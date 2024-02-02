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Головне питання, чи вистачить Україні людського потенціалу для перемоги, - голова Генштабу Румунії Георгіце

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

георгіце

Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Влад Георгіце побоюється, що для перемоги Україні не вистачить людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю румунській службі "Радіо Свобода".

"Мене турбує лише одне: людський потенціал України. Чим довше триватиме війна, тим більше зменшуватиметься мобілізаційний ресурс", - наголосив Георгіце.

При цьому він зазначив, що європейські країни-члени НАТО роблять все, щоб підтримати Україну всім необхідним для досягнення перемоги. А Україна має бути інтегрована до євроатлантичних структур, коли перемога стане реальною

"Ми хочемо мати інтегрованого, повністю демократичного сусіда з європейською практикою та дуже гарною політикою щодо сусідів"", 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Нууу, як шо не вистачить то ви будите свої людські ресурси палити у топці війни з касабами.
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02.02.2024 09:54
+11
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02.02.2024 09:58
+7
Не буде цього.А зараз всі дивляться реаліті шоу.Ракет не надають.А розповідають за перемоги над москалями.Не можливо перемогти,коли по москальській території майже нічого не прилітає.
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02.02.2024 10:12
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Нууу, як шо не вистачить то ви будите свої людські ресурси палити у топці війни з касабами.
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02.02.2024 09:54 Відповісти
Не буде цього.А зараз всі дивляться реаліті шоу.Ракет не надають.А розповідають за перемоги над москалями.Не можливо перемогти,коли по москальській території майже нічого не прилітає.
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02.02.2024 10:12 Відповісти
х#йло як і румуни чудово розуміють, що при нападі на країну НАТО окупантів чекає Хіросіма від ядерного блоку і тому воювати з кацабами просто буде не потрібно
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02.02.2024 10:49 Відповісти
якщо не вистачить то України не буде....та і тих хто залишится теж...
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02.02.2024 09:54 Відповісти
Нене турбує лише одне: людський потенціал України

