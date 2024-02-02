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Новини
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Потрібне повне торгове ембарго проти Росії, - голова комісії парламенту Естонії Міхкельсон

марко,михкельсон

Голова комісії естонського парламенту із закордонних справ Марко Міхкельсон заявив, що перевезення на східному напрямку не припиняться доти, доки країни Заходу разом не домовляться про санкції та не запровадять повне торгове ембарго щодо Росії.

Як інформую Цензор.НЕТ, про це пише мовник ERR.

Зазначається, що приводом для розмови з Міхкельсоном стала серія статей у виданні Eesti Ekspress про те, як підвищилась ділова активність Естонії у низці секторів під час повномасштабної війни Росії з Україною. Наприклад, різко зріс експорт ліків та медичного обладнання з Естонії до РФ.

"Я думаю, що ця проблема ширша, вона стосується не тільки Естонії… У багатьох країнах Європейського союзу ці цифри (співробітництва з РФ, - ред.) або стабільні, або навіть збільшилися", - сказав Міхкельсон.

За його словами, найбільша проблема пов'язана з високими технологіями, що використовуються у військовій промисловості, тобто там де мають діяти санкції. Це підтверджується мікрочіпами та технологіями західних компаній, знайденими в російських ракетах, виготовлених минулого року. Міхкельсон вважає, що необхідно дати чітку моральну оцінку тим компаніям, які продовжують торгувати продукцією, яка прямо чи опосередковано знаходиться під санкціями.

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"Сьогоднішній світ перебуває під впливом не лише волі Заходу. Торгівля між Китаєм і Росією, через Туреччину чи через Центральну Азію значно зросла. Санкції оминають, є способи для продовження торгівлі. Важко навіть домовитися про нові санкції на рівні Євросоюзу, бо деякі країни, наприклад, Угорщина, не згодні на посилення санкцій", - сказав голова комісії.

За його словами, завдання Естонії - домогтися, щоб на рівні ЄС у співпраці із США можна було встановити санкції, які б мали реальний ефект. На міжнародному рівні увага також повинна бути звернена на переведення в Україну заморожених активів, пов'язаних із Росією. "Тут безперечно можна побачити прогрес. Вже йдуть розмови про відправку відсоткових доходів в Україну", - додав Міхкельсон.

Він зазначив, що всі ці механізми працюватимуть більш ефективно і сильніше впливати на Росію, якщо вдасться діяти разом із США на рівні Євросоюзу. "Росія, звичайно, вміло намагається впливати на країни Заходу через такі країни, як, наприклад, Угорщина. Оскільки введення санкцій ґрунтується на консенсусі , зрозуміло, що ми не можемо бути жорсткішими, оскільки Угорщина виступає проти", - зазначив політик.

Автор: 

росія (65114) санкції (11819) Естонія (1609) ембарго (305)


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Топ коментарі
+8
якщо б країни ЄС ввели ембарго 1 березня 2022 року зараз війни не було .
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02.02.2024 07:21
+4
Ембарго - це правильно, от тільки хто його собі на збиток буде дотримуватись ?
Треба знищити основні військові підприємства московії.
А потім - неосновні.
І хай собі закупають що хотять ....
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02.02.2024 07:56
+4
Ну нарешті, це пролунало від політика. Овертон відкриває вікна.
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02.02.2024 08:00
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якщо б країни ЄС ввели ембарго 1 березня 2022 року зараз війни не було .
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02.02.2024 07:21 Відповісти
Треба було це зробити з 25 грудня 1991 року. То взагалі б ніяких проблем не було.
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02.02.2024 09:20 Відповісти
Або принаймні з Березня 2014.....
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02.02.2024 10:04 Відповісти
німчура гріла руки на кацапському газі .
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02.02.2024 11:37 Відповісти
Ембарго - це правильно, от тільки хто його собі на збиток буде дотримуватись ?
Треба знищити основні військові підприємства московії.
А потім - неосновні.
І хай собі закупають що хотять ....
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02.02.2024 07:56 Відповісти
Ну нарешті, це пролунало від політика. Овертон відкриває вікна.
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02.02.2024 08:00 Відповісти
Ми так думало і надіялися, але баригам мало дєнєг і не важно що вони в крові, нафту і соляру і США купує про що казати далі, і всі про це знають, і кажуть так ви ж купуєте, чого нам не можно!!!
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02.02.2024 08:03 Відповісти
Пан Міхкельсон має рацію !
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02.02.2024 08:23 Відповісти
ой вей. я ж вам говорю. і зачем оно надо, міхкельсону, врать? еслі міхкельсон говоріт, послушайтє.
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02.02.2024 08:43 Відповісти
Михельсона спросили как это экспорт до оккупанта оборудования и лекарств из Эстонии повышается? Таки да - ответил Михельсон - китайци и турки такие пройдисвіти!
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02.02.2024 09:03 Відповісти
Во время войны процветают маркитанты и мародеры - старо как мир!
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02.02.2024 09:20 Відповісти
Не росте бамбук у пускові, поливай не поливай...
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02.02.2024 09:44 Відповісти
То було би потужно. Коли там останній куб Газа пройде українським транзитом, в цьому році?
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02.02.2024 12:10 Відповісти
 
 