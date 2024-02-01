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На Тернопільщині повідомлено про підозру 3 громадянам, які допомогли 48 військовозобов’язаним незаконно перетнути кордон

Прокуратура викрила трьох громадян, які допомогли 48 військовозобов’язаним незаконно перетнути кордон

Підозру отримали 3 громадян, які допомогли майже 50 чоловікам виїхати за кордон.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, передає Цензор.НЕТ.

Трьох учасників групи підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України).

За інформацією Офісу Генпрокурора, один з учасників групи є засновником громадської організації, тому мав доступ до системи "Шлях". Підозрювані вносили у систему військовозобовʼязаних як водіїв вантажних автомобільних перевезень гуманітарної допомоги.

Встановлено, що 48 внесених у систему водіїв після перетину кордону не повернулися в Україну.

Зазначається, що правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків та вилучили документацію громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

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Автор: 

Офіс Генпрокурора (3247) ухилянти (898) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+6
А може вони лише обмануті засновники та працівники гуманітарної організації, які були впевнені, що водії повернуться з гуманітарними вантажами, а ті їх просто кинули?
До речі, а де підозри тим, хто допоміг виїхати Арєстовічу, Дубнєвічу, онуку Ротару і т.п. "видатним діячам"?
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01.02.2024 21:34
+5
Скоро у Польщі буде українських бугаїв більше ніж мам з дітьми. Відразу ж згадується як нам по телебаченню всю незалежність несли мантри про те які українці патріоти,самі найгостеприємніші,найпатріотичніші люди на усій землі! А в результаті тікають усі,починаючи від депутатів до мудрого наріду котрий цих депутатів вибирав. Бандера в могилі перевертаєтсся дивлячись на цю трагікомедію яка твориться як у владі так серед людей. процентів так десь 10 дійсно тільки достойні називатися українцями,решту це стадо баранів
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01.02.2024 21:30
+3
А где вершина пирамиды по обелечиванию. Назови его имя Миледи)))
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01.02.2024 21:29
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А где вершина пирамиды по обелечиванию. Назови его имя Миледи)))
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01.02.2024 21:29 Відповісти
Может кардинал??? Ааа
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01.02.2024 23:00 Відповісти
Скоро у Польщі буде українських бугаїв більше ніж мам з дітьми. Відразу ж згадується як нам по телебаченню всю незалежність несли мантри про те які українці патріоти,самі найгостеприємніші,найпатріотичніші люди на усій землі! А в результаті тікають усі,починаючи від депутатів до мудрого наріду котрий цих депутатів вибирав. Бандера в могилі перевертаєтсся дивлячись на цю трагікомедію яка твориться як у владі так серед людей. процентів так десь 10 дійсно тільки достойні називатися українцями,решту це стадо баранів
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01.02.2024 21:30 Відповісти
Ловят только нарушителей конвенции которые в обход погранцов цены сбивают.
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01.02.2024 21:32 Відповісти
А може вони лише обмануті засновники та працівники гуманітарної організації, які були впевнені, що водії повернуться з гуманітарними вантажами, а ті їх просто кинули?
До речі, а де підозри тим, хто допоміг виїхати Арєстовічу, Дубнєвічу, онуку Ротару і т.п. "видатним діячам"?
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01.02.2024 21:34 Відповісти
Козломордий,ану брись на рашку.
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01.02.2024 21:52 Відповісти
А що саме не так?
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01.02.2024 22:10 Відповісти
А ціни які?
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01.02.2024 21:42 Відповісти
Туди б песика з попередньої статті!
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01.02.2024 21:43 Відповісти
песик на Тисі - на 2 фронта собака не встигне......
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01.02.2024 21:56 Відповісти
Хай старається песик й наробить таких же сумлінних песенят!
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01.02.2024 21:58 Відповісти
Ну то треба і Буданова притягувати до відповідальності.... Допоміг втекти Трубіцину і Арестовичу...
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01.02.2024 22:15 Відповісти
У свіжому розслідуванні Української правди, журналіст Ткач довів, як депутат від "слуги народу" вивіз з України 900(!) кабєлєй призовного віку. Де, ****, СБУ? Чому цього клоунського підра досі не заарештували?!
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02.02.2024 08:02 Відповісти
 
 