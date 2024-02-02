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Федоров про ситуацію в Мелітополі: Росіяни перетворили місто на полігон для випробування військових технологій

Міський голова Мелітополя Іван Федоров

Окупанти використовують Мелітополь, як полігон для випробування військових технологій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

Міський голова повідомив, що у місті збирають і тестують дрони й іншу ворожу техніку. Опановувати безпілотники змушують навіть дітей.

За його інформацією, навколо міста (окупанти - ред.) влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень мешканці чують незрозумілі вибухи і гул.

"Мелітополь, який до окупації славився як черешнева столиця України, ворог зробив "столицею" окупованої частини Запорізької області, адміністративним та логістичним центром, військовою базою, тепер ще й полігоном. Проте ось уже другий рік поспіль Мелітополь є центром партизанського руху, тож ворогу точно неспокійно на нашій землі", - зазначив Федоров.

Читайте також: Російські загарбники завезли на окуповані території Запорізької області нові підрозділи поліції для сприяння проведенню "виборів", - мер Мелітополя Федоров

Автор: 

Мелітополь (770) Федоров Іван (648)


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02.02.2024 03:14 Відповісти
Це саме ті рюськіє в очах котрих і бачив мир кровавий зеленский. От жеж обрали смотряшего дебільна більшість.
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02.02.2024 05:28 Відповісти
 
 