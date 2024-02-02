CША працюють над забезпеченням миру для українського народу та мають продовжувати допомогати Україні, - Байден

У Сполучених Штатах не лише моляться за мир, а й працюють над його підтриманням у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", на цьому наголосив президент США Джо Байден під час промови на Національному молитовному сніданку в Капітолії у Вашингтоні.

"Виклик нашого часу нагадує нам про нашу відповідальність як країни - допомагати одне одному, сприяти справедливому і міцному миру, підтримувати його за кордоном і тут, удома", - сказав Байден.

У своїй промові перед учасниками молитовного сніданку Байден спочатку згадав про ситуацію в Газі:

"Ми цінуємо та молимося за втрачені життя, за родини, покинуті напризволяще, за тих, хто живе в жахливих обставинах, за невинних чоловіків, жінок і дітей, взятих у заручники, за тих, хто опинився під бомбардуванням або втратив оселі, і не знає, звідки прийде наступний обід, і чи буде він взагалі, або коли зможе повернутися додому".

Він наголосив, що у США не лише моляться за мир, а й працюють над його підтриманням у світі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн поговорила з Байденом після рішення ЄС про 50 млрд євро для України: Будемо спільно підтримувати Київ

"Ми активно працюємо для забезпечення миру, безпеки, гідності для ізраїльського народу та палестинського народу. Я займаюся цим день і ніч. І, як і багато хто з вас у цій залі, працюю над тим, щоби повернути наших заручників додому, щоб полегшити гуманітарну кризу та встановити мир у Газі та Ізраїлі, стабільний мир між двома державами. Для двох народів. Ми також працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми мусимо продовжувати допомагати їм", - сказав Байден.

Байден назвав США "унікальною країною, єдиною, яка заснована на ідеї" і заявив, що весь світ спостерігає за США як за великою державою. Він закликав американців до єднання:

"Я сподіваюся, що ми продовжимо вірити, що наші найкращі дні попереду, і як нація ми продовжуємо вірити в чесність, порядність, гідність і повагу... Разом ми віримо в Америку. Це моя молитва - пам'ятати, хто ми є! Ми - Сполучені Штати Америки. Немає нічого, і я кажу це щиро, нічого, що виходить за рамки наших можливостей, якщо ми будемо діяти разом. Ми єдина нація у світі, яка вийшла з будь-якої кризи, сильнішою, ніж ми входили, коли діяли разом!" - сказав Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден закликав Конгрес схвалити компромісний законопроєкт щодо кордону: Я його підпишу