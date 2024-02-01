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Якщо Росія хоче демілітаризації України, то вона для початку має вивести своїх військових, - Держдеп про заяву Путіна щодо демілітаризованої зони

Метью Міллер

У Державному департаменті США відповіли на заяву Путіна про демілітаризовану зону між Україною та РФ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він прокоментував заяву керівника Кремля Володимира Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ, зауваживши, що йому "складно зрозуміти, як може бути імплементована буферна зона між Україною та РФ, коли російські солдати наразі перебувають на українській території".

"Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей - захопити та підкорити Україну. Якщо Росія дійсно хоче показати свою зацікавленість у демілітаризованій зоні, то найкраще з чого вона може почати - демілітаризація частин України, де перебувають російські солдати"", - наголосив речник.

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Автор: 

Держдепартамент США (1625) росія (65114)


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Топ коментарі
+12
Пропоную кордон демілітарізованої зони провести по Уралським горам!
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01.02.2024 22:56
+5
Нужа не просто демилитаризация, а деимпериализация всей территории мордора.
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01.02.2024 23:02
+4
Держдеп також бажає демілітаразації України?
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01.02.2024 22:49
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Держдеп також бажає демілітаразації України?
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01.02.2024 22:49 Відповісти
Тепер події, що сталися на Півдні Україні наприкінці лютого 2022 року стають зрозумілими. То був експеримент з "демілітаризованою зоною"!
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01.02.2024 23:08 Відповісти
Що за ідіоти,...знову граються у цю гру.
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01.02.2024 22:51 Відповісти
Зверніть увагу: жодного слова про те, що раша-"парламент" повинен скасувати незаконні рішення про анексію української території.

Мине пару місяців, і уряд США продовжуватиме називати йухла "russian president".
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01.02.2024 23:02 Відповісти
а уряд Німеччини як буде ***** називати?
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01.02.2024 23:17 Відповісти
Та так само
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01.02.2024 23:40 Відповісти
Хто на кому стояв, чи що вилупилося спершу, ведмедчук із путіна, чи путін із ведмедчука ?
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01.02.2024 23:05 Відповісти
Пропоную кордон демілітарізованої зони провести по Уралським горам!
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01.02.2024 22:56 Відповісти
Хер йому, а не демілітаризована зона Україна!

Якщо хоче то хай робить деміліт. зону в Ростові й Белгороді і т.п.
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01.02.2024 22:58 Відповісти
Демилитаризованная зона должна быть как минимум до Урала.
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01.02.2024 23:00 Відповісти
Американці чудово розбираються в ситуації і проводять послідовну політику щодо України.
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01.02.2024 23:01 Відповісти
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01.02.2024 23:02 Відповісти
а че, три самолетика в Бельбеке и кораблик в Донузлуве, не подходят?
Кадры как кораблик немножко наклонился и хочет потонуть - войдут в историю
с корабликом использовано наше оружие, не западное
Селин Дион бы прокомментировала своей известной песней
величие "сверхдержавы"
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01.02.2024 23:56 Відповісти
Нужа не просто демилитаризация, а деимпериализация всей территории мордора.
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01.02.2024 23:02 Відповісти
Бульборусія - мілітаризована зона й не бояться.

Хер їм а не демілітаризація України, вже раз демілітаризували!
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01.02.2024 23:06 Відповісти
Чому Держдеп сходу, апріорі не відмів ********** мульку? А меле про якісь умови?
Умова одна - кацапи нахт шнель сдристунг з України.
Демілітаризивана лінія - Уральські гори.
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01.02.2024 23:35 Відповісти
тю, єлементарно
Буферная (нейтральная) зона это все приграничные области - Брянск, Белгород, Воронеж, Х*енеж, вплоть до РнД
Все эти области должны подчиниться воле народа и стать народными республиками и прекратить кормить маскву
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02.02.2024 00:07 Відповісти
демілітарізації України вже не буде. Ніколи.
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02.02.2024 03:05 Відповісти
Так озбройте передовим, технологічним озброєнням в достатній кількості а не застарілим хламом, що пилилось на складах. А може зменшення українців теж вам вигідне? По тому як себе поводите то да. Самі заколотили і злились.
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02.02.2024 05:05 Відповісти
 
 