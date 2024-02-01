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Новини
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Наступного тижня Сенат США голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України, - лідер демократів Шумер

Чак Шумер

У Сенаті США наступного тижня пройде голосування за законопроєкт, який відкриває можливість фінансової підтримки України.

Про це заявив лідер Демократичної партії США Чак Шумер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначають у виданні, наступного тижня Сенат США проголосує за двопартійний законопроєкт, який зміцнить безпеку кордонів, а також надасть більше допомоги Україні та Ізраїлю.

"Ми не можемо просто ухилятися від наших обов'язків тільки тому, що завдання складне", - сказав він.

Також політик додав, що текст документа буде оприлюднено до неділі, а початкове голосування відбудеться не пізніше середи.

Читайте також: У Сенаті США сподіваються, що республіканці днями підтримають договір про кордон, - CNN

Блокування допомоги США Україні

Як повідомлялося, доки законопроєкт Сенату щодо кордону не буде ухвалено, питання допомоги Україні від США залишатиметься заблокованим.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників. Він назвав цей законопроєкт "мертвим". Втім, за даними джерел CNN, у Сенаті США домовилися щодо угоди про кордон.

Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі заявляв, що в найближчу добу-дві стане ясно, чи зможе Сенат США укласти угоду про кордон з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні. У Держдепі вважають, що затримка рішення про виділення допомоги Конгресом може мати серйозні наслідки для українців.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив, що відмова Конгресу матиме катастрофічні наслідки для України.

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Автор: 

допомога (8340) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+3
пиндосы, сидят за океаном
изоляционисты
когда на Матхеттене будете петь Катюшу и играть на балалайке, вспомните как не помогали Украине
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01.02.2024 23:42
+1
https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Ось що зробив Сенат (демократи) з лендлізом на 2024 прийнятим в Палаті представників (республіканці)

"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"

Пояснення
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."

Тобто це домовленність Байдена та демократів, многоходовка ще з квітня 2022 (скоротити термін дії, не подовжити, зняти Маккарті)
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02.02.2024 00:20
+1
Мало кто знает, что Белый Дом урезал помощь Украине на 2024 г. , в 2 раза. Почему??
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02.02.2024 00:33
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А палата представителей в 3025м
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01.02.2024 23:36 Відповісти
пиндосы, сидят за океаном
изоляционисты
когда на Матхеттене будете петь Катюшу и играть на балалайке, вспомните как не помогали Украине
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01.02.2024 23:42 Відповісти
экскьюзьми плиз, если чем обидел
долго дискутировать и вспоминать об ошибках местных клоунов
если тут начнут играть на балалайках,
то обойдется ли USA одними дальнобойными точными ракетами, и не придется ли опять День Д
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02.02.2024 00:17 Відповісти
это я просто overreacted
судя по той информации что есть тут договоренности о финансировании границы зашли в тупик
ничего иного кроме полного закрытия границы и рассмотрения заявок на беженство за пределами Штатов большинство респов не устраивает
есть мнение что демы хотят ******* и потом взвалить вину за нелегалов на респов
тут две партии не на шутку зарубились и каждую поддерживают десятки миллионов
будем ждать
Украина просто случайно оказалась заложницей ситуации
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02.02.2024 05:45 Відповісти
З'являється все більше ознак того, що республіканці (Трамп) прив'язали допомогу Україні до проблем міграції щоб зробити цю допомогу неможливою. Ніякі поступки демів респам в цьому питанні не принесуть зрушеннь в цих питаннях. Хотів би помилитися, але стає все більш очевидним, що в цьому році допомоги від США Україна не отримає, тому що у Трампа є свої плани на хід нашої війни і відносини США з росією.
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02.02.2024 06:26 Відповісти
ну и тут все респы прекрасно понимают что зевлада насквозь коррумпирована и не попадает даже в разряд "сукин сын но это наш сукин сын" как тот же Египет
ермаковская внешняя политика направлена на раскол союзников - Америки и Евросоюза
и нагло шантажирует мол те дали а чего вы не даете 🤬
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02.02.2024 05:51 Відповісти
https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Ось що зробив Сенат (демократи) з лендлізом на 2024 прийнятим в Палаті представників (республіканці)

"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"

Пояснення
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."

Тобто це домовленність Байдена та демократів, многоходовка ще з квітня 2022 (скоротити термін дії, не подовжити, зняти Маккарті)
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02.02.2024 00:20 Відповісти
Поторопись, у нас тут котлетки... с макарошками? Нет... с пюрешкой!
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02.02.2024 00:32 Відповісти
Мало кто знает, что Белый Дом урезал помощь Украине на 2024 г. , в 2 раза. Почему??
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02.02.2024 00:33 Відповісти
Может не в 2 раза, но уменшил это точно

Например если взять PDA, то выделено 25.5млрд на 18месяцев, т.е. 1.42млрд в месяц
Фактически использовано около 20млрд, т.е. 1.11млрд в месяц

Запрос на 2024, 13.4млрд на 12 месяцев, т.е. 1.11млрд в месяц. Странное совпадение.

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Официальный отчет министерства обороны США
USAI использовали на 65%
PDA использовали на 69%

как военные могут учесть при планировании, что выделенные деньги используют только на 70%
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02.02.2024 00:49 Відповісти
Democrats are evil, democrats are scum.
Vote for our fearless leader Donald Trump!
Biden is a traitor, he has lost his brain,
And his only goal is to sell Ukraine.
Biden is a joke, old and unable,
He keeps Putin's portrait on his bedroom table.
Trump is our hope, and in him we trust,
Trump is smart and noble, handsome, brave and just.
Trump will come and quickly save the world from hell,
God bless the US, Trump and Israel!
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02.02.2024 04:36 Відповісти
это неважно. Главное что байден вспомнил за нас на молитвенном завтраке
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02.02.2024 01:02 Відповісти
Т.е голосование покажет, кто более надежен как союзник: США или Иран вкупе с С.Кореей!

У Конгресса есть шанс!
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02.02.2024 11:11 Відповісти
 
 