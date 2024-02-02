Росіяни скинули авіабомби на пам’ятку національного значення Кам’янська Січ, що на Херсонщині, - Мінкульт

Російські війська обстріляли авіабомбами пам’ятку національного значення Кам’янська Січ у Херсонській області.

Про це повідомляють в телеграм-каналі Міністерства культури України, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначають, що культурний об’єкт, що розташований у Херсонській області, містить могилу кошового отамана Костя Гордієнка та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст.

На відео обстрілу видно, як культурний об’єкт зазнав трьох потужних вибухів.

Перший стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської Січі, де знаходяться ще недосліджені виробничі об’єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини 18 ст.

Другий приліт стався на території сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко та в’їзних воріт Січі.

"На рахунку країни-агресорки вже понад 120 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток національного значення. Сьогодні росія завдала чергового удару по нашій спадщині - поцілила у Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що російська федерація цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй це не вдасться: росія не зможе оминути покарання за свої злочини і відповідатиме за них у міжнародних судах", - зазначив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

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