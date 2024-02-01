Наступного тижня Сенат США голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України, - лідер демократів Шумер
У Сенаті США наступного тижня пройде голосування за законопроєкт, який відкриває можливість фінансової підтримки України.
Про це заявив лідер Демократичної партії США Чак Шумер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як зазначають у виданні, наступного тижня Сенат США проголосує за двопартійний законопроєкт, який зміцнить безпеку кордонів, а також надасть більше допомоги Україні та Ізраїлю.
"Ми не можемо просто ухилятися від наших обов'язків тільки тому, що завдання складне", - сказав він.
Також політик додав, що текст документа буде оприлюднено до неділі, а початкове голосування відбудеться не пізніше середи.
Блокування допомоги США Україні
Як повідомлялося, доки законопроєкт Сенату щодо кордону не буде ухвалено, питання допомоги Україні від США залишатиметься заблокованим.
Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників. Він назвав цей законопроєкт "мертвим". Втім, за даними джерел CNN, у Сенаті США домовилися щодо угоди про кордон.
Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі заявляв, що в найближчу добу-дві стане ясно, чи зможе Сенат США укласти угоду про кордон з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні. У Держдепі вважають, що затримка рішення про виділення допомоги Конгресом може мати серйозні наслідки для українців.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив, що відмова Конгресу матиме катастрофічні наслідки для України.
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изоляционисты
когда на Матхеттене будете петь Катюшу и играть на балалайке, вспомните как не помогали Украине
долго дискутировать и вспоминать об ошибках местных клоунов
если тут начнут играть на балалайках,
то обойдется ли USA одними дальнобойными точными ракетами, и не придется ли опять День Д
судя по той информации что есть тут договоренности о финансировании границы зашли в тупик
ничего иного кроме полного закрытия границы и рассмотрения заявок на беженство за пределами Штатов большинство респов не устраивает
есть мнение что демы хотят ******* и потом взвалить вину за нелегалов на респов
тут две партии не на шутку зарубились и каждую поддерживают десятки миллионов
будем ждать
Украина просто случайно оказалась заложницей ситуации
ермаковская внешняя политика направлена на раскол союзников - Америки и Евросоюза
и нагло шантажирует мол те дали а чего вы не даете 🤬
"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"
Пояснення
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."
Тобто це домовленність Байдена та демократів, многоходовка ще з квітня 2022 (скоротити термін дії, не подовжити, зняти Маккарті)
Например если взять PDA, то выделено 25.5млрд на 18месяцев, т.е. 1.42млрд в месяц
Фактически использовано около 20млрд, т.е. 1.11млрд в месяц
Запрос на 2024, 13.4млрд на 12 месяцев, т.е. 1.11млрд в месяц. Странное совпадение.
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Официальный отчет министерства обороны США
USAI использовали на 65%
PDA использовали на 69%
как военные могут учесть при планировании, что выделенные деньги используют только на 70%
Vote for our fearless leader Donald Trump!
Biden is a traitor, he has lost his brain,
And his only goal is to sell Ukraine.
Biden is a joke, old and unable,
He keeps Putin's portrait on his bedroom table.
Trump is our hope, and in him we trust,
Trump is smart and noble, handsome, brave and just.
Trump will come and quickly save the world from hell,
God bless the US, Trump and Israel!
У Конгресса есть шанс!