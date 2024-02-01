Агент поліції робив "закупки" на секс-вечірках в Києві: довелося їздити в сауну
У Києві викрили та судили організаторів вечірок із груповим сексом.
Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Києва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
За даними слідства, троє спільників у листопаді 2022 - січні 2023 року вирішили організовувати вечірки із груповим сексом. Для цього вони розмістили оголошення у телеграм-каналах та підшукували потенційних учасників вечірки.
Також підозрювані дізнавались про сексуальні вподобання клієнтів, орендували приміщення, замовляли фуршет та купували контрацептиви. Ідея із такими вечірками полягала у тому, що незнайомці займались між собою груповим сексом та платили за це організаторам "заходу".
Тоді ж цим зацікавились правоохоронці, агент яких здійснив "оперативну закупівлю" та кілька разів їздив на групові вечірки - у квартири та сауну.
За даними слідства, підозрювані провели кілька таких вечірок, після чого їх затримала поліція.
Один із організаторів заходу під час слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним за ч.2 ст.302 КК України та засудив на 3 роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну.
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Ст. 302 КК
Створення або утримання місць розпусти і звідництво караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
Их трахнули за организацию борделя (правда не стационарного, а "блуждающего"), а не за групповой секс.
А еще нужно бы указать, что сотрудник, в ходе разработки, получил тяжелую производственную психологическую травму, так как -
здійснив "оперативну закупівлю" та кілька разів їздив на групові вечірки - у квартири та сауну. Джерело:
- як тобі той груповий сєкс?
-та не дуже
-чому?
-три рази за щоку узяв а так нікого й не трахнув!
Сюрр какой то....
Війну вже, ясна річ, завершено тріумфальною перемогою над орками, чиновники-казнокради акуратно розвішані на каштанах, на ліхтарних стовпах гойдаються судді-хабарники...
Була би ідилія, якби нашому мутрому наріту найчесніша у світі наша ж влада дозволила (або й повеліла!) вживати наркоту і сєксом трахати все, що ворушиться...
...Саме такої думки можна дійти, прочитавши цю новину і коменти подоляцьких "плоскогубців" під нею.
****, кончена країна.
що робити, куди бігти?
отак і у житті - п"дарасів нагороджують, а прочіх принижують