А хто такий Нене?
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02.02.2024 09:55 Відповісти
В цьому гірка правда, при співвідношенні втрат вище за 7/1 ми війну програєм
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02.02.2024 09:55 Відповісти
Не програємо, бо кацапів не мільярд, а більше лише разів в 5. Тому при такому співвідношенні втрат 7/1 на нашу користь ворог не має шансів на перемогу.
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02.02.2024 10:01 Відповісти
Ок, нехай буде оптимально 5/1. Але по даним orix, втрати техніки 3/1. Тобто можно припустити що й людські втрати в такій ж пропорції, тому це все одно негативна динаміка. Потрібно сильно покращувати співвідношення
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02.02.2024 10:34 Відповісти
Ніколи кацапів не було у 5 разів більше, ніж українців. А на початку тридцятих минуло століття українців взагалі було більше, ніж кацапів.
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02.02.2024 10:38 Відповісти
Я ж не спорю, яке по вашому є співвідношення на сьогодні? Бажано в млн населення
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02.02.2024 10:44 Відповісти
Я казав за етнічних кацапів та українців. А по загальному населенню, то їх більше десь у тричі, а може й менше.
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02.02.2024 10:57 Відповісти
західна техніка рятує життя нашим воїнам, навідміну від підраської
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02.02.2024 10:44 Відповісти
Так, але ми також використовуємо радянську технік
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02.02.2024 10:49 Відповісти
Джавелінів більше ніж такнів у всьому світі і рашисти вже втратили більше половини техніки. З кожної руїни і кожного окопа їх чекає оператор Джавеліна, а ракета керована не промаже. На що на що, а на техніку ворога ще ніхто не жалівся, бо із Джавелінами це лише мангали для спалення живцем ворога при першій зустрічі з оператором
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02.02.2024 10:54 Відповісти
Зараз, коли у ворога є FPV а їх кількість зростає, ефективність Джавелінів падає. Ворог може вести розвідку дронами, навколо своєї колони яку треба прикрити. Оператор фпв помітить оператора Джавеліну швидше ніж той побачить танк. Це змінює правила війни і потенційно дає змогу ворогу організовувати більш небезпечні штурми ніж на початку війни, особливо коли дрони долітають вже до арти, а теоретично можуть і до Хаймарсів ( з ретрансляторами ).
Щоб нормально працювати, оператор ПТУРа має бути захищений від дронів, і навіть одних РЄБів вже замало буде.
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02.02.2024 12:41 Відповісти
Тому потрібно більше жертвувати на дрони та збирати їх своїми силами. Народні дрони кожного дня ефективно нищать орків та їх техніку, тому треба нарощувати роботу задля перемоги. А Джавелін має свою сильну сторону - із Джавеліну навідміну від оператора дрона не можна промазати і він не потребує великої майстерності пілота і доступний майже кожному солдату. Головне що Джавеліни кожного дня доводять, що ефективно нищать техніку як і дрони, тому дрони і Джавеліни це не конкуренти, а інші види зброї, які можливо ефективно використовувати паралельно
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02.02.2024 13:13 Відповісти
"...що європейські країни-члени НАТО роблять все, щоб підтримати Україну всім необхідним для досягнення перемоги..." Гарний жарт зранку. Ще будуть?
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02.02.2024 09:56 Відповісти
Джавеліни, Хаймарси, Петріоти, касетні снаряди, від яких загнулось 380 тисяч рашистів це не жарт. З десятками мільярдів доларів не жартують
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02.02.2024 10:08 Відповісти
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02.02.2024 09:58 Відповісти
от за шо я люблю наших союзників, саме за такі висловлюваня "людський потенціал".....
не висточiть в України?
кацапня румуньский "людський потенціал" почне нищіти....
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02.02.2024 09:58 Відповісти
Україна знаходиться в обороні, а сторона яка обороняється несе втрати у рази менші ніж сторона яка наступає - так було за всю історію війн і дані західної розвідки це зараз ця війна не стала виключенням. Україна воює не з китайцями - ворога більше лише в рази, а не в десятки чи сотні раз, тому людського потенціалу цілком вистачить
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02.02.2024 09:58 Відповісти
Ви забули про технічний рівень супротивників.
В Афганістані США за двадцять років втратили десь близько трьох тисяч вояків.
Це при тому, що гори і де Афганістан, а де США.
Таліби в обороні, і навіть в партизанщині, втратили у багато разів більше.
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02.02.2024 10:01 Відповісти
У талібів не було Хаймарсів, Джавелінів, Петріотів, касетних снарядів та мільйона снарядів з Євпрпи. Саме ця ******* західна зброя забезпечує на практиців таке співвідношення втрат, при якому ворог не має шансів на перемогу
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02.02.2024 10:04 Відповісти
Саме так. Тому не "напад чи оборона" визначає рівні втрат.
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02.02.2024 10:05 Відповісти
Ні оборона впливає на рівень втрат на будь-якому етапі розвитку військової техніки. Ворог який наступає іде у повний зріст і стає чудовою мішенню для воїна в обороні, якого захищає бетон міської забудівлі, звідки він за міцною стіною відстрілює ворога, чи сидить в огопі, який також захищає від куль та уламків снарядів. А від Джавелінів, яких більше ніж танків у всьому світі техніка ворога палає як сірники у коробці.
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02.02.2024 10:12 Відповісти
Але не можна стверджувати, що ми тут посидимо в обороні, поки русня закінчиться.
Тисячі КАБів, мільйони снарядів всіх калібрів, ішакєди, "Ланцети" та FPV, звісно, жодної загрози піхоті, що знаходиться в укриттях, не несуть.
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02.02.2024 10:17 Відповісти
Звісно несуть, але в укритті шанси вижити набагато більші ніж коли біжиш у повний зрост у атаку і аналіз втрат показує, що у 5-7 разів навіть проти ворога із усім вище перерахованим. Можна довго дискутувати на цю тему, але факти річ вперта
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02.02.2024 13:17 Відповісти
людського потенціалу цілком вистачить
Ось це - зовсім не факт.
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02.02.2024 13:19 Відповісти
Я логічно акрументував свою позицію. Ну що ж побачимо - це війна і лише життя покаже хто в ній переможе навіть коли величезні шанси в ній перемогти. Не вистачить захисників - ну що ж тоді така доля бути похованими під руїнами власних осель чи бути вирізаними разом із родинами як у Бучі.
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02.02.2024 13:25 Відповісти
Русня теж зі свого боку була досить логічна, коли на Київ йшла.
Тільки не спрацювала логіка.
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02.02.2024 13:27 Відповісти
В москалів є іскандери,авіація каби,касетні припаси.фосфорні,термобарічнеі і тд.Вони міста великі знищують.
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02.02.2024 10:15 Відповісти
Звісно знищують, але завдяки героїзму ЗСУ помноженому на ******* західну техніку ці міста стають могилами для сотень тисяч покидьків, які вже б знищували більші міста разом із цивільними мешканців, якби їх там не поховали
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02.02.2024 10:18 Відповісти
******* західне також нищиться.І західного не достатньо.Міста стають могилами і для великої кількості українців.Для дуже великої кількості.Там цивільні помирають,масово помирають.Я то сам і не ділю на цивільних і військових.Загальна кількість українців постраждала більше,ніж москалів.В Маріуполі число під сотку тисяч загиблих.І це не я придумав.Втрати москалів по Oryx на багато нижчі,тому що вони візуально підтверджені.Звісно втрати навіть по Oryx москалів більші в рази.Але в них і в рази всього більше.
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02.02.2024 10:29 Відповісти
Виявилося достатньо, щоб звільнити Київщину, Сумщину, Харківщину, Херсон та щоб загнулося 380 тисяч рашистів. А наші воїни віддають життя заради поряткунку десятків мільйонів українців, в них за плечима їх родини та цивільні і якщо вони не поховають рашистів на Донеччинів, то вони перетворять Україну на Маріуполь, а українців чекає Буча по всій Україні бо інакще врятувати життя народу не можливо. В Маріуполі майже кожен будинок став братьською могилою для десятків чи сотень цивільних, які рашисти поховали снарядами під руїнами цих будинків тому там так багато загинуло українців
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02.02.2024 10:36 Відповісти
На київщину їхали як на парад.Такого більше не буде.І не буде як на херсонщині.По вбитих москалях.то також є цифра на багато скромніша.Це офіційна наша така.А як можна порахувати? Це ж не реально,якщо що.Техніку ще можна порахувати візуально підтверджену.Якої також в два,чи навіть більше разів менше знищено.І втрати вбитими в москалів,можуть бути,приблизно в два рази менші.

