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В Бундестазі помічник депутата Сергієнко, який має українське походження, працює на ФСБ, - The Insider та Der Spiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Журналісти викрили російського політтехнолога українського походження Володимира Сергієнка, який працює помічником депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" казахського походження Євгена Шмідта, в роботі на ФСБ.

Про це йдеться в розслідуванні видань The Insider та Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хто такий Володимир Сергієнко

Сергієнко живе у Німеччині багато років та отримав у листопаді 2022 року громадянство цієї країни. Він є помічником депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" казахського походження Євгена Шмідта. Але при цьому працював і з багатьма іншими німецькими політиками.

Володимир Сергієнко
Володимир Сергієнко

Куратор Сергієнка у ФСБ

Журналісти отримали доступ до листування Сергієнка в соцмережах. З нього випливає, що влітку 2023 року політтехнолог контактував у Москві з полковником ФСБ Іллею Вечтомовим.

Вечтомов - співробітник Дев’ятого управління П’ятої служби ФСБ, що відповідає за Україну. Він також має паспорт на ім'я Іллі Векшина, яким їздив до Туреччини та Білорусі, де зустрічався із завербованими українськими громадянами.

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Іллі Вечтомов
Полковник ФСБ Ілля Вечтомов

Що Сергієнко робив за наказом ФСБ

З листування стає зрозуміло, що Сергієнко звітував перед московським куратором про свої дії, погоджував подальші кроки, а також отримував від нього фінансування. Серед іншого Сергієнко домігся того, щоб парламентська фракція "АдГ" подала позов до Федерального конституційного суду Німеччини про зупинку постачання танків Україні.

Крім того, в червні 2023 року Сергієнко привіз до Сочі політика з АдГ і за сумісництвом президента Асоціації із захисту російськомовних у ФРН Ульріха Ойме. За кілька місяців до візиту Ойме під керівництвом Сергієнка написав Папі Римському листа про "гоніння на християн в Україні". Чернетку листа Сергієнко погодив зі своїм московським куратором.

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Ульріх Ойме
Ульріх Ойме під керівництвом Сергієнка написав Папі Римському листа про нібито "гоніння на християн в Україні"

Також Сергієнко влаштував виступав на сесії ПАРЄ виступ депутата Бундестагу, члена Парламентської асамблеї Ради Європи та Федеральної президії АдГ професора Харальда Вайєля. Той заявив, що київська влада нібито відкрито переслідує парафіян Української православної церкви (Московського патріархату). Заяву миттєво розтиражували кремлівські ЗМІ.

Гроші ФСБ для свого агента в Німеччині

Куратор забезпечував Сергієнка грошима. От цитата з переписки щодо організації позову до суду: "Ймовірно, 25 тисяч євро на місяць (орієнтовно два-три місяці на розгляд, стільки ж триватиме судове забезпечення, тобто заборона на постачання). Рахунок виставляє престижне адвокатське бюро, яке об'єднує кількох профільних адвокатів. Додаткові витрати кураторства та представницькі витрати (орієнтовно 10 тисяч євро). ПІБ залучених колег (депутатів Бундестагу) буде надано".

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Сам Сергієнко в коментарі Der Spiegel відкинув усі звинувачення, назвавши їх безпідставними і такими, що не відповідають дійсності. Він стверджує, що не знайомий із Вечтомовим, а всі його зв'язки з Росією вигадані.

Реакція влади Німеччини

Зараз німецька влада намагається позбавити Сергієнка німецького громадянства. Також йому тимчасово заблокували перепустку до Бундестагу, заборонивши вільно пересуватися по будівлі парламенту.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
теж мені новина, в Німетчині,
альтернативний Німетчині кацап працює на кацапню?
іпсо!
В Києві по Банковій хоч не гуляй... - і теж іпсо
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02.02.2024 09:21
+14
Так у наших органах такого «добра» навалом!
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02.02.2024 09:18
+12
у парламентській фракції "Лівих" сари вагенкнехт такого лайна повно. Та і від неї лаптями за кілометр тхне.
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02.02.2024 09:30
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а хто не працює на ФСБ? Вони так вміло маніпулюють всіма, що навіть розумні стають "зручними дурниками"
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02.02.2024 09:16 Відповісти
Так у наших органах такого «добра» навалом!
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02.02.2024 09:18 Відповісти
теж мені новина, в Німетчині,
альтернативний Німетчині кацап працює на кацапню?
іпсо!
В Києві по Банковій хоч не гуляй... - і теж іпсо
показати весь коментар
02.02.2024 09:21 Відповісти
у парламентській фракції "Лівих" сари вагенкнехт такого лайна повно. Та і від неї лаптями за кілометр тхне.
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02.02.2024 09:30 Відповісти
сара вагенкнехт і сама 100% адепт i агент руZZкого міра... в ндр в універі в місті Єні їй добре "промили" мозги марксизмом....
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02.02.2024 10:04 Відповісти
Уявіть рівень підарів! Вони навіть в парламентах тих сидять і від імені країн пишуть папі римському про заборону масковського сатанату (фсб) ....
В Україні їх взагалі у всіш ешелонах влади .
Гастролери і тіла що беруться не завдки і нікому не відомі 99,9 агентура
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02.02.2024 09:40 Відповісти
гроші НЕ пахнуть....бізнес на крові....нічого нового....

навіть Агент меркельша мала йти до адепта руZZкого міра на зарплату в газпром....

а що зробила бувший міністр закордонних справ Австрії фрау кнайсель(на її весілі танцював ***** з казачками..)?

повністю переселилася на раZZію і пацює з європейською агентурою в лінінграді...
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02.02.2024 10:10 Відповісти
Думаю в Німеччині почнуться прискіпливі перевірки і ще багато чого спливе. Шкода що в Україні цього немає.
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02.02.2024 09:42 Відповісти
Ну це налідки гдр.На останніх виборах аіф більшість голосів набрала де ранійше була ГДР.А тепер можна подивиться по виборам в украіні(94-21р)да більше усього набирали ПР-Опоблок-опжз з комуняками.Слуги-це більшовики-гопнікі 21сторіччя.І проект ціх слуг був разроботан на рашке.Лозунг "сделаем их вместе"-лозунг путінского НОДа-решим все вместе(про внешнее управление сша,алігархов у власті та інше у дусі Сталінізму)Нічого не нагадує про культ лічності ЗЕ.
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02.02.2024 09:47 Відповісти
Сергієнко!? Він мабуть чистокровний баварець у десятому поколінні. Або померанець чі шваб. До речі, у нас теж багато у ВР чистокровних та спадкових козаків, ось наприклад Арахамія, Жан Беленюк тощо.
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02.02.2024 10:02 Відповісти
Ну, Арахамія та Беленюк - це заробітчани в політиці, для них не важлива ідеологія політ.сили, за яку вони підписуються; для них важливе заробити в ній...
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02.02.2024 10:09 Відповісти
А там, у ВР, окрім депутатів ЕС всі заробітчани або агентура Параши.
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02.02.2024 10:11 Відповісти
Беленюк українець африканського походження, арахамія єврей абхпзького походження. Абсолютно різні люди різна віра і т д.
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02.02.2024 10:30 Відповісти
Це шось змінює?
Партія одна - ЗЕлений п..лидор один - одним ЗЕленим гівном мазані - однаково винні у пограбунку народу та держави, однаково винні у загибелі тисяч та тисяч людей - однакові гниди - однаково повинні нести кримінальну відповідальність за то шо накоїли.
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02.02.2024 10:58 Відповісти
відповідати будуть бо є ознаки злочину, але ж у нас псевдодемократія тому поки владу узурпували немає механізму (кучма приклад)
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02.02.2024 11:00 Відповісти
Страусовод, почесний до речі, теж думав шо механізму нема так як у нього дуже хитри дупа, але знайшовся на його дупу болт з різьбою.
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02.02.2024 11:12 Відповісти
Боже, яке страшне покарання! Тільки не кидай мене у колючий терновник! АДГ - це що? У Цензорі свинособаки? Та невже! Бути такого не може!
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02.02.2024 10:06 Відповісти
У німеччині прискіпливі провірки не будуть поспішати проводити ,навіть як шо є небезпека шо всі руzкі візьмуть зброю до рук проти Німеччині яка їх годує...тому шо у німців вся державна структура пронизана виходцями з московії ,всі знають, шо вони купили собі документи, німецького походження , знаючи шо ці люди серуть на німеччину публічно ,німці здається генетично перевели свою едентичність на користь московского, точно так як в Україні, ті 73 % німців, вважають шо "хуже не буде " тільки 20 % німців розуміють шо бомби та розруха це погано ...
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02.02.2024 10:06 Відповісти
Та там "АдГ"/"АдН" - там як в нас опезеже до повномасштабного вторгнення, в окремих землях має до 50% підтримки; а по всій Німеччині - до 15%
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02.02.2024 10:06 Відповісти
Цей Сергієнко - постійний гість у Шапіро-Солов"йова з 14 року!
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02.02.2024 10:23 Відповісти
А в нас майже вся ОПа така і наріду пофіг, аби не Порошенко.
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02.02.2024 10:38 Відповісти
В ОП (офісі підрів) на банковій, майже всі "сергієнки".
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02.02.2024 10:42 Відповісти
що там говорити про фріців,в котрих з часів закінчення війни ракова гебня наплодила своїх метастаз,як **** блох , А В Україні ,рашистської агентури значно більше починаючи з ОП, "слуг" різьнопартійних ,силових структур ,банківського сектору,економіки,дипломатів,де3,14здатів "поцріотів" і т.д....
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02.02.2024 11:04 Відповісти
Беспечность немцев просто поразительная! ФСБшная агентура чувствует себя в Германии, как дома!
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02.02.2024 11:08 Відповісти
 
 