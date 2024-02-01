На Тернопільщині повідомлено про підозру 3 громадянам, які допомогли 48 військовозобов’язаним незаконно перетнути кордон
Підозру отримали 3 громадян, які допомогли майже 50 чоловікам виїхати за кордон.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, передає Цензор.НЕТ.
Трьох учасників групи підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України).
За інформацією Офісу Генпрокурора, один з учасників групи є засновником громадської організації, тому мав доступ до системи "Шлях". Підозрювані вносили у систему військовозобовʼязаних як водіїв вантажних автомобільних перевезень гуманітарної допомоги.
Встановлено, що 48 внесених у систему водіїв після перетину кордону не повернулися в Україну.
Зазначається, що правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків та вилучили документацію громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.
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До речі, а де підозри тим, хто допоміг виїхати Арєстовічу, Дубнєвічу, онуку Ротару і т.п. "видатним діячам"?