Службовий пес допоміг викрити двох закарпатців, які планували переплисти Тису на надувних човнах. ФОТОрепортаж

Двоє мешканців Ужгородського району планували потрапити незаконно в Угорщину, перепливши Тису на човнах. Однак їх виявив службовий пес прикордонників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба Українию

"Двох закарпатців – жителя міста Виноградів та села Худльово Ужгородського району, затримали прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону. Чоловіки, дочекавшись сутінку, вирішили пробратися до річки Тиса, щоб через кордон потрапити в Угорщину", - повідомляють у ДПСУ.

Як зазначається, їхні плани зруйнував прикордонний наряд, який патрулював кордон з чотирилапим помічником Фреєм. Службовий собака "сповістив" про наявність поблизу чужих осіб та допоміг їх виявити.

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"Одягнені у рятувальні жилети молодики мали при собі два гумових човни, які красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону", - ідеться в повідомленні.

Стосовно закарпатців склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.

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