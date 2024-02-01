УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9576 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 450 15

Кулеба про схвалення допомоги Україні Конгресом США: Надія є. Треба просто мати терпіння

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на допомогу Україні. Ті, хто висловлює тези про нібито припинення підтримки з боку Заходу, - інформаційні диверсанти.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи нещодавній візит до України заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд та відповідаючи на запитання, "чи є надія", що Україна все ж отримає допомогу від Штатів, Кулеба сказав: "Надія є завжди. Я хочу ще раз всім сказати: хто б не намагався завантажити українське суспільство в атмосферу сумнівів і зневіри в тому, що підтримка припиняється і ми залишимось сам на сам з агресором, – ці люди є інформаційними диверсантами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухвалення 50 млрд євро для України - це крок історичного масштабу, - Кулеба

Він нагадав про сьогоднішнє рішення Євросоюзу щодо 50 млрд для України, що, за його словами, є показником того, що підтримка продовжується.

"Є ще інші країни, яка ухвалюють свої рішення про продовження фінансування. Насамперед це країни "сімки" (G7. – Ред.). Підтримка є. Будь ласка, не слухайте нікого, хто намагається сіяти зневіру", – сказав Кулеба.

Він висловив упевненість в тому, що питання зі схваленням Конгресом США додаткового фінансування допомоги Україні буде вирішено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Палати представників Джонсон заявив, що питання допомоги Україні та безпеки кордонів "ймовірно" розділять, - ЗМІ

"Треба просто мати терпіння і щодня працювати на результати. Саме цим ми зараз і займаємось", – запевнив Кулеба.

Автор: 

Конгрес США (1227) допомога (8340) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Кулеба - це заступник Козиря?
показати весь коментар
01.02.2024 23:47
+3
Кулеба сам ще той диверсант!
показати весь коментар
02.02.2024 00:00
+3
Кулеба, тебе хозяин-Ермак разрешил рот открыть? Праздник что ли?

Не позорься. Иди в отставку.
показати весь коментар
02.02.2024 03:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба - це заступник Козиря?
показати весь коментар
01.02.2024 23:47 Відповісти
За що трамп і трампісти так люто ненавидять українців і Україну? Складається враження, що якщо вони і надалі будуть не голосувати за допомогу українському народу, то голосування за Трампа і трампістів на виборах, це напевно тисячі смертей українців і перемога рф? Чи підніметься хоч в одного порядного і розумного американського українця за них голосувати? Хто має в Україні на них вплив, зверніться до них, Україна у смертельній небезпеці!!
показати весь коментар
04.02.2024 14:47 Відповісти
Кулеба сам ще той диверсант!
показати весь коментар
02.02.2024 00:00 Відповісти
https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Ось що зробив Сенат (демократи) з лендлізом на 2024 прийнятим в Палаті представників (республіканці)

"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"

Пояснення
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."

Тобто це домовленність Байдена та демократів, многоходовка ще з квітня 2022 (скоротити термін дії, не подовжити, зняти Маккарті)
показати весь коментар
02.02.2024 00:21 Відповісти
Не вылазить надо бы Кулебе из Вашингтона...
показати весь коментар
02.02.2024 00:57 Відповісти
Терпіння..."вас її..ть,а ви терпіть"...як епічно...
показати весь коментар
02.02.2024 02:03 Відповісти
Кулеба, тебе хозяин-Ермак разрешил рот открыть? Праздник что ли?

Не позорься. Иди в отставку.
показати весь коментар
02.02.2024 03:25 Відповісти
Пишуть,що зерна найбільше за два роки екпортували,де гроші?
Чи це зовсім інше?А Черкаський мер собі 400% премії нарахував,так от на що нам допомога.
А дитинча з Черкащини 5 рочків наколядувало-нащедрувало на 4 машини для ЗСУ.
показати весь коментар
02.02.2024 03:54 Відповісти
дайте кулебе селедки и лопату
показати весь коментар
02.02.2024 06:34 Відповісти
Дима--- ты великолепен! Мы знаем---- это твоя заслуга, твоя титаническая работа, бабло выбил, пошла вода в хату!!! Садись_---,,ДВА,, в журнал, в дневник, родаков в школу не вызываю --- тоже долбодятлы! Это гены.
показати весь коментар
02.02.2024 06:57 Відповісти
У вас, сук, терпіння вистачить на десятки років з награбованим. У людей з пенсією 2500 грн і мізерною зарплатнею терпіння відмінусовує здоров'я і життя.
показати весь коментар
02.02.2024 07:15 Відповісти
Надія, ге ж...
Як то кажуть: "навіть якщо вас з'їли, ви все одно маєте два виходи!"
показати весь коментар
02.02.2024 07:19 Відповісти
Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть все обойдется!

(Е. Шварц, "Обыкновенное чудо")
показати весь коментар
02.02.2024 07:30 Відповісти
Щоб уявити, що таке людина яка є повним нулем, треба подивитись на кулебу і все стане ясно і очевидно.
Наш «держсекретар» всіх, буквально, помножив на нуль. Ходячі спінжаки з карманами.
показати весь коментар
02.02.2024 08:46 Відповісти
Тм часом тихенько грабувати своїх? https://debaty.sumy.ua/news/parimatch-soobshhayut-o-blokirovke-250-mln-grn-na-schetah-iz-za-sanktsij
показати весь коментар
29.02.2024 09:37 Відповісти
 
 