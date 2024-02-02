Потрібне повне торгове ембарго проти Росії, - голова комісії парламенту Естонії Міхкельсон

Голова комісії естонського парламенту із закордонних справ Марко Міхкельсон заявив, що перевезення на східному напрямку не припиняться доти, доки країни Заходу разом не домовляться про санкції та не запровадять повне торгове ембарго щодо Росії.

Як інформую Цензор.НЕТ, про це пише мовник ERR.

Зазначається, що приводом для розмови з Міхкельсоном стала серія статей у виданні Eesti Ekspress про те, як підвищилась ділова активність Естонії у низці секторів під час повномасштабної війни Росії з Україною. Наприклад, різко зріс експорт ліків та медичного обладнання з Естонії до РФ.

"Я думаю, що ця проблема ширша, вона стосується не тільки Естонії… У багатьох країнах Європейського союзу ці цифри (співробітництва з РФ, - ред.) або стабільні, або навіть збільшилися", - сказав Міхкельсон.

За його словами, найбільша проблема пов'язана з високими технологіями, що використовуються у військовій промисловості, тобто там де мають діяти санкції. Це підтверджується мікрочіпами та технологіями західних компаній, знайденими в російських ракетах, виготовлених минулого року. Міхкельсон вважає, що необхідно дати чітку моральну оцінку тим компаніям, які продовжують торгувати продукцією, яка прямо чи опосередковано знаходиться під санкціями.

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"Сьогоднішній світ перебуває під впливом не лише волі Заходу. Торгівля між Китаєм і Росією, через Туреччину чи через Центральну Азію значно зросла. Санкції оминають, є способи для продовження торгівлі. Важко навіть домовитися про нові санкції на рівні Євросоюзу, бо деякі країни, наприклад, Угорщина, не згодні на посилення санкцій", - сказав голова комісії.

За його словами, завдання Естонії - домогтися, щоб на рівні ЄС у співпраці із США можна було встановити санкції, які б мали реальний ефект. На міжнародному рівні увага також повинна бути звернена на переведення в Україну заморожених активів, пов'язаних із Росією. "Тут безперечно можна побачити прогрес. Вже йдуть розмови про відправку відсоткових доходів в Україну", - додав Міхкельсон.

Він зазначив, що всі ці механізми працюватимуть більш ефективно і сильніше впливати на Росію, якщо вдасться діяти разом із США на рівні Євросоюзу. "Росія, звичайно, вміло намагається впливати на країни Заходу через такі країни, як, наприклад, Угорщина. Оскільки введення санкцій ґрунтується на консенсусі , зрозуміло, що ми не можемо бути жорсткішими, оскільки Угорщина виступає проти", - зазначив політик.