УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4960 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
3 472 6
війна (56827) Луганщина (4422)

Рашисти впустили авіабомбу на Зимогір’я, що за 25 км від окупованого Луганська, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фаб

Російські окупаційні війська знову впустили авіабомбу, вона впала на місто Зимогір’я, що поблизу окупованого Луганська.

Про це пише Telegram-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

"1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменко знайшли боєприпас, імовірно, ФАБ-500. Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого", - йдеться в повідомленні.

Зимогір'я Луганської області

Від Зимогір'я до окупованого Луганська близько 25 км.

Раніше повідомлялось, що російські літаки у 2 населених пунктах Бєлгородської області впустили дві авіабомби ФАБ-250, якими збиралися вдарити по Україні. Через це довелося евакуювати близько 150 місцевих жителів.

Читайте: За добу відбулося 63 бойові зіткнення, ворог атакував ЗСУ на 7 напрямках, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вони падають і не підриваються? Хороші бондби....
показати весь коментар
02.02.2024 09:39 Відповісти
Можливо ідуть на малій висоті та не встигає спрацьовувать крильчатка зведення головного підривача Однак чому не спрацьовує донний - питання! Бо він - інерційний і повинен продубллювать головний Інерційний спрацьовує від удару
показати весь коментар
02.02.2024 09:55 Відповісти
Чому одразу:"впустили/загубили"?!
Може расєйський летун думав як ************?
"Все равно "адиннарот", и нажал кнопку "пуск"!
показати весь коментар
02.02.2024 09:57 Відповісти
Погано що безрезультативно впустили☹️
показати весь коментар
02.02.2024 10:17 Відповісти
Кто бы шо здесь не говорил, но звитяги патриотов(на летовищi) - налицо.
показати весь коментар
02.02.2024 11:56 Відповісти
Недержание!
показати весь коментар
02.02.2024 12:42 Відповісти
 
 