїдуть всі, то нащо ви тримаєте тих, хто хоче поїхати звідси? На яку армію з таких людей ви розраховуєте? Ви вбили в людях довіру.
Парадоксально: орки сплатили в 22 році українців, а влада робить все, щоб зруйнувати країну і єдність

П.с.
Щось я не бачу таких бравих сюжетів від прикордонників про сумщину і Чернігівщині, де ДРГ орків заходять і безкарно розстрілюють цивільних українців.
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02.02.2024 00:44 Відповісти
Ті хто хоче виїхати хай виїжджають у росію, в чому проблема? Ти ж сам пишеш, що там діряві кордони.
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02.02.2024 06:41 Відповісти
Пес на фото переживає. Не людина, відразу видно.
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02.02.2024 03:13 Відповісти
Так,західний кордон на замку.
На відміну від північно-східного.
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02.02.2024 04:02 Відповісти
Ха, а ви звернули увагу, що за останній рік жодної новини, про ухилянтів яких спіймали на кордоні з Польщею?! А знаєте чому таких новин немає? Все просто - поляки чхати хотіли на ті женевські конвенції про біженців, вони відправляють назад ухилянтів 🤣🤣🤣
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02.02.2024 08:13 Відповісти
 
 