І ще факт в тому,що в нас ловлять по селах і райцентрах і не тільки на війну,а в москалів такого немає.Лише в них на початку таке було,але після спалених військоматів і вбитих воєнкомів,вже такого немає.Подоляк і інші сміялися з москалів,за цифрові повістки.А зараз в самих це все хочуть ввести.

І знову до тебе питання.Ти сам не хочеш на війну.А чого? Ти ж постійно пишеш,за чужий героїзм.Так покажи свій.
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02.02.2024 10:47 Відповісти
Ні не як на парад, а на Варфоломеєвську ніч, сподіваючиьс на зрадників при владі, які не завадять вчинити величезну різанину у Києві та Україні як у Бучі. Але вийшов великий облом і покидьки замість того щоб вирізати киян та гвалтувати дітей горіли живцем у танках. Вони сподвалися лише на іуд, а зустріли народ, який бореться за виживання, за життя власних родин і буде боротися поки останній рашист не стане добривом на україській землі. Тому які не були цифри, а волю народу на перемогу, помножену на десятки мільярдів доларів допомоги, мільйони снардядів, Джавелні, Хаймарси нікому не вдасться перемогти
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02.02.2024 11:07 Відповісти
На парад і форма парадна була під Києвом.І такого вже не буде.Ти то сам не хочеш волю проявляти.Кимось прикриватися тут найлегше.
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02.02.2024 11:11 Відповісти
Тобто, оборонятися буде поки не загине останній мобілізований солдат і не з'їбеться останній ухилянт.
Робити поповнення та заміну не будемо, щоб не хвилювати малохольних виборців ЗЄ.
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02.02.2024 10:03 Відповісти
Ні до цього не дійде, бо кацапи не бажають вмирати на чужбині за х#йла та олігархів і мобілізація на росії припиналась. Без мобілізації сотень тисяч кацапів обговоювати такий сценарій зараз це лише фантазувати.
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02.02.2024 10:06 Відповісти
Москалі добровільно йдуть за гроші.Їх вже на окупованих територіях більше ніж 500 тисяч.Москалі понад 120 мільярдів витрачають на війну.ТвоЇ слова вже під іншим ніком звучали.Точно такі самі.

