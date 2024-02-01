Австрія через Фонд миру ЄС фінансує захисне спорядження для України. Ми повністю на борту, і солідарні з санкціями проти РФ, - канцлер Негаммер

Австрія відіграє в цьому конструктивну роль у підтримці України, але як нейтральна країна. Зокрема, робить внески у Фонд миру ЄС на захисне спорядження.

Про це заявив журналістам федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер на полях саміту ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми займаємо тут дуже чітку позицію, ми – нейтральна країна. У так званому Фонді миру ми завжди конструктивно утримувалися. Це означає, що ми також робимо внески, але не на зброю і боєприпаси, а на захисне спорядження", - прокоментував він можливість надання Австрією збройної підтримки Україні.

За словами канцлера, це питання в ЄС "добре врегульовано і чітко розписано", то ж можна перевірити, "що ці гроші не використовуються на інші цілі".

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Водночас, глава австрійського уряду запевнив у підтримці Австрією України та санкцій ЄС проти Росії.

"Ми повністю на борту, і солідарні з санкціями проти Російської Федерації. Україна потребує підтримки. І Австрія відіграє в цьому конструктивну роль, але як нейтральна країна", - сказав Негаммер.