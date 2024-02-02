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Новини Війна
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За час повномасштабної війни державними нагородами відзначено майже 70 тисяч українських воїнів, - Зеленський

орден,нагорода

Від 24 лютого 2022 року майже 70 тисяч захисників України отримали державні нагороди.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що 1 лютого підписав одразу кілька нових указів про "відзначення наших воїнів державними нагородами. 294 військових Збройних Сил України".

"Різні бригади, різні напрямки. Але однаково життєво важливі бої. Хоробрість, без якої Україна не змогла б вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність і власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів – усім захисникам і захисницям, усім, хто зміцнює оборону й допомагає", - підкреслив Зеленський.

За його словами за час війни від 24 лютого державними нагородами були відзначені 69 тисяч 945 воїнів.

"Усі елементи наших Сил оборони й безпеки України. Армія. Нацгвардія. СБУ. Нацпол. Державна прикордонна служба. ДСНС. Зовнішня розвідка. УДО. Держспецзв’язку. І, звичайно, ГУР", - наголосив глава держави.

Він також нагадав про знищення розвідниками ракетного катера Чорноморського флоту РФ "Ивановец".

"Сьогодні, до речі, у хлопців черговий влучний результат - цього разу на морі. Ефектне поповнення російського придонного флоту. Дякую", - зазначив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23798) нагорода (1260)


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Топ коментарі
+17
В тому числі і Кошовий з Пікаловим.
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02.02.2024 03:20
+8
Где миллион дронов???где посадки коррупционеров??где ******** властьимущих??
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02.02.2024 02:03
+8
Вова, про відставку себе любимого треба думати! Від твоєї діяльності одні мінуси
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02.02.2024 05:57
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Где миллион дронов???где посадки коррупционеров??где ******** властьимущих??
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02.02.2024 02:03 Відповісти
В тому числі і Кошовий з Пікаловим.
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02.02.2024 03:20 Відповісти
Нормальним Людям інколи краще промовчати, а декому краще родитись німим.
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02.02.2024 05:14 Відповісти
Пам'ятайте як дебіли на гівно зходили, коли Петро когось нагороджував?
На жаль, зараз важко знайти відповідних фотожаб....
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02.02.2024 05:50 Відповісти
Вова, про відставку себе любимого треба думати! Від твоєї діяльності одні мінуси
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02.02.2024 05:57 Відповісти
Приблизно три чверті з нагороджених - посмертно.
Нажаль (
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02.02.2024 05:58 Відповісти
звідки дані? дай посилання.
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02.02.2024 06:03 Відповісти
А чому тоді Вава замовчує? Немає продовження - типу - нажаль, стікито посмортно.
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02.02.2024 07:01 Відповісти
Можна глянути на сайті Президента України.
Ось https://www.president.gov.ua/documents/5492023-47997 пруф-лінк на указ, відкритий навмання.
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02.02.2024 08:21 Відповісти
Оце і є оцінка ефективності управління клоуна, бо героїзм потрібен там де про_обане управління.
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02.02.2024 06:10 Відповісти
пишуть, що незважаючи на громадський супротив, на днях зепідр все таки звільнить Залужного.
Схоже, ОП (офіс підрасів) хоче здати оркам усю Донецьку область аби куйло пішов на вибори з перемогою для свого бидлолохторату.
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02.02.2024 06:17 Відповісти
Хто пише ? знов Береза ?. Пуйло може виграти вибори навіть і без здачі
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02.02.2024 08:28 Відповісти
На що ще способне?
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02.02.2024 06:23 Відповісти
70 000 воїнів та пара - трійка 3,14дорасів, кошевой, пікалов тощо.
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02.02.2024 07:37 Відповісти
Новосельцев ...
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02.02.2024 08:53 Відповісти
Це все, на що воно здатне: поздоровляти, нагороджувати і дякувати за вижебрані подачки.
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02.02.2024 09:01 Відповісти
 
 