Кулеба про схвалення допомоги Україні Конгресом США: Надія є. Треба просто мати терпіння

Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на допомогу Україні. Ті, хто висловлює тези про нібито припинення підтримки з боку Заходу, - інформаційні диверсанти.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи нещодавній візит до України заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд та відповідаючи на запитання, "чи є надія", що Україна все ж отримає допомогу від Штатів, Кулеба сказав: "Надія є завжди. Я хочу ще раз всім сказати: хто б не намагався завантажити українське суспільство в атмосферу сумнівів і зневіри в тому, що підтримка припиняється і ми залишимось сам на сам з агресором, – ці люди є інформаційними диверсантами".

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Він нагадав про сьогоднішнє рішення Євросоюзу щодо 50 млрд для України, що, за його словами, є показником того, що підтримка продовжується.

"Є ще інші країни, яка ухвалюють свої рішення про продовження фінансування. Насамперед це країни "сімки" (G7. – Ред.). Підтримка є. Будь ласка, не слухайте нікого, хто намагається сіяти зневіру", – сказав Кулеба.

Він висловив упевненість в тому, що питання зі схваленням Конгресом США додаткового фінансування допомоги Україні буде вирішено.

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"Треба просто мати терпіння і щодня працювати на результати. Саме цим ми зараз і займаємось", – запевнив Кулеба.