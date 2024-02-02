Рашисти впустили авіабомбу на Зимогір’я, що за 25 км від окупованого Луганська, - росЗМІ

Російські окупаційні війська знову впустили авіабомбу, вона впала на місто Зимогір’я, що поблизу окупованого Луганська.

Про це пише Telegram-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

"1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменко знайшли боєприпас, імовірно, ФАБ-500. Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого", - йдеться в повідомленні.

Від Зимогір'я до окупованого Луганська близько 25 км.

Раніше повідомлялось, що російські літаки у 2 населених пунктах Бєлгородської області впустили дві авіабомби ФАБ-250, якими збиралися вдарити по Україні. Через це довелося евакуювати близько 150 місцевих жителів.

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