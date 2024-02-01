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Україна могла би щороку отримувати до 15 млрд євро від заморожених активів РФ, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

У разі ухвалення ЄС відповідного рішення Україна може щороку отримувати до 15 мільярдів євро відсотків, нарахованих від заморожених активів РФ.

Про це сказав глава польського уряду Дональд Туск на пресконференції у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Туска, під час переговорів щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії Польща вимагатиме широкого переліку санкційних заходів, а також щоб Україна могла використовувати заморожені активи РФ.

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Прем'єр-міністр РП зауважив, що якби вдалося досягти однозначної згоди щодо того, що "відсотки працюватимуть на користь України", то до 15 мільярдів євро можна було би щороку передавати Україні від заморожених активів РФ.

"Після розмови, зокрема, з президентом Єврокомісії маю сподівання, наближене до впевненості, що в цій справі ми знайдемо рішення і це не потребуватиме якоїсь великої дискусії, голосування 27 країн. Ми знайдемо якісь способи, щоб ці гроші почали частково працювати на Україну", - заявив Туск.

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Крім того, Варшава має вимоги, наприклад, щодо заборони на експорт з РФ ядерного палива. Утім, Туск визнав, що досягти цього буде складно, оскільки ряд країн ЄС використовують російське ядерне паливо.

Автор: 

Туск Дональд (514) заморожені активи (561)


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Топ коментарі
+6
Тільки не готівкою в бюджет! Дєрьмаки розкрадуть!
А от фінансування цими коштами виробництва та закупівлі зброї, снарядів, набоїв на тому ж "Рейнметалл" - стопудово!
Або, як варіант, погашення зовнішнього боргу держави, який зараз росте наче на дріжжах...
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01.02.2024 21:38
+6
А класно звучить Шрек Верховної Ради України, чи не так?
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01.02.2024 21:59
+5
Зешобла спати не буде - до 20 травня залишилося 2 місяці......
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01.02.2024 21:35
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Зешобла спати не буде - до 20 травня залишилося 2 місяці......
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01.02.2024 21:35 Відповісти
А 20 травня відправиться на вічний сон?
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01.02.2024 21:46 Відповісти
Голова ВР вступить в права ВО преза
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01.02.2024 21:50 Відповісти
Тоді відвалиться й ця голова (Шрекова) і її швиденько замінять якоюсь адекватною!
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01.02.2024 21:54 Відповісти
Шрек тільки на період виборів.....
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01.02.2024 21:57 Відповісти
А класно звучить Шрек Верховної Ради України, чи не так?
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01.02.2024 21:59 Відповісти
Зе Шрек
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01.02.2024 22:14 Відповісти
Хряк.Бо Шрек проти нього янгол.
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02.02.2024 03:10 Відповісти
Тільки не готівкою в бюджет! Дєрьмаки розкрадуть!
А от фінансування цими коштами виробництва та закупівлі зброї, снарядів, набоїв на тому ж "Рейнметалл" - стопудово!
Або, як варіант, погашення зовнішнього боргу держави, який зараз росте наче на дріжжах...
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01.02.2024 21:38 Відповісти
борг може почекати а зброя ні
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01.02.2024 21:40 Відповісти
Згоден на всі 100, але там можуть бути умови від ЄС (вони ж так і не змогли створити фонд військової допомоги... поки що). Тому й написав про другий варіант.
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01.02.2024 21:55 Відповісти
Туск знає шо каже ! Підготовка для великого піз.еця для кремля ... 🇵🇱😘🌻💙💛
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01.02.2024 21:38 Відповісти
Взагалі то нам обіцяли самі активи а не відсотки з них.
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01.02.2024 21:41 Відповісти
вони і відсотки не хочуть давати....
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02.02.2024 00:01 Відповісти
З 95 шапіто українці будуть жебраками
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01.02.2024 21:42 Відповісти
Не здумайте давати готівку.
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01.02.2024 21:48 Відповісти
Тільки озброєнням
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01.02.2024 21:49 Відповісти
Дерьмак зі своєю шоблою розкрадуть
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01.02.2024 21:53 Відповісти
Зе-шобла начала регистрацию новой фирмы "Зеля и копыта"!
Директор - Ермак, главбух - Гетманцев, коммерческий директор - Шурма, начальник юрслужбы - Бакланов, начальник охраны - Татаров, начальник продслужбы - Резников, медсестра - Безуглая, вахтёры - Стефанчук и Юзик....
И главный вопрос, а кто же у них завхоз?
Вы обалдеете - завхозом у них будет Зеленский.....
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01.02.2024 21:57 Відповісти
а беня придёт на работу устраиваться и будет пальцы загибать "я сидел при ющенке, сидел при яныке... ах как я сидел при зеленском".
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01.02.2024 22:03 Відповісти
"медсестра" ще хлопа не нюхала, не підходить до "фирмы"
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01.02.2024 22:16 Відповісти
Якщо ці заморожені 15 мільярдів дістануться нашим відмороженим, то від них мало що залишиться! Нехай просто напряму постачають зброю на цю суму!
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01.02.2024 22:06 Відповісти
Німці та французи проти, бо вони бояться конфіскації своїх активів у рашці
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01.02.2024 22:19 Відповісти
одним словом Україні ЄС не світить...Беріть Україну в ЄС І ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДЛЯ ЇЇ ВІДБУДОВИ, НЕ ВІДСОТКИ ,А ВСІ ЗАМОРОЖЕНІ АКТИВИ РАШИСТА.
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01.02.2024 22:42 Відповісти
Тільки після того, як вся зелена шобла піде нах.від корита.
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02.02.2024 00:50 Відповісти
Вот что не отнять--- так то что поляки кацапов ненавидят крепко и веками. И есть за что. Но куда смотрели мы, и тоже веками? И что видели.
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02.02.2024 07:13 Відповісти
 
 