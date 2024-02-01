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Агент поліції робив "закупки" на секс-вечірках в Києві: довелося їздити в сауну

Вечірка

У Києві викрили та судили організаторів вечірок із груповим сексом.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Києва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За даними слідства, троє спільників у листопаді 2022 - січні 2023 року вирішили організовувати вечірки із груповим сексом. Для цього вони розмістили оголошення у телеграм-каналах та підшукували потенційних учасників вечірки.

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Також підозрювані дізнавались про сексуальні вподобання клієнтів, орендували приміщення, замовляли фуршет та купували контрацептиви. Ідея із такими вечірками полягала у тому, що незнайомці займались між собою груповим сексом та платили за це організаторам "заходу".

Тоді ж цим зацікавились правоохоронці, агент яких здійснив "оперативну закупівлю" та кілька разів їздив на групові вечірки - у квартири та сауну.

За даними слідства, підозрювані провели кілька таких вечірок, після чого їх затримала поліція.

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Один із організаторів заходу під час слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним за ч.2 ст.302 КК України та засудив на 3 роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну.

Вирок Шевченківського районного суду м. Києва у справі групових секс-вечірок

Автор: 

Київ (19463) секс (114)


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Топ коментарі
+57
а що вони порушили? 👀 не знав що у нас груповий секс заборонений 🤪це якийсь довбаний совок
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01.02.2024 23:46
+47
Во время войны колесить по групповухам вместо фронта, это высший профессионализм, надо к награде.
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01.02.2024 23:48
+46
Візміть мене в агенти поліції.
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01.02.2024 23:43
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02.02.2024 12:50 Відповісти
А ще потрібно також закликати до лав ЗСУ і наших професійних повій. І тоді будуть вони на вірність Батьківщині посилено заражати москалів окупантів. Хоча навряд чи з цього що вийде, тому що ця козломорда кацапська погань вона і так вся поголовно заразна.
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02.02.2024 06:13 Відповісти
..збочена "нова" поліція займається муйньой
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02.02.2024 06:15 Відповісти
для чого ота угода з прокурором ???? він же зараза буде ходити туди безкоштовно за рахунок борделя
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02.02.2024 06:26 Відповісти
Заздриш? ...
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02.02.2024 12:47 Відповісти
У Києві викрили та судили організаторів вечірок із груповим сексом. Джерело:

Ст. 302 КК
Створення або утримання місць розпусти і звідництво караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

Их трахнули за организацию борделя (правда не стационарного, а "блуждающего"), а не за групповой секс.

А еще нужно бы указать, что сотрудник, в ходе разработки, получил тяжелую производственную психологическую травму, так как -

