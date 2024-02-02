РФ не припиняє енергетичного терору, об’єкти критичної інфраструктури України залишаються для ворога пріоритетом, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти не припиняють енергетичного терору. Об’єкти критичної інфраструктури залишаються для них пріоритетом.
Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Попри те, що у нас наразі на півдні України досить помірна зима, ворог все одно не припиняє енергетичного терору. Об'єкти критичної інфраструктури залишаються для нього пріоритетом", - зазначила Гуменюк.
За її словами, окупанти перебувають у своєрідному творчому пошуку нової тактики та використовують ті можливості, які у них є.
"Зокрема, наша бойова робота, до прикладу, по лівобережжю Херсонщини, призвела до втрати чергового пункту боєпостачання. У зв'язку з цим бачимо зниження кількості артилерійських обстрілів.
Росіяни починають вишукувати інші способи, якими можуть завдати ударів по наших потужностях", - додала речниця ОК "Південь".
Будь ласка, зачекайте...