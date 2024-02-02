Росія не зупиниться, апетити Путіна виходять далеко за межі України, - представник США в ОБСЄ
Росія становить загрозу не лише для України, а й для багатьох інших держав і йдеться не тільки про сусідні з РФ території. Адже вважає, що присутність незалежної країни на території, яку Москва вважає "історично своєю", може розглядатися як привід для вторгнення її армії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ заявив радник з питань контролю над озброєннями місії США Даніель Вартко.
"Історія рясніє прикладами, які ілюструють, чому диктаторів не можна і не потрібно умиротворяти. Коли диктаторів умиротворяють, а не протистоять їхній агресії, вони просто спричиняють ще більше хаосу, смертей і руйнувань. Ризики та загрози глобальному миру і безпеці продовжуватимуть зростати", - зазначив на початку свого виступу американський дипломат.
Він зазначив, що заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що "наявність незалежної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій".
На думку Вартко, це свідчить про те, що російська агресія може вийти далеко за межі України.
"Йдеться, по суті, про те, що саме існування незалежних країн Балтії - колись завойованих і включених спочатку до складу царської, а потім до складу радянської імперії – "є постійним приводом для відновлення військових дій". Існування незалежних держав у Центральній Азії - Казахстану, Киргизької Республіки, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – є "постійним приводом для воєнних дій". Існування незалежних держав Грузії, Вірменії та Азербайджану – "постійний привід для воєнних дій", - заявив представник американської місії в ОБСЄ.
Вартко зазначив, що ризик військового зіткнення існує для Польщі, Фінляндії, Білорусі, Молдови й Туреччини, адже всі вони містять принаймні частину території, яка колись контролювалася Російською або Радянською імперіями.
"Я не вигадую і не лякаю. Російська війна проти України підживлюється саме цим виправданням. І Росія вже почала виступати із завуальованими і відкритими погрозами застосування сили проти інших найближчих сусідів", - сказав він.
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Це як простий дріб:
МОЖУ/ХОЧУ.
Можу 1, хочу 1000, в результаті отримаєш 1/1000 від того, що хочеш
Але він за своєю природою тупий вуличний бандит, який покладається не на розум і терпіння, а на кулак і насильство. Тому й таки результати на сьогодні. Не тільки ніхто до Росії не прийшов, але й пішли ті, хто з нею вже був. Вірменія офіційно заявила, що у політичному та військовому аспекті виходить із союзу з росією
The report details a stockpile of 5.5 million cluster munitions containing about 728.5 million submunitions. This figure, however, does not appear to be a full accounting of cluster munitions available to U.S. forces. In particular, the tally does not include cluster munitions that are part of the War Reserve Stocks for Allies (WRSA). Human Rights Watch has previously reported that the U.S. inventory, including WRSA, totaled about one billion submunitions.
Більш мільона касетних *********** (ракети/155mm) в черзі на утілізацію. Із 5.5-7+ мільйонів. Якщо не проарєстовичити, як Тайпани, можна щось виклянчити. Якщо ти дипломат, а не гравець пісюном на роялі.
Пороху не давали нічого, тому що було негласне ембарго на зброю. Тому йому довелось піти, щоб показати заходу, що ми - не автократія. (Що я персонально думаю про цю стратегію - це інша тема, стисло і без матюків - це була велика помилка). На жаль, ми отримали за це 24.02.22. Але більшість питань було знято, хоча і не швидко (демократії все роблять дуже повільно), і дійшло до касетних та F-16. Порох з 2022 отримав би більше і швидше, але маємо те, що маємо.
Так, захід готується до війни, але як завжди, робить це повільно і за наш рахунок. А у нас немає вибору. Точніше - є, з 31.03.
І щось я не пам'ятаю, щоб американці вибачались перед Південним В'єтнамом або тими, хто їх підтримував у Афганістані. Також не будуть вибачатись перед Європой, коли Трамп притормозить підтримку. Сильні не вибачаються перед слабкими, не в realpolitik.
Мертвим вибачення не потрібні, я взагалі, як професійний песіміст, схиляюсь до того, що не буде ні перед ким вибачатись, ні кому. Взагалі.
Ходжес - непоганий варіант, але він був республіканцем, зараз "безпартійний". Тобто, шансів на перемогу, як незалежний кандидат - 0.0%.
Але пан Ходжес має гідність:
"I left the Republican Party to become an Independent when the RNC said that January 6 was "legitimate political discourse".
Що до спонсорів: Сорос, Блумберг, etc. Подивитись детальніше можна тут, наприклад: https://www.opensecrets.org/elections-overview/biggest-donors
та в кінці-кінців ЗЕкорупція в МО....
гроші НЕ пахнуть....бізнес на крові....нічого нового..
Це прямо Диво публіцистики
російського слова 🤔🤔🤣🤣🤣
льонька брєжнєв...з його "малай зімльой"....