здійснив "оперативну закупівлю" та кілька разів їздив на групові вечірки - у квартири та сауну. Джерело:
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02.02.2024 06:46 Відповісти
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02.02.2024 06:49 Відповісти
Это чуть классика--- пир во время чумы. Война раскачивает, выворачивает, мораль падает, страх становится нормой--- тут к психиатрам и психологам надо обращаться для прояснения. У нас не принято это. Дикари, папуасы! Иногда срабатывает народный гнев. Изловить, в перьях выкатать, та и убить можно. За угол бани завести и арматурой. Ажопаделаешь! Чуть поможет.
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02.02.2024 06:50 Відповісти
А двоє, це не група?
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02.02.2024 07:07 Відповісти
Головне, щоб дружина агента не дізналася.
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02.02.2024 07:10 Відповісти
можливо це була ОНА
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02.02.2024 15:10 Відповісти
У осудженого тепер бронь від призиву - судимість і випробувальний строк.
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02.02.2024 07:13 Відповісти
Долбаний савок і праваславниє скрєпи і мусорня що з тої теми получають -давно пора приняти нормальні закони і вибити з під них ту кормушку -зауважив що вже багато років як тільки піднімається ця тема відразу її дуже хотять замяти
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02.02.2024 07:17 Відповісти
Таке враження, нібито повернувся років на 40 назад і почитав новини в радянській газеті
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02.02.2024 07:28 Відповісти
а ось якою потужною справою займається наша поліція , а її на фронт хочуть відірванти від таких важливих справ , кому це тільки в голову могло прийти ? навпаки розширяти потрібно агентів з контрольними закупками ...
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02.02.2024 07:32 Відповісти
поліціянта під прикриттям питають
- як тобі той груповий сєкс?
-та не дуже
-чому?
-три рази за щоку узяв а так нікого й не трахнув!
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02.02.2024 07:37 Відповісти
Агенту - медаль "За отвагу"
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02.02.2024 07:42 Відповісти
Краща робота в світі
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02.02.2024 07:50 Відповісти
Якщо в Україні легалізувати проституцію, порнографію і легкі наркотики, як у всьому цивілізованому світі, то виявиться, що 50% від штату мусорів залишаться без роботи, а показники ефективності розкриття злочинів будуть на рівні статистичної похибки
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02.02.2024 08:06 Відповісти
Вважаєте, що мутрий наріт вже доріс до того?
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02.02.2024 09:04 Відповісти
Під@ра хабарника суддю відпускають, а невинних людей затримують
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02.02.2024 08:13 Відповісти
Хіба займатися груповим сексом заборонено?))Кожен має право на своє бачення секспотреб.Чому не прийшли на засідання якоїсь релігійної секти?Свідки ж ухиляються від призову.Люди ж не трахались намвулицв,а знімали ариміщення,купляли засоби гігієни.То Бігуса відстежували,то свінгерів трахали ,а потім їх же арештували((Прямо роботи непочатий край))Яке дикунство.
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02.02.2024 08:18 Відповісти
Типу, вони за це бабки брали, що допомагали зустрітися свінгерам. Безумовно, поліція займається х..нею, всіх таких "оперативників" треба хоча б змусити рити окопи, а не дівкам тітьки м'яти. А вони здоровенні козли, за державний рахунок, займаються "закупками"
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03.02.2024 21:47 Відповісти
Замечательная вечеринка. И нехер мешать. Нариков расплодили, а тут у людей естественный процесс.
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02.02.2024 08:26 Відповісти
Кстати, весьма популярная тема в Европе. Теперь и с Европой будут проблемы...
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02.02.2024 08:28 Відповісти
Хто воює, а хто бл*дує!!!
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02.02.2024 08:28 Відповісти
Тиловим пацюкам нема чим зайнятися.
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02.02.2024 09:15 Відповісти
Шо чесно ,контрольну закупівлю в лазні А вот на справді, оно вас долбіт , хто з кім і як трахається , це не дикунство це порушення конструкційних прав людини. У вас там що іран 2
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02.02.2024 08:32 Відповісти
Ніякої небезпеки для суспільства той груповий секс не складав. Поліція займається імітацією а не ловить злочинців.
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02.02.2024 08:35 Відповісти
Какой талантливый опер, такую банду серьёзную вскрыл, не ну пришлось конечно пое&аться и несколько раз "контрольные закупки" производить за счёт налогоплательщиков. Надо оперу медаль повесить, прямо на член......

