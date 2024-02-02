Росія не зупиниться, апетити Путіна виходять далеко за межі України, - представник США в ОБСЄ

Росія становить загрозу не лише для України, а й для багатьох інших держав і йдеться не тільки про сусідні з РФ території. Адже вважає, що присутність незалежної країни на території, яку Москва вважає "історично своєю", може розглядатися як привід для вторгнення її армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ заявив радник з питань контролю над озброєннями місії США Даніель Вартко.

"Історія рясніє прикладами, які ілюструють, чому диктаторів не можна і не потрібно умиротворяти. Коли диктаторів умиротворяють, а не протистоять їхній агресії, вони просто спричиняють ще більше хаосу, смертей і руйнувань. Ризики та загрози глобальному миру і безпеці продовжуватимуть зростати", - зазначив на початку свого виступу американський дипломат.

Він зазначив, що заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що "наявність незалежної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій".

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На думку Вартко, це свідчить про те, що російська агресія може вийти далеко за межі України.

"Йдеться, по суті, про те, що саме існування незалежних країн Балтії - колись завойованих і включених спочатку до складу царської, а потім до складу радянської імперії – "є постійним приводом для відновлення військових дій". Існування незалежних держав у Центральній Азії - Казахстану, Киргизької Республіки, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – є "постійним приводом для воєнних дій". Існування незалежних держав Грузії, Вірменії та Азербайджану – "постійний привід для воєнних дій", - заявив представник американської місії в ОБСЄ.

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Вартко зазначив, що ризик військового зіткнення існує для Польщі, Фінляндії, Білорусі, Молдови й Туреччини, адже всі вони містять принаймні частину території, яка колись контролювалася Російською або Радянською імперіями.

"Я не вигадую і не лякаю. Російська війна проти України підживлюється саме цим виправданням. І Росія вже почала виступати із завуальованими і відкритими погрозами застосування сили проти інших найближчих сусідів", - сказав він.