Ти сам то чого не навійні? Москалі ж чмобіки і втрати в них великі.Ти їх легко там будеш перемагати.
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02.02.2024 10:20 Відповісти
Вже не ідуть і саме тому рашисти були змушені провести примусову мобілізацію у минулому році, бо доровольці були лише брати Київ за три дні та вирізати беззахисних українців як у Бучі, а коли ці боягузи зрозуміли, що буде справжня війні де кожна маленька перемога коштує сотень тисяч їх життів вони ідуть у бій лише під страхом страти кувалдою.
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02.02.2024 10:25 Відповісти
Йдуть.Вони провели часткову мобілізацію,ще в 22 році.Зараз самі йдуть.І гроші платять і виплати платять.Понад 500 тисяч на окупованих територіях.Такої цифри не було.За три днів казали західні партнери і потім москальські пропагандисти це підтримували.Кувалдою били зеків вбивць.Це гарматне м'ясо.
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02.02.2024 10:33 Відповісти
Якби йшли, то примусова мобілізація була б не потрібна, але вони змушені були піти на такий непопулярний захід саме через закінчення добровольців і зараз бажаючих повзати без рук і ніг під касетними снарядами чи горіти живцем у БМП від Джавеліна більше не стає.
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02.02.2024 10:40 Відповісти
Вибач, але ти видаєш бажане за дійсне або відверто брешеш.
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02.02.2024 10:39 Відповісти
Реальність така, що рашисти вже 10 років не можуть навіть одну українську область захопити і ані тисячі ракет, ані сотні тисяч відловлених чмобіків, ані сотні тисяч снарядів з Ірану та Півн. Кореї, ані трильйони нафтодоларів не допоможуть такому х#йлу по житті, який зміг все прої6ати що тільки можливо
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02.02.2024 10:43 Відповісти
Взагалі то мобілізація припинилася в Україні.

