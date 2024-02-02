За час повномасштабної війни державними нагородами відзначено майже 70 тисяч українських воїнів, - Зеленський

Від 24 лютого 2022 року майже 70 тисяч захисників України отримали державні нагороди.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що 1 лютого підписав одразу кілька нових указів про "відзначення наших воїнів державними нагородами. 294 військових Збройних Сил України".

"Різні бригади, різні напрямки. Але однаково життєво важливі бої. Хоробрість, без якої Україна не змогла б вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність і власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів – усім захисникам і захисницям, усім, хто зміцнює оборону й допомагає", - підкреслив Зеленський.

За його словами за час війни від 24 лютого державними нагородами були відзначені 69 тисяч 945 воїнів.

"Усі елементи наших Сил оборони й безпеки України. Армія. Нацгвардія. СБУ. Нацпол. Державна прикордонна служба. ДСНС. Зовнішня розвідка. УДО. Держспецзв’язку. І, звичайно, ГУР", - наголосив глава держави.

Він також нагадав про знищення розвідниками ракетного катера Чорноморського флоту РФ "Ивановец".

"Сьогодні, до речі, у хлопців черговий влучний результат - цього разу на морі. Ефектне поповнення російського придонного флоту. Дякую", - зазначив Зеленський.

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