Кулеба про схвалення допомоги Україні Конгресом США: Надія є. Треба просто мати терпіння
Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на допомогу Україні. Ті, хто висловлює тези про нібито припинення підтримки з боку Заходу, - інформаційні диверсанти.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Коментуючи нещодавній візит до України заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд та відповідаючи на запитання, "чи є надія", що Україна все ж отримає допомогу від Штатів, Кулеба сказав: "Надія є завжди. Я хочу ще раз всім сказати: хто б не намагався завантажити українське суспільство в атмосферу сумнівів і зневіри в тому, що підтримка припиняється і ми залишимось сам на сам з агресором, – ці люди є інформаційними диверсантами".
Він нагадав про сьогоднішнє рішення Євросоюзу щодо 50 млрд для України, що, за його словами, є показником того, що підтримка продовжується.
"Є ще інші країни, яка ухвалюють свої рішення про продовження фінансування. Насамперед це країни "сімки" (G7. – Ред.). Підтримка є. Будь ласка, не слухайте нікого, хто намагається сіяти зневіру", – сказав Кулеба.
Він висловив упевненість в тому, що питання зі схваленням Конгресом США додаткового фінансування допомоги Україні буде вирішено.
"Треба просто мати терпіння і щодня працювати на результати. Саме цим ми зараз і займаємось", – запевнив Кулеба.
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"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"
Пояснення
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."
Тобто це домовленність Байдена та демократів, многоходовка ще з квітня 2022 (скоротити термін дії, не подовжити, зняти Маккарті)
Не позорься. Иди в отставку.
Чи це зовсім інше?А Черкаський мер собі 400% премії нарахував,так от на що нам допомога.
А дитинча з Черкащини 5 рочків наколядувало-нащедрувало на 4 машини для ЗСУ.
Як то кажуть: "навіть якщо вас з'їли, ви все одно маєте два виходи!"
(Е. Шварц, "Обыкновенное чудо")
Наш «держсекретар» всіх, буквально, помножив на нуль. Ходячі спінжаки з карманами.