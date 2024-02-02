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Росіяни скинули авіабомби на пам’ятку національного значення Кам’янська Січ, що на Херсонщині, - Мінкульт

Росіяни обстрілюють Кам'янську Січ

Російські війська обстріляли авіабомбами пам’ятку національного значення Кам’янська Січ у Херсонській області.

Про це повідомляють в телеграм-каналі Міністерства культури України, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначають, що культурний об’єкт, що розташований у Херсонській області, містить могилу кошового отамана Костя Гордієнка та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст.

На відео обстрілу видно, як культурний об’єкт зазнав трьох потужних вибухів. 

Перший стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської Січі, де знаходяться ще недосліджені виробничі об’єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини 18 ст.

Другий приліт стався на території сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко та в’їзних воріт Січі.

"На рахунку країни-агресорки вже понад 120 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток національного значення. Сьогодні росія завдала чергового удару по нашій спадщині - поцілила у Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що російська федерація цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй це не вдасться: росія не зможе оминути покарання за свої злочини і відповідатиме за них у міжнародних судах", - зазначив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Читайте також: Росіяни пошкодили в Україні 1907 культурних об’єктів

Автор: 

Міністерство культури (756) обстріл (28414) Херсонська область (5738)


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Московитам мало того що вони руйнували Січі й викопували козацькі кості в пошуках скарбів. Затопили водосховищами більшість Січей і майданів де збирались на вибори гетьмана. На місці кількох Січей взагалі зробили кар'єри видобутку копалин... То тепер ще й знищують нечислені залишки.
Жодне покарання для них не буде надмірним
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02.02.2024 01:26 Відповісти
пьотр пєрвий почав руйнувати Січ, єкатєріна вторая продовжила. ось і путін підхопив "традицію"

але Січ - в голові та серці, там всі могили, всі парсуни, всі літописи і всі імена - і таких голов та сердець в Україні ще безліч
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02.02.2024 01:54 Відповісти
Ці виродки (московити з боліт) своєї історії не мають, бо немає звідки взятись, тому і до Історії інших Народів відносяться як варвари.
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02.02.2024 05:32 Відповісти
У відповідь треба вдарити по мавзолею
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02.02.2024 06:47 Відповісти
І ще можна ,,Аврору" втопити.
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02.02.2024 08:06 Відповісти
 
 