На Роісе охлос йде за гроші подихати аж бігом. Да і мобілізацію там ніхто не припиняв.
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02.02.2024 10:38 Відповісти
Ще й як припинилася і рашисти не просто припинила, а змушені були її припинити пілся бунту пригожина, який відкриту звинуватив владу у горах трупів його вагнерівців, після фактичної втрати підтримки кацапами, коли через скотське відношення до російьских військових, про яке через інтернет стало відомо усім кацапам, коли по всій росії позникали літери Z,
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02.02.2024 10:46 Відповісти
Готовий бути мобілізованим, любитель мобілізації?
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02.02.2024 11:13 Відповісти
Ти ще не в усі очі путіну заглянув?
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02.02.2024 11:47 Відповісти
Ти теж, педорович?
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02.02.2024 11:55 Відповісти
Ні.
Він вже поміняв Україну на спідницю.
Типовий ЗЄ-виборець - зробіть все за мене, воюйте замість мене, а я почекаю, що воно само якось або з'їбуся.
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02.02.2024 13:36 Відповісти
Для ЗЄ це не головне питання.
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02.02.2024 10:01 Відповісти
"Ми хочемо мати інтегрованого, повністю демократичного сусіда з європейською практикою та дуже гарною політикою щодо сусідів" - Це він мабуть про Венгрію хотів сказати а не про Україну
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02.02.2024 10:02 Відповісти
Більше техніки - менше втрат.
І навпаки.
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02.02.2024 10:03 Відповісти
Точно. А почати можна із поретвування на дрони. Кожного дня народні дрони вбивають рашистів та знищують дорогущу тенхіку.
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02.02.2024 10:20 Відповісти
як що воювати як кацапи, і як собі це бачить зе!стратег, стінка на стінку, то нам залишиться, десь рік, може півтора.
як що воювати, як пропонує пан генерал батько залужний, технологічно та хитрістю, то ми переможемо.
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02.02.2024 10:03 Відповісти
А технологій де взяти.Їх потрібно було ще до великої війни розвивати.Фпв дрони лише частинка технологій.Ракетні війська мали би бути,щоб стріляти на 500-1000 км в глибину території москалів.Потужно стріляти,не якимись хлопавками,а тим,що виносить цілі об'єкти.
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02.02.2024 10:23 Відповісти
Спочатку треба вижити, врятувати життя цивільних у прифронтовій території - а для цього Фпв вбивають рашистів, які вже завтра можуть рівняти із мешканцями будинки українців. А цей час дипломатично тиснути на партнерів щоб вони надали такі ракети
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02.02.2024 10:56 Відповісти
Москальські фпв також вбивають українців.І в них їх більше.І виробництво більше.Ракет вже могли спокійно надати давно і дозволи ними стріляти по території москалів.Але цього не буде.
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02.02.2024 12:10 Відповісти
Тому і треба більше жертувувати на дрони та виробляти їх із комплектуючих. Чим більше народ буде працювати на перемогу, тим менше життів забере війна
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02.02.2024 13:22 Відповісти
Ти вже працюєш на цензорі.А взагалі то потрібні ракети.Це найголовніше.Бо якщо не повибивати цілі на самій москальшині,то тут буде повна біда.
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05.02.2024 17:17 Відповісти
Відправте по одній бригаді (а краще більше) «з країни», і не треба буде так перейматися своїми кордами…. все одно до того йде..
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02.02.2024 10:05 Відповісти
Нене не пиз...и!!!Якщо б ви все робили для нашої перемоги то вона б вже давно була,а ті інєкції що ви даєте то якраз для того щоб в нас люди потихеньку закінчувались,а потім будете ви!І так само хтось сидячи в португалії буде собі розказувати коли закінчаться румуни!
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02.02.2024 10:17 Відповісти
Якщо що то румуни сильно допомагають, але про це мало триндять і добре роблять. Бо у румунів сусіди не ахті Мадярщина та Болгарія.остання на 75 відсотків прокацаплена і досі
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02.02.2024 10:37 Відповісти
Ну чисельно з московвєю тягатись потрібна військова коаліція , але ж хто ж падставлятись буде коли тут фсбеха як у себе дома від опи до сатанату і ніхто їм зробити нічого не може
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02.02.2024 10:18 Відповісти
Буде тягатися з Московією - ще побачимо як коаліція штурмує маскву. А поки коаліція стає військові рейки треба знищити лише сотні тисяч рашистів, які звірствують на Україні і поки ворог припинив мобілізацію про московію зарано говорити
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02.02.2024 10:58 Відповісти
До тотальной мобилизации еще не дошло. Когда закончатся пенсионеры и "уклонисты",дойдет очередь и для "дети до 27 лет",госслужащих и прочих.
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02.02.2024 10:21 Відповісти
Пусть не побоюеться.
Два года большой войны позади практически, а Украина до сих до 27 лет не мобилизует, отменила срочную службу, раздала миллиона полтора льготных броней, студентов не трогает, жинок не цепляет и до сир пор войну вывозит с 40-50 летней армией.
Так десять лет воевать можно.
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02.02.2024 10:28 Відповісти
Якщо після виборів окурка в них почнеться велика мобілізація то в нас тоді і 27+&- мобілізують і в окоп, інакше торбець . Цей рік визначальний
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02.02.2024 10:41 Відповісти
посмотрим, о "великой" мобилизации лично я слышу с декабря 22-го года, знаменитая "вторая волна", весь 23-ий год о ней говорили, теперь вот 24-ый и снова та же песня.
А я лично смысла в ней для рашистов не вижу, они и так свои 30-40 тысяч в месяц набирают, для которых техники и вооружения не хватает. Для чего им еще грести 300-400 тысяч, куда их девать, на что сажать, и как вооружать? Нет смысла подымать ставки. Уже ясно куда они гребут - к выборам в США.
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02.02.2024 11:43 Відповісти
Вже не вистачає. З такою демографією Україні кінець.
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02.02.2024 10:53 Відповісти
З такю Бучею та Маріуполем Україні кінець, якщо підпустити ворога до наших міст. та сел, тому треба його знищувати щоб він не просунувся щоб вбити снарядами більше цивільних
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02.02.2024 11:00 Відповісти
Скільки вже знищив?
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02.02.2024 11:08 Відповісти
Він на цензорі нищить.
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02.02.2024 12:12 Відповісти
Якщо лишиться Зеленський то не вистачить. Він хоче воювати українчиками. Вперед Вперед як каже стратег безугла і розстрілювати хто відмовляється. Їм для рейтингу дужо треба, бо біля кормушки залишитися очень хочетця.
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02.02.2024 11:59 Відповісти
За всю історію людства жодна ************ армія не змогла воювати без солдат та без втрат проти більш-менш сильного противника. Щоб перемогти нікуди не дітись від того, щоб віддавати життя воїнів скільки б ******** техніки не було. Якщо їх не віддавати, прийдеться віддати життя десятків мільйонів цивільних, яких захищають воїни. Українці воюють не для Зеленського чи його рейтингу, а заради порятунку своїх родин
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02.02.2024 13:30 Відповісти
 
 