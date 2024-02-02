Атаки РФ на цивільні об’єкти є воєнними злочинами та свідчать про небажання миру, - ЄС в ОБСЄ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Постійні атаки Росії проти цивільних осіб та цивільних об’єктів України є воєнним злочином, але також засвідчують небажання миру з боку Кремля.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо триваючої агресії РФ проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
"Навмисне спрямування атак проти цивільних осіб та цивільних об'єктів є воєнним злочином, і всі винні мають і будуть притягнуті до відповідальності. Постійний характер таких атак, їхня інтенсифікація та зростання кількості жертв є чіткими свідченнями повної відсутності прихильності Кремля до миру та його нехтування міжнародним правом, яке лежить в основі базованого на правилах порядку", - йдеться у заяві.
Крім того, в Євросоюзі висловили занепокоєння з приводу ситуації на тимчасово і незаконно окупованих Росією українських територіях, яка "продовжує погіршуватися з наближенням другого року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну".
Поруч з цим, в ЄС закликали Росію "негайно припинити систематичне жорстоке поводження з українськими військовополоненими та цивільними заручниками на тимчасово та незаконно окупованих територіях України та в Росії". "Ми вимагаємо негайного звільнення всіх осіб, незаконно позбавлених волі, включаючи трьох свавільно затриманих співробітників ОБСЄ. Ми особливо стурбовані нещодавніми повідомленнями про різке погіршення стану здоров'я одного з колишніх співробітників СММ, який терміново потребує медичної допомоги", - йдеться у заяві.
Ситуація з депортованими українськими дітьми
У заяві ЄС також звертається увага на те, що на початку 2024 року в Росії відбулися законодавчі зміни, "які знову викликають наші побоювання за долю майже 20 000 українських дітей, депортованих з рідних домівок".
"Указ президента Путіна від 4 січня, який дозволяє надавати російське громадянство дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вказує на намір Росії легалізувати їхню депортацію або примусове переміщення – дії, заборонені міжнародним гуманітарним правом та Римським статутом, що є подальшим порушенням міжнародного права. Ми знову закликаємо Росію та Білорусь негайно забезпечити безпечне повернення в Україну всіх незаконно депортованих і переміщених українських дітей та інших цивільних осіб", - зазначається у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
від коли загарбник колись прагнув миру? нах*я єму мир якщо він шоче захватити чужу державу?
Коли ґвалтівник гвалтує жінку він що мабуть теж сподіваєтеся на перекур перед тим як кінче?
Победа Украины в войне с мавзолейными обезьянами Вермахта,для Голобородьки и дЕрмак а.. это крах...