Сюрр какой то....
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02.02.2024 08:50 Відповісти
Cподіваємось,що опер не постраждав,не було завдано шкоди його здоров'ю і користувався засобами захисту)А щодо морального аспекту,то як це опер на таке пішов?Що він розповість дружині та дітям приклад?А сповідатися до церкви ходив?)))
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02.02.2024 09:19 Відповісти
Все залежить від того, хто кому і куди присунув... Може там і є якісь "характерні ушкодження", але ми цього не взнаємо - таємниці слідства, панімаєш лі... Є шо вспомніть, нема чого дітям розказать!
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02.02.2024 10:24 Відповісти
Головне,щоб секс був добровільним та безпечним)
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02.02.2024 10:25 Відповісти
Тоже мені новина... Такі вечірки з сєкасом та нюхачом в ОП каждий день.
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02.02.2024 08:58 Відповісти
"... Это другое дело ..."
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02.02.2024 11:37 Відповісти
Це переслідування "Свідків Щекавиці"! Канєшна ,голеньких свінгерів набагато приємніше арештовувать ,ніж озброєних бандюків. Держава врятована! Поліція форева! СБУ та інші БАБи ображаються ,що їх не підключили до розслідування.
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02.02.2024 09:00 Відповісти
О боже це ж злочин століття. Груповуха! Жах!
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02.02.2024 09:03 Відповісти
Во де професіАнали, повністю віддаються роботі, це вам не Резнікова за яйця тримати. Шерлок Холмс позаздрив би.
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02.02.2024 09:08 Відповісти
Яка важлива та цікава новина!
Війну вже, ясна річ, завершено тріумфальною перемогою над орками, чиновники-казнокради акуратно розвішані на каштанах, на ліхтарних стовпах гойдаються судді-хабарники...
Була би ідилія, якби нашому мутрому наріту найчесніша у світі наша ж влада дозволила (або й повеліла!) вживати наркоту і сєксом трахати все, що ворушиться...
...Саме такої думки можна дійти, прочитавши цю новину і коменти подоляцьких "плоскогубців" під нею.
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02.02.2024 09:13 Відповісти
Бідні мусора, такими конченим бути це просто горетв мусарській сімї
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02.02.2024 09:19 Відповісти
Висновок ще один.Державі не сподобалось ,що обіг грошей йшов поза бюджетом,тому й вирішили прикрити розважальний заклад.Інша справа,якби це було офіційно,з квитанціями та абонементами любителів таких розваг,то оподатковані гроші пішли б державі,наприклад на покращення озеленення Києва,чи на закупівлю яєць для армії.Тому легалізуйте і залиште людей в спокої.
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02.02.2024 09:23 Відповісти
Це для цього обстріляна, навчена і прокачана мусарня сидить в тилу замість захищати країну, відпрацьовуючи свої шалені бабки і соцпакет? Щоб заважати людям робити те, що ніяк не заборонено законом? Уйобки.
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02.02.2024 09:47 Відповісти
А в цей час не знають ким же ротацію здійснити? Не можна силовиків чіпати, хто ж тоді групповухи буде розганяти і голих дівок за фотки щімити.
****, кончена країна.
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02.02.2024 09:52 Відповісти
Тихенько звикаємо та поступово переходимо до часів, коли новини про затримання дописувачів в соцмережах та тих хто ставив їм вподобайки.
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02.02.2024 10:09 Відповісти
це схоже на утискання прав гетеро у зрівнянні з лгбт
що робити, куди бігти?
отак і у житті - п"дарасів нагороджують, а прочіх принижують
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02.02.2024 10:10 Відповісти
Це лише початок. Далі содомію проголосять нормою. А тих, хто не такий, - збоченцями.
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02.02.2024 10:49 Відповісти
Прокинулись. Ця херня вже років п'ять в медіа - можна показувати ледь не як два задньоприводних лупляться в сраку, але не приведи господи вам показати жіночий сосок на камеру! Цілі мільйонні медіа-канали закривають і кенселять за таке страшне порушення соціальних "норм"!
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02.02.2024 11:32 Відповісти
Так і напишіть «Прийняв участь у спланованій оргії коштом платників податків. Неодноразово.»
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02.02.2024 10:15 Відповісти
щось я нечув, щоб закордоном поліція займалася приватними вечірками та саунами за рахунок держбюджету)
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02.02.2024 11:08 Відповісти
ця новина свідчить що в наших правоохороних органів великий мобілізаційний потенціал і наразі він займається ******! А народ хай чпокається як хоче!
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02.02.2024 11:18 Відповісти
Вот это цирк. Это даже хуже когда девок ловят, которые сиську показывают на камеру.
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02.02.2024 11:35 Відповісти
Ну й чого шухер з цього приводу ? Просто організатори такого собі досить прибуткового дозвілля не уклали згоду з мусорами на кришування . Не можна так з мусорами !
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02.02.2024 12:50 Відповісти
ЗЕполіція має бути відправлена на фронт
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07.02.2024 10:04 Відповісти
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