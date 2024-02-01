Голова Генштабу Румунії Георгіце закликав готуватись до можливої війни з РФ: "Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому"
Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Влад Георгіце очікує ескалації зі сторони РФ і вважає, що населення Європи, і Румунії в тому числі, повинно готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України.
Про це він сказав в інтерв’ю 1 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Георгіце наголосив, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з демократичним світом". "Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні ухвалити відповідні заходи, щоб бути готовими", – додав він.
"Я більш ніж упевнений, що президент Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому", – зазначив Георгіце.
Румунський топ-військовий закликав країни НАТО поповнити запаси озброєнь і підготувати населення – зокрема, ймовірно, шляхом запровадження добровільної військової служби для всього населення.
У Румунії Георгіце закликав до правових реформ, аби дати країні можливість захищатися від російських безпілотників. За його словами, принаймні один безпілотник РФ румунській стороні не вдалося збити, оскільки законодавство цього не дозволяє.
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после этого никаких разбойных нападений на мирных людей не было лет двадцать.
Вот и орков надо бы точно так же "умиротворить"...
а вообще классный румын, побольше бы таких союзников
Молдова кацапчикам не по зубам по известным причинам
все, что будет туда лететь, будет сбито
Приднестровье с нашей помощью раз****** дело недели, только оно нах не нужно никому, как молдаванцам, так и румынам, так и нам
после победы пускай *бутся с этим Приднестровьем румыны сами, репарации от расии помогут
румын Георгиу Влад весьма классный генерал, адекватно мыслит, лицо умное с печатью прирожденного интеллекта.
Недаром самі румуни придумали :"Антонеску дал наказ: всєм румунам - на Кавказ! А румуна нє дурной - на каруцу і дамой!"
Тому солдати і офіцери Рейху билися за останній камінь зруйнованого Рейхстагу, коли тим часом румуни, мадяри, болгари, макаронники, французи та ін пиз.ота здавалися при першій нагоді.
(операція "Полювання на дрохв"), то румунські частини відігравали
у ній дуже важливу роль.
сейчас есть хорошая возможность воспользоваться моментом, провести гибридную спецоперацию и ликвидировать приднестровский гнойник.
именно сейчас лучший момент, пока козлины ослабли и не смогут открыть второй фронт.
и авиация их не способна будет прикрывать и флот неспособен доплыть и ракет у них очень мало.
Настрої населення адекватні, але багато проросійських закумуфльованих впливів (православ'я, східна Європа, антиглобалізм...)\
Болючі точки - Чорне море, комунізм, тоталітаризм, російська експансія ніхто їх не любе)
Позитив - українці не заслужили негативної характеристики, добрі сусіди, позитив до ромуномовної меншості (300-400 тис як не як в Чернівецькій, Одеській+ Закарпатській обл). Хлопці воюють теж. Змішані сім'Ї.
Треба хоч трохи згадки і реакції можновладців.
А не попуск й ігнор як з угорською меншиною