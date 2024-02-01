На Тернопільщині повідомлено про підозру 3 громадянам, які допомогли 48 військовозобов’язаним незаконно перетнути кордон

Підозру отримали 3 громадян, які допомогли майже 50 чоловікам виїхати за кордон.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, передає Цензор.НЕТ.

Трьох учасників групи підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України).

За інформацією Офісу Генпрокурора, один з учасників групи є засновником громадської організації, тому мав доступ до системи "Шлях". Підозрювані вносили у систему військовозобовʼязаних як водіїв вантажних автомобільних перевезень гуманітарної допомоги.

Встановлено, що 48 внесених у систему водіїв після перетину кордону не повернулися в Україну.

Зазначається, що правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків та вилучили документацію громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Читайте також: Службовий пес допоміг викрити двох закарпатців, які планували переплисти Тису на надувних човнах. ФОТОрепортаж