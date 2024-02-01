Від початку повномасштабної війни уряд Нідерландів надав Україні 300 млн євро прямої бюджетної підтримки

В держбюджет України надійшло 300 млн євро прямої підтримки від уряду Нідерландів.

Про це інформує Міністерство фінасів України за підсумками онлайн-зустрічі міністра Сергія Марченка з новопризначеним міністром фінансів Нідерландів Стівеном ван Веєнбергом, передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі, яка відбулась сьогодні 1 лютого, Марченко висловив подяку уряду Нідерландів за рішучу фінансову, гуманітарну та військову підтримку України.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення Уряд та народ Нідерландів надають надважливу та всебічну допомогу Україні. Залучені 300 млн євро прямої бюджетної підтримки стали вагомим внеском у забезпечення макрофінансової стабільності в умовах невизначеності", - сказав він.

Його нідерландський колега привітав Україну зі схваленням лідерами ЄС 50 млрд євро у рамках Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Він додав, що рішення щодо започаткування інструменту Ukraine Facility забезпечує передбачуване фінансування, більша частина якого буде спрямована на забезпечення бюджетних потреб України.

Крім того, сторони наголосили, що вилучені активи РФ мають стати фундаментом для подальшого фінансування відновлення та української економічної стабільності в майбутньому.

Міністр фінансів Нідерландів зазначив, що країни ЄС наразі активно проводять дискусії щодо можливості спрямування російських активів на користь України.

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