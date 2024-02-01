Якщо Росія хоче демілітаризації України, то вона для початку має вивести своїх військових, - Держдеп про заяву Путіна щодо демілітаризованої зони
У Державному департаменті США відповіли на заяву Путіна про демілітаризовану зону між Україною та РФ.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Він прокоментував заяву керівника Кремля Володимира Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ, зауваживши, що йому "складно зрозуміти, як може бути імплементована буферна зона між Україною та РФ, коли російські солдати наразі перебувають на українській території".
"Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей - захопити та підкорити Україну. Якщо Росія дійсно хоче показати свою зацікавленість у демілітаризованій зоні, то найкраще з чого вона може почати - демілітаризація частин України, де перебувають російські солдати"", - наголосив речник.
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Мине пару місяців, і уряд США продовжуватиме називати йухла "russian president".
Якщо хоче то хай робить деміліт. зону в Ростові й Белгороді і т.п.
Кадры как кораблик немножко наклонился и хочет потонуть - войдут в историю
с корабликом использовано наше оружие, не западное
Селин Дион бы прокомментировала своей известной песней
величие "сверхдержавы"
Хер їм а не демілітаризація України, вже раз демілітаризували!
Умова одна - кацапи нахт шнель сдристунг з України.
Демілітаризивана лінія - Уральські гори.
Буферная (нейтральная) зона это все приграничные области - Брянск, Белгород, Воронеж, Х*енеж, вплоть до РнД
Все эти области должны подчиниться воле народа и стать народными республиками и прекратить кормить маскву