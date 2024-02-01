Якщо Росія хоче демілітаризації України, то вона для початку має вивести своїх військових, - Держдеп про заяву Путіна щодо демілітаризованої зони

У Державному департаменті США відповіли на заяву Путіна про демілітаризовану зону між Україною та РФ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він прокоментував заяву керівника Кремля Володимира Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ, зауваживши, що йому "складно зрозуміти, як може бути імплементована буферна зона між Україною та РФ, коли російські солдати наразі перебувають на українській території".

"Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей - захопити та підкорити Україну. Якщо Росія дійсно хоче показати свою зацікавленість у демілітаризованій зоні, то найкраще з чого вона може почати - демілітаризація частин України, де перебувають російські солдати"", - наголосив речник.

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