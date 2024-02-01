Голова Генштабу Румунії Георгіце закликав готуватись до можливої війни з РФ: "Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому"

Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Влад Георгіце очікує ескалації зі сторони РФ і вважає, що населення Європи, і Румунії в тому числі, повинно готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України.

Про це він сказав в інтерв’ю 1 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Георгіце наголосив, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з демократичним світом". "Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні ухвалити відповідні заходи, щоб бути готовими", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб Румунії вважає, що наступною ціллю Росії буде Молдова

"Я більш ніж упевнений, що президент Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому", – зазначив Георгіце.

Румунський топ-військовий закликав країни НАТО поповнити запаси озброєнь і підготувати населення – зокрема, ймовірно, шляхом запровадження добровільної військової служби для всього населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер румунської партії Тарзіу заявив про бажання анексувати три області України та всю Молдову

У Румунії Георгіце закликав до правових реформ, аби дати країні можливість захищатися від російських безпілотників. За його словами, принаймні один безпілотник РФ румунській стороні не вдалося збити, оскільки законодавство цього не дозволяє.