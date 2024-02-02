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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 387 060 осіб (+830 за добу), 6331 танк, 9274 артсистеми, 117 92 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 387 060 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 387060 (+830) осіб,
- танків - 6331 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 11792 (+19) од,
- артилерійських систем - 9274 (+46) од,
- РСЗВ - 978 (+2) од,
- засоби ППО - 663 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5),
- крилаті ракети - 1847 (+1),
- кораблі /катери - 24 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49) од,
- спеціальна техніка - 1470 (+8)
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+15 Микола Січень 72a7e4d0
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Це майор, підполковник. В окремих (окрема В/Ч) ескадрільях дальньої авіації - полковник.
спецтехніка - 185
жовтень 1 364 (521/843) і грудень 1 134 грудень (419/715), а у 22-му тричі на початку вторгнення:
березень 1 332 (427/905), квітень 1 121 (401/720), травень 1 207 (335/875)
Звідси і місячні рекорди
Танки 521 - жовтень 23-го
ББМ 905 - березень 22-го
На разі чекаємо на ювілейні 400 тис. десь на 18-20 лютого, що в свою чергу вже виведе цю зиму на рекорд по утилізації русні (70 тис + 7-9 тис ще до кінця зими).
133!! одиниці техніки, 1! кораблик та 830! чумардосів.
Арта 48!!, броня 28, логістика 49!!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 8!.
Кораблик задокументували файно, москалям не получиться верещати що Патєрь нєт ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
Взагалі то, не - не получиться, а не вийде, но то таке, головне - Патєрь нєт ))
інтересно однако