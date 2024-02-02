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Новини
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Росія не зупиниться, апетити Путіна виходять далеко за межі України, - представник США в ОБСЄ

кремль

Росія становить загрозу не лише для України, а й для багатьох інших держав і йдеться не тільки про сусідні з РФ території. Адже вважає, що присутність незалежної країни на території, яку Москва вважає "історично своєю", може розглядатися як привід для вторгнення її армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ заявив  радник з питань контролю над озброєннями місії США Даніель Вартко.

"Історія рясніє прикладами, які ілюструють, чому диктаторів не можна і не потрібно умиротворяти. Коли диктаторів умиротворяють, а не протистоять їхній агресії, вони просто спричиняють ще більше хаосу, смертей і руйнувань. Ризики та загрози глобальному миру і безпеці продовжуватимуть зростати", - зазначив на початку свого виступу американський дипломат.

Він зазначив, що заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що "наявність незалежної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій". 

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На думку Вартко, це свідчить про те, що російська агресія може вийти далеко за межі України.

"Йдеться, по суті, про те, що саме існування незалежних країн Балтії - колись завойованих і включених спочатку до складу царської, а потім до складу радянської імперії – "є постійним приводом для відновлення військових дій". Існування незалежних держав у Центральній Азії - Казахстану, Киргизької Республіки, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – є "постійним приводом для воєнних дій". Існування незалежних держав Грузії, Вірменії та Азербайджану – "постійний привід для воєнних дій", - заявив представник американської місії в ОБСЄ.

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Вартко зазначив, що ризик військового зіткнення існує для Польщі, Фінляндії, Білорусі, Молдови й Туреччини, адже всі вони містять принаймні частину території, яка колись контролювалася Російською або Радянською імперіями.

"Я не вигадую і не лякаю. Російська війна проти України підживлюється саме цим виправданням. І Росія вже почала виступати із завуальованими і відкритими погрозами застосування сили проти інших найближчих сусідів", - сказав він.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) ОБСЄ (3504) путін володимир (23795) росія (65114)


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Топ коментарі
+7
Як на мою думку, був би путін розумнішим, більш терплячим, гнучким, ввічливим, дещо з задуманого він би досяг. Не лише Білорусь, а й Україна, Закавказзя, Центральна Азія, Молдова добровільно увійшли б до сфери впливу "рускава міра"
Але він за своєю природою тупий вуличний бандит, який покладається не на розум і терпіння, а на кулак і насильство. Тому й таки результати на сьогодні. Не тільки ніхто до Росії не прийшов, але й пішли ті, хто з нею вже був. Вірменія офіційно заявила, що у політичному та військовому аспекті виходить із союзу з росією
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02.02.2024 07:36
+5
шедевр пацієнтів божевільні:
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02.02.2024 08:17
+4
Це ті представники, що нічого не бачили на Донбасі до 2022 року?
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02.02.2024 08:00
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"З'їсти-то він з'їсть, тільки хто ж йому дасть!" (с)
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02.02.2024 07:22 Відповісти
Згоден з Вами!Пугалки типу,кацап захопить все....пиня спить та бачить,як захопити эвропу.....)))Не набридло?Вони з нами буксують..в нас мало ресурсу,але ЗСУ вивозить!!!!Про яку войну з НАТО може бути мова???
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02.02.2024 08:52 Відповісти
За будь-яких претензій когось до когось завжди треба прояснити питання - що він може і що він хоче?
Це як простий дріб:
МОЖУ/ХОЧУ.
Можу 1, хочу 1000, в результаті отримаєш 1/1000 від того, що хочеш
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02.02.2024 07:25 Відповісти
Як на мою думку, був би путін розумнішим, більш терплячим, гнучким, ввічливим, дещо з задуманого він би досяг. Не лише Білорусь, а й Україна, Закавказзя, Центральна Азія, Молдова добровільно увійшли б до сфери впливу "рускава міра"
Але він за своєю природою тупий вуличний бандит, який покладається не на розум і терпіння, а на кулак і насильство. Тому й таки результати на сьогодні. Не тільки ніхто до Росії не прийшов, але й пішли ті, хто з нею вже був. Вірменія офіційно заявила, що у політичному та військовому аспекті виходить із союзу з росією
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02.02.2024 07:36 Відповісти
А якби Гітлер був розумніший?
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02.02.2024 08:43 Відповісти
А якби гітлер був розумніший? мала б об`єднана Європа кордон з китаєм....
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02.02.2024 10:23 Відповісти
Якщо виграє -то так. Так якщо самі-ні то давайте все нове вдосталь а не хлам зі складів.
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02.02.2024 07:32 Відповісти
хлам не дають , а ви хочете нове ! списані Атакамс нами би дуже зараз допомогли але їх не дають .
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02.02.2024 07:37 Відповісти
Ви тільки подумайте над цим:

The report details a stockpile of 5.5 million cluster munitions containing about 728.5 million submunitions. This figure, however, does not appear to be a full accounting of cluster munitions available to U.S. forces. In particular, the tally does not include cluster munitions that are part of the War Reserve Stocks for Allies (WRSA). Human Rights Watch has previously reported that the U.S. inventory, including WRSA, totaled about one billion submunitions.

Більш мільона касетних *********** (ракети/155mm) в черзі на утілізацію. Із 5.5-7+ мільйонів. Якщо не проарєстовичити, як Тайпани, можна щось виклянчити. Якщо ти дипломат, а не гравець пісюном на роялі.
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02.02.2024 08:15 Відповісти
як ви досі не розумієте все залежить не від піськограя , від старого діда в овальному кабінеті ? Порошенку не давали зброї , а він дипломат . все дуже просто США і Німеччина не хочуть перемоги України . вони ведуть нас до кровавої нічиєї . зброю можно було постачати з березня 2022 , але чекали , давали чайними ложками .
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02.02.2024 08:27 Відповісти
Я розумію. Але я розумію і діда. Давати багато зброї нарцису-наркоману, якого контролює ФСБ чи там ГРУ? Який узурпує владу через 2 місяці? Це буде кінець дідовіх виборів (зараз ще є шанси, якшо Хейлі зниметься з перегонів і рептілоїди закенедят Трампа, наприклад).
Пороху не давали нічого, тому що було негласне ембарго на зброю. Тому йому довелось піти, щоб показати заходу, що ми - не автократія. (Що я персонально думаю про цю стратегію - це інша тема, стисло і без матюків - це була велика помилка). На жаль, ми отримали за це 24.02.22. Але більшість питань було знято, хоча і не швидко (демократії все роблять дуже повільно), і дійшло до касетних та F-16. Порох з 2022 отримав би більше і швидше, але маємо те, що маємо.
Так, захід готується до війни, але як завжди, робить це повільно і за наш рахунок. А у нас немає вибору. Точніше - є, з 31.03.
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02.02.2024 08:48 Відповісти
зброю дають не піськограю , а ЗСУ ! гинуть не родичі зе а звичайні українці і в першу чергу через не хватку зброї гинуть солдати ЗСУ . все інше це тупі відмазки . ембарго на жертву агресії яка відала ЯЗ це просто підло ! майбутнім американцям буде соромно за їхню сьогоднішню владу і доведеться не одноразово вибачатись перед українцями .
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02.02.2024 11:28 Відповісти
Емоційно я Вас розумію. Але політикам це не цікаво. Головне - виграти вибори.
І щось я не пам'ятаю, щоб американці вибачались перед Південним В'єтнамом або тими, хто їх підтримував у Афганістані. Також не будуть вибачатись перед Європой, коли Трамп притормозить підтримку. Сильні не вибачаються перед слабкими, не в realpolitik.
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02.02.2024 11:38 Відповісти
старі пердуни лізуть на вибори їм пора йти годувати курей на ранчо . доведеться вибачатись звісно це буде не завтра . вже вибачались перед індіанцями .не рівняй Афганістан який сам не захотів жити цивілізовано і Україну яка хоче бути в Європі в НАТО в якої забрали зброю і наклали ембарго під час нападу . сраний суд оон не визнав терориста терористом ! це може бути кінець розвитку цивілізації , далі тільки в низ .
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02.02.2024 11:53 Відповісти
У демократів банально немає кандидатів. От Ви знаєте, хто є суперниками старого пердуна на праймериз? І ніхто не знає, їхні рейтинги в межах статистичної похибки (насправді, це заможний єврєй та 71-річна тітка). І що робити? Якщо Байден зниметься с перегонів (по здоров'ю, наприклад), це 100% легка перемога для Трампа. І я вважаю, що Ви ще будете згадувати Байдена, як непоганий варіант. Могло бути гірше, наприклад, ще більше Обами.
Мертвим вибачення не потрібні, я взагалі, як професійний песіміст, схиляюсь до того, що не буде ні перед ким вибачатись, ні кому. Взагалі.
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02.02.2024 12:10 Відповісти
немає чи не хочуть складати конкуренцію діду ? є віце президент США чому вона не йде на вибори ? як Байден збирається керувати ще 5 років ? в такому віці небезпечно керувати авто не те що країною ! для мене гарний президент США Бен Ходжес .
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02.02.2024 12:32 Відповісти
Мабуть, немає кандидатів з достатнім рейтингом, у яких забажають вкладаться спонсори. Харріс йде як віце, може бути балотуватись після терміну Трампа (якщо після нього взагалі щось залишиться).
Ходжес - непоганий варіант, але він був республіканцем, зараз "безпартійний". Тобто, шансів на перемогу, як незалежний кандидат - 0.0%.
Але пан Ходжес має гідність:
"I left the Republican Party to become an Independent when the RNC said that January 6 was "legitimate political discourse".
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02.02.2024 12:39 Відповісти
Ходжес має не тільки гідність, а щей розум ! ви не відповіли як старий дід збирається керувати країною ще 5 років ? що це за спонсори які вкладають гроші в руїну ?
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02.02.2024 12:49 Відповісти
Відверто - я не знаю. Але він і не буде керувати. Він програє. Залишається лише сподіватись, що Трампа "виключать", Хейлі буде непоганим (навіть в порівнянні з Байденом) варіантом.
Що до спонсорів: Сорос, Блумберг, etc. Подивитись детальніше можна тут, наприклад: https://www.opensecrets.org/elections-overview/biggest-donors
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02.02.2024 12:59 Відповісти
тоді це не вибори ,а лотерея .вкладають гроші сподіваючись повернути більше .
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02.02.2024 13:03 Відповісти
Згоден з Вами.
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02.02.2024 08:56 Відповісти
я думаю, що постачання зброї СВІДОМО гальмують агенти рZZукого міра "Секретарка" з позивним козирь, різні безуглі, деякі послиці на кшталт вінідіктавай та таранів....

та в кінці-кінців ЗЕкорупція в МО....
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02.02.2024 10:27 Відповісти
на постачання зброї зе -влада майже не впливає . захотів Макрон і першим передав танки і пофіг на дзвінки в кремль . хочуть німці торгувати з кацапами і плювати їм на нас . Байден не дає танки і Атакамс та забороняє стріляти по кацапії . як вплинути на нього ?
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02.02.2024 11:34 Відповісти
Це ті представники, що нічого не бачили на Донбасі до 2022 року?
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02.02.2024 08:00 Відповісти
100%
гроші НЕ пахнуть....бізнес на крові....нічого нового..
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02.02.2024 10:28 Відповісти
Кратко. Параша должна быть превращена в любимый ими радиоактивный пепел. Точка.
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02.02.2024 08:00 Відповісти
Звичайний попіл і щебінь теж непогано
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02.02.2024 08:11 Відповісти
Не зрозуміло. Всі кричать: "путін не зупиниться, путін піде далі", але реально зупинити путіна раз і назавжди ніхто не поспішає. Чому?
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02.02.2024 08:05 Відповісти
Бо грощі не пахнуть....
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02.02.2024 09:36 Відповісти
шедевр пацієнтів божевільні:
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02.02.2024 08:17 Відповісти
Беззащитный Мирный Ракетный корабль....

Це прямо Диво публіцистики

російського слова 🤔🤔🤣🤣🤣
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02.02.2024 08:39 Відповісти
сім'ям членів екіпажу "івановца" дадуть на згадку:
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02.02.2024 08:46 Відповісти
щось згадалися мені руZZкі писакі шолахав, фадєєв, астровскій...і звичайно льонька...

льонька брєжнєв...з його "малай зімльой"....
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02.02.2024 10:32 Відповісти
 
 