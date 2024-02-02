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Новини Війна в Україні
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армія рф (13561) Генштаб ЗС (4589) ліквідація (1991) знищення (4231)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 387 060 осіб (+830 за добу), 6331 танк, 9274 артсистеми, 117 92 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 387 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 387060 (+830) осіб,
  • танків - 6331 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 11792 (+19) од,
  • артилерійських систем - 9274 (+46) од,
  • РСЗВ - 978 (+2) од,
  • засоби ППО - 663 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5),
  • крилаті ракети - 1847 (+1),
  • кораблі /катери - 24 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49) од,
  • спеціальна техніка - 1470 (+8)

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Втрати ворога за добу

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
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02.02.2024 08:31
+15
Минув 3631 день москальсько-української війни.
133!! одиниці техніки, 1! кораблик та 830! чумардосів.
Арта 48!!, броня 28, логістика 49!!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 8!.
Кораблик задокументували файно, москалям не получиться верещати що Патєрь нєт ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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02.02.2024 08:58
+14
Єноте-реквієм по пушкарям.
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02.02.2024 08:26
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Єноте-реквієм по пушкарям.
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02.02.2024 08:26 Відповісти
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02.02.2024 08:31 Відповісти
Літаки знову не вписали.
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02.02.2024 08:26 Відповісти
Зате командира ескадрілї "вписали", генерал-лейтенант Александр Татаренко - мабуть запроданець.
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02.02.2024 08:42 Відповісти
З яких пір генерал - лейтенанти стали командувати ескадрільями?
Це майор, підполковник. В окремих (окрема В/Ч) ескадрільях дальньої авіації - полковник.
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02.02.2024 08:53 Відповісти
А це ще окреміша - авіаційна ескадрилья винищувального полку Кримського розливу. Генералів добіса, а генеральських посад не хватає, або бухав більше за інших.
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02.02.2024 09:32 Відповісти
спецтехніка та логістика за минулий місяць - рекорди.
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02.02.2024 08:29 Відповісти
Не зрозумів, поясни.
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02.02.2024 08:35 Відповісти
логістика - 937
спецтехніка - 185
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02.02.2024 08:41 Відповісти
Ну якщо так то да, а ще сумісна броня (танки/ББМ) закрила тисячу 1 025 (339/686) чому це принципово, бо за минулий рік таке було тільки двічі:
жовтень 1 364 (521/843) і грудень 1 134 грудень (419/715), а у 22-му тричі на початку вторгнення:
березень 1 332 (427/905), квітень 1 121 (401/720), травень 1 207 (335/875)

Звідси і місячні рекорди
Танки 521 - жовтень 23-го
ББМ 905 - березень 22-го

На разі чекаємо на ювілейні 400 тис. десь на 18-20 лютого, що в свою чергу вже виведе цю зиму на рекорд по утилізації русні (70 тис + 7-9 тис ще до кінця зими).
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02.02.2024 09:22 Відповісти
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02.02.2024 08:33 Відповісти
Ще і Орбана на дупу посадили..
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02.02.2024 08:33 Відповісти
Є підозра ,що при посадці тієї дупи , був задіяний чималий прутень
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02.02.2024 09:08 Відповісти
Якщо знищено корабель, то він не 24-й, а 25-й. Це вже 50% всього чорноморського флоту.
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02.02.2024 08:37 Відповісти
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02.02.2024 08:40 Відповісти
25 корыт - своеобразный юбилейчик
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02.02.2024 08:54 Відповісти
Минув 3631 день москальсько-української війни.
133!! одиниці техніки, 1! кораблик та 830! чумардосів.
Арта 48!!, броня 28, логістика 49!!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 8!.
Кораблик задокументували файно, москалям не получиться верещати що Патєрь нєт ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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02.02.2024 08:58 Відповісти
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02.02.2024 09:01 Відповісти
Кораблик задокументували файно, москалям не получиться верещати що Патєрь нєт ))
Взагалі то, не - не получиться, а не вийде, но то таке, головне - Патєрь нєт ))
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02.02.2024 12:02 Відповісти
я давно за артою стежу. в останні дні арта дуже радує!
інтересно однако
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02.02.2024 09:12 Відповісти
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02.02.2024 09:36 Відповісти
То ж кацапи і кажуть: "дяди ваівалі"...
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02.02.2024 09:51 Відповісти
 
 