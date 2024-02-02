РФ не припиняє енергетичного терору, об’єкти критичної інфраструктури України залишаються для ворога пріоритетом, - ОК "Південь"

Російські окупанти не припиняють енергетичного терору. Об’єкти критичної інфраструктури залишаються для них пріоритетом.

Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Попри те, що у нас наразі на півдні України досить помірна зима, ворог все одно не припиняє енергетичного терору. Об'єкти критичної інфраструктури залишаються для нього пріоритетом", - зазначила Гуменюк.

За її словами, окупанти перебувають у своєрідному творчому пошуку нової тактики та використовують ті можливості, які у них є.

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"Зокрема, наша бойова робота, до прикладу, по лівобережжю Херсонщини, призвела до втрати чергового пункту боєпостачання. У зв'язку з цим бачимо зниження кількості артилерійських обстрілів.

Росіяни починають вишукувати інші способи, якими можуть завдати ударів по наших потужностях", - додала речниця ОК "Південь".

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