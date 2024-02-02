Нічна атака "шахедів": вибухи пролунали на Кіровоградщині, у Кривому Розі та Кам’янському

Росіяни вночі вкотре атакували Україну "шахедами", запустили декілька хвиль дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну тривогу було оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.

Вночі російські "шахеди" атакували Кропивницькій. За інформацією голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, ППО працювала в обласному центрі та Кропивницькому районі.

"Попередньо - без постраждалих. Тривогу не ігноруємо", - зазначив голова ОВА.

У Кривому Розі внаслідок атаки безпілотників подекуди вимкнулися електрика та водопровід.

"За даними моніторингових каналів Кривий Ріг атакувало кілька безпілотників, а потім місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи", - пише BBC.

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Також моніторингові канали повідомили про вибухи та стрільбу ППО в районі міста Кам'янське поблизу Дніпра.

Зазначається, що Повітряні сили України писали щонайменше про шість груп "шахедів", усі вони летіли з південного напрямку.