Наступного тижня Сенат США голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України, - лідер демократів Шумер

У Сенаті США наступного тижня пройде голосування за законопроєкт, який відкриває можливість фінансової підтримки України.

Про це заявив лідер Демократичної партії США Чак Шумер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначають у виданні, наступного тижня Сенат США проголосує за двопартійний законопроєкт, який зміцнить безпеку кордонів, а також надасть більше допомоги Україні та Ізраїлю.

"Ми не можемо просто ухилятися від наших обов'язків тільки тому, що завдання складне", - сказав він.

Також політик додав, що текст документа буде оприлюднено до неділі, а початкове голосування відбудеться не пізніше середи.

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Блокування допомоги США Україні

Як повідомлялося, доки законопроєкт Сенату щодо кордону не буде ухвалено, питання допомоги Україні від США залишатиметься заблокованим.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників. Він назвав цей законопроєкт "мертвим". Втім, за даними джерел CNN, у Сенаті США домовилися щодо угоди про кордон.

Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі заявляв, що в найближчу добу-дві стане ясно, чи зможе Сенат США укласти угоду про кордон з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні. У Держдепі вважають, що затримка рішення про виділення допомоги Конгресом може мати серйозні наслідки для українців.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив, що відмова Конгресу матиме катастрофічні наслідки для України.

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