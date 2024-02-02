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Головне питання, чи вистачить Україні людського потенціалу для перемоги, - голова Генштабу Румунії Георгіце
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Влад Георгіце побоюється, що для перемоги Україні не вистачить людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю румунській службі "Радіо Свобода".
"Мене турбує лише одне: людський потенціал України. Чим довше триватиме війна, тим більше зменшуватиметься мобілізаційний ресