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Новини Війна
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Голова Генштабу Румунії Георгіце закликав готуватись до можливої війни з РФ: "Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому"

Глава Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіца Влад

Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Влад Георгіце очікує ескалації зі сторони РФ і вважає, що населення Європи, і Румунії в тому числі, повинно готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України.

Про це він сказав в інтерв’ю 1 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Георгіце наголосив, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з демократичним світом". "Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні ухвалити відповідні заходи, щоб бути готовими", – додав він.

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"Я більш ніж упевнений, що президент Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому", – зазначив Георгіце.

Румунський топ-військовий закликав країни НАТО поповнити запаси озброєнь і підготувати населення – зокрема, ймовірно, шляхом запровадження добровільної військової служби для всього населення.

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У Румунії Георгіце закликав до правових реформ, аби дати країні можливість захищатися від російських безпілотників. За його словами, принаймні один безпілотник РФ румунській стороні не вдалося збити, оскільки законодавство цього не дозволяє.

Автор: 

росія (65114) Румунія (1159)


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Топ коментарі
+12
Лучше бы больше помогали Украине, чтобы не пришлось воевать на своей территории.
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01.02.2024 22:37
+9
Щось я не зрозумів з приводу законодавства. Забороняє законодавство захищати свою країну
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01.02.2024 22:33
+8
Хоч топ-військовий і румунський, але справляє враження адекватної людини.
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01.02.2024 22:33
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Щось я не зрозумів з приводу законодавства. Забороняє законодавство захищати свою країну
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01.02.2024 22:33 Відповісти
Хоч топ-військовий і румунський, але справляє враження адекватної людини.
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01.02.2024 22:33 Відповісти
Не хочу виглядати будановим, але думаю, що поки справа дійде до Румунії, Путін здохне!
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01.02.2024 22:35 Відповісти
Лучше бы больше помогали Украине, чтобы не пришлось воевать на своей территории.
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01.02.2024 22:37 Відповісти
Для цього вони це і роблять, щоб запустити оборонні ініціативи. І чим більше будуть в це вкладати, тим більше зможуть допомагати нам.
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02.02.2024 09:10 Відповісти
Влад Цепеш?)
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01.02.2024 22:38 Відповісти
Навряд, той Влад законодавством не сильно переймався
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01.02.2024 22:40 Відповісти
Влад Цепш за один год посадил на кол 10 тысяч уголовников и разбойников Трансильвании :

после этого никаких разбойных нападений на мирных людей не было лет двадцать.

Вот и орков надо бы точно так же "умиротворить"...
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02.02.2024 09:35 Відповісти
Підозрюю, що там "разбойніков" було меньше 10 %, а остальні були випадковими пересічними людьми, як це зазвичай відбувається, коли хєрять закон
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02.02.2024 11:52 Відповісти
румын такого не говорил
а вообще классный румын, побольше бы таких союзников
Молдова кацапчикам не по зубам по известным причинам
все, что будет туда лететь, будет сбито
Приднестровье с нашей помощью раз****** дело недели, только оно нах не нужно никому, как молдаванцам, так и румынам, так и нам
после победы пускай *бутся с этим Приднестровьем румыны сами, репарации от расии помогут
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01.02.2024 23:27 Відповісти
Совершенно прав, уважаемый В.Шатров:

румын Георгиу Влад весьма классный генерал, адекватно мыслит, лицо умное с печатью прирожденного интеллекта.
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02.02.2024 09:39 Відповісти
Глупости не говорите. У кацапов хватит ресурсов воевать не только против нас, но и против европейских армий, особенно если позовут на помощь несколько миллионов обезьян из Сев.Кореи и Африки
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02.02.2024 11:56 Відповісти
На НАТО рашисти можуть полізти лише в тому випадку, якщо до них приєднаються Китай, КНДР, Іран і т.п. непотріб або якщо США вийде з НАТО (хоча й тоді, мабуть, не ризикнуть, якщо в ключових країнах альянсу не домінуватимуть прорашистські сили). Вони скоріше спробують влізти в якусь з колишніх республік "совка" зі слабкою армією та мінімумом зброї.
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01.02.2024 22:42 Відповісти
Влад из Трансильвании ?
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01.02.2024 22:53 Відповісти
Нет чтобы асфальт ложить и мититеи мариновать на майские...
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01.02.2024 23:06 Відповісти
Закоротка шкура-кафтан у *****, - все має свої межі. Вікові межі ***** й *********(ЗАКОН ПОДІБНОСТІ) відображені в Біблії відкритій у часі і він, як і *********, не здохне ані раніше, ані пізніше. Та й диктатори, як і диктатури, довго не живуть, - цьому вчить історія. З закінченням війни багато чого зміниться, в тому числі й в вивченні Біблії та глобальних ЗАКОНІВ, які вона в своєму нутрі містить, передувати в цьому буде Україна, але в часі будуть відкриті й Біблії на інших мовах-ложках світу, багато чого зникне з арени світового порядку і зміниться на нове, цьому передуватимуть НОВІ ЗНАННЯ. АРХ М
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02.02.2024 04:02 Відповісти
Чуть прибздел вояка румынский! Видать мамалыга уже не та. Или денежек с Брюсселя схотел сверх лимита как торбан!
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02.02.2024 07:02 Відповісти
А що, з Нати поки вилазити не будете? І 4 області українських не потрібні?
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02.02.2024 07:03 Відповісти
Один немецкий офицер писал когда то в своем дневнике: " Я не знаю можем ли мы выиграть эту войну, но с такими союзниками как румыны мы ее точно проиграем."
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02.02.2024 08:15 Відповісти
Фельдмаршал Паулюс, прорвавшись до Сталінграда, засипав А.Гітлера теле- і радіограмами, щоб від нього забрали румунські частини, бо ці "бойові побратими" тільки грабують і тероризують місцеве населення, котре було, в-основному (після більшовицького терору)лояльне до німців. А бойової цінності і надійності для Вермахту румуни не являли жодної - вони розсипалися і втікали після першого ж натиску.
Недаром самі румуни придумали :"Антонеску дал наказ: всєм румунам - на Кавказ! А румуна нє дурной - на каруцу і дамой!"
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02.02.2024 08:32 Відповісти
то були офіцери 3 рейху ,вони були вимогливі,а після денацифікації ******** бундесвер не набагато сильніший за румуньскі війська.
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02.02.2024 11:16 Відповісти
Дякую. Вірно сказано про непереможну, глибинну і невмирущу ідеологію Націонал-Соціалізму. Заслуга А.Гітлера була не лише в тому, що він за короткий час підняв Німеччину з руїн до передових світових рубежів і створив найефективнішу Армію всіх часів і віків. Заслуга його в тому, що він створив і вніс у душі і серця німців ідеологію відродження, премоги, упевненості, рішучості, процвітання Нації, та шляхи і механізми досягнення цієї виликої мети.
Тому солдати і офіцери Рейху билися за останній камінь зруйнованого Рейхстагу, коли тим часом румуни, мадяри, болгари, макаронники, французи та ін пиз.ота здавалися при першій нагоді.
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02.02.2024 13:07 Відповісти
так, билися вони відчайдушно,тільки на штурмі Берліну загинуло сто тисяч радянських червоноармійців ще пів. млн. отримало пораненя.
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02.02.2024 13:19 Відповісти
Один американский ветеран рассказывал, в южной Италии у немецкого пулемётчика глаза выпали из глазниц от взрыва, висели так на лице, и он продолжал поливать их свинцом как ни в чем не бывало. А итальянцы сдавались массово оголяя немецкие фланги, несмотря на то что гражданских там тоже будь здоров погибло, под 150000
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02.02.2024 17:34 Відповісти
Коли у травні 1942 Манштейн розгромив Червону армію в Криму
(операція "Полювання на дрохв"), то румунські частини відігравали
у ній дуже важливу роль.
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02.02.2024 09:12 Відповісти
Європа повинна заатакувати першою і провести на території кацапстану спеціальну воєнну операцію!
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02.02.2024 09:35 Відповісти
румыны учитесь у турков, как нужно вести себя с кацапамм.
сейчас есть хорошая возможность воспользоваться моментом, провести гибридную спецоперацию и ликвидировать приднестровский гнойник.
именно сейчас лучший момент, пока козлины ослабли и не смогут открыть второй фронт.
и авиация их не способна будет прикрывать и флот неспособен доплыть и ракет у них очень мало.
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02.02.2024 09:51 Відповісти
Це вам не Влад Цепеш - той би швидко з кацапами розібрався
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02.02.2024 13:43 Відповісти
Ну нарешті потрохи починає доходити, що кацапи це реєнкарнація нацистів і вони не зупиняться!!
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02.02.2024 14:06 Відповісти
Кацапам до німців, а, тим більше до націонал-соціалістів, - як до неба рачки. Навіть не смійте порівнювати.
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03.02.2024 17:40 Відповісти
Румунія допомагає нам неменш за Польщу та інших сусідів. Адекватно оцінює ситуацію.
Настрої населення адекватні, але багато проросійських закумуфльованих впливів (православ'я, східна Європа, антиглобалізм...)\
Болючі точки - Чорне море, комунізм, тоталітаризм, російська експансія ніхто їх не любе)
Позитив - українці не заслужили негативної характеристики, добрі сусіди, позитив до ромуномовної меншості (300-400 тис як не як в Чернівецькій, Одеській+ Закарпатській обл). Хлопці воюють теж. Змішані сім'Ї.
Треба хоч трохи згадки і реакції можновладців.
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04.02.2024 19:15 Відповісти
Є й негатив, але його можно адекватно й вчасно гасити, бажано бажання й знання ситуації.
А не попуск й ігнор як з угорською меншиною
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04.02.2024 19:18 Відповісти
 
 