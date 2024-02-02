В Бундестазі помічник депутата Сергієнко, який має українське походження, працює на ФСБ, - The Insider та Der Spiegel
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Журналісти викрили російського політтехнолога українського походження Володимира Сергієнка, який працює помічником депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" казахського походження Євгена Шмідта, в роботі на ФСБ.
Про це йдеться в розслідуванні видань The Insider та Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.
Хто такий Володимир Сергієнко
Сергієнко живе у Німеччині багато років та отримав у листопаді 2022 року громадянство цієї країни. Він є помічником депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" казахського походження Євгена Шмідта. Але при цьому працював і з багатьма іншими німецькими політиками.
Куратор Сергієнка у ФСБ
Журналісти отримали доступ до листування Сергієнка в соцмережах. З нього випливає, що влітку 2023 року політтехнолог контактував у Москві з полковником ФСБ Іллею Вечтомовим.
Вечтомов - співробітник Дев’ятого управління П’ятої служби ФСБ, що відповідає за Україну. Він також має паспорт на ім'я Іллі Векшина, яким їздив до Туреччини та Білорусі, де зустрічався із завербованими українськими громадянами.
Що Сергієнко робив за наказом ФСБ
З листування стає зрозуміло, що Сергієнко звітував перед московським куратором про свої дії, погоджував подальші кроки, а також отримував від нього фінансування. Серед іншого Сергієнко домігся того, щоб парламентська фракція "АдГ" подала позов до Федерального конституційного суду Німеччини про зупинку постачання танків Україні.
Крім того, в червні 2023 року Сергієнко привіз до Сочі політика з АдГ і за сумісництвом президента Асоціації із захисту російськомовних у ФРН Ульріха Ойме. За кілька місяців до візиту Ойме під керівництвом Сергієнка написав Папі Римському листа про "гоніння на християн в Україні". Чернетку листа Сергієнко погодив зі своїм московським куратором.
Також Сергієнко влаштував виступав на сесії ПАРЄ виступ депутата Бундестагу, члена Парламентської асамблеї Ради Європи та Федеральної президії АдГ професора Харальда Вайєля. Той заявив, що київська влада нібито відкрито переслідує парафіян Української православної церкви (Московського патріархату). Заяву миттєво розтиражували кремлівські ЗМІ.
Гроші ФСБ для свого агента в Німеччині
Куратор забезпечував Сергієнка грошима. От цитата з переписки щодо організації позову до суду: "Ймовірно, 25 тисяч євро на місяць (орієнтовно два-три місяці на розгляд, стільки ж триватиме судове забезпечення, тобто заборона на постачання). Рахунок виставляє престижне адвокатське бюро, яке об'єднує кількох профільних адвокатів. Додаткові витрати кураторства та представницькі витрати (орієнтовно 10 тисяч євро). ПІБ залучених колег (депутатів Бундестагу) буде надано".
Сам Сергієнко в коментарі Der Spiegel відкинув усі звинувачення, назвавши їх безпідставними і такими, що не відповідають дійсності. Він стверджує, що не знайомий із Вечтомовим, а всі його зв'язки з Росією вигадані.
Реакція влади Німеччини
Зараз німецька влада намагається позбавити Сергієнка німецького громадянства. Також йому тимчасово заблокували перепустку до Бундестагу, заборонивши вільно пересуватися по будівлі парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
альтернативний Німетчині кацап працює на кацапню?
іпсо!
В Києві по Банковій хоч не гуляй... - і теж іпсо
В Україні їх взагалі у всіш ешелонах влади .
Гастролери і тіла що беруться не завдки і нікому не відомі 99,9 агентура
навіть Агент меркельша мала йти до адепта руZZкого міра на зарплату в газпром....
а що зробила бувший міністр закордонних справ Австрії фрау кнайсель(на її весілі танцював ***** з казачками..)?
повністю переселилася на раZZію і пацює з європейською агентурою в лінінграді...
Партія одна - ЗЕлений п..лидор один - одним ЗЕленим гівном мазані - однаково винні у пограбунку народу та держави, однаково винні у загибелі тисяч та тисяч людей - однакові гниди - однаково повинні нести кримінальну відповідальність за то шо накоїли.