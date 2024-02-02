Федоров про ситуацію в Мелітополі: Росіяни перетворили місто на полігон для випробування військових технологій

Окупанти використовують Мелітополь, як полігон для випробування військових технологій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

Міський голова повідомив, що у місті збирають і тестують дрони й іншу ворожу техніку. Опановувати безпілотники змушують навіть дітей.

За його інформацією, навколо міста (окупанти - ред.) влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень мешканці чують незрозумілі вибухи і гул.

"Мелітополь, який до окупації славився як черешнева столиця України, ворог зробив "столицею" окупованої частини Запорізької області, адміністративним та логістичним центром, військовою базою, тепер ще й полігоном. Проте ось уже другий рік поспіль Мелітополь є центром партизанського руху, тож ворогу точно неспокійно на нашій землі", - зазначив Федоров.

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