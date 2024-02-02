Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 387 060 осіб (+830 за добу), 6331 танк, 9274 артсистеми, 117 92 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 387 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 387060 (+830) осіб,

танків - 6331 (+9) од,

бойових броньованих машин - 11792 (+19) од,

артилерійських систем - 9274 (+46) од,

РСЗВ - 978 (+2) од,

засоби ППО - 663 (+0) од,

літаків - 332 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5),

крилаті ракети - 1847 (+1),

кораблі /катери - 24 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49) од,

спеціальна техніка - 1470 (+8)

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