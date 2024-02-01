Агент поліції робив "закупки" на секс-вечірках в Києві: довелося їздити в сауну

У Києві викрили та судили організаторів вечірок із груповим сексом.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Києва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За даними слідства, троє спільників у листопаді 2022 - січні 2023 року вирішили організовувати вечірки із груповим сексом. Для цього вони розмістили оголошення у телеграм-каналах та підшукували потенційних учасників вечірки.

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Також підозрювані дізнавались про сексуальні вподобання клієнтів, орендували приміщення, замовляли фуршет та купували контрацептиви. Ідея із такими вечірками полягала у тому, що незнайомці займались між собою груповим сексом та платили за це організаторам "заходу".

Тоді ж цим зацікавились правоохоронці, агент яких здійснив "оперативну закупівлю" та кілька разів їздив на групові вечірки - у квартири та сауну.

За даними слідства, підозрювані провели кілька таких вечірок, після чого їх затримала поліція.

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Один із організаторів заходу під час слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним за ч.2 ст.302 КК України та засудив на 3 роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну.