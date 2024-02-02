На Таврійському напрямку за добу нейтралізовано та знищено 156 БпЛА різних типів

Загалом, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія" ворог завдав 53 авіаудари, провів 35 бойових зіткнень та здійснив 933 артобстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку

Загальні втрати ворога у живій силі становлять 362 особи. Також за добу окупанти втратили 49 одиниць озброєння та військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 14 артсистем, 2 РСЗВ, 19 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 3 склади боєприпасів ворога.

Нейтралізовано та знищено 156 БпЛА різних типів.

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