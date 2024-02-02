Рашисти впустили авіабомбу на Зимогір’я, що за 25 км від окупованого Луганська, - росЗМІ
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Російські окупаційні війська знову впустили авіабомбу, вона впала на місто Зимогір’я, що поблизу окупованого Луганська.
Про це пише Telegram-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
"1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменко знайшли боєприпас, імовірно, ФАБ-500. Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого", - йдеться в повідомленні.
Від Зимогір'я до окупованого Луганська близько 25 км.
Раніше повідомлялось, що російські літаки у 2 населених пунктах Бєлгородської області впустили дві авіабомби ФАБ-250, якими збиралися вдарити по Україні. Через це довелося евакуювати близько 150 місцевих жителів.
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Може расєйський летун думав як ************?
"Все равно "адиннарот", и нажал кнопку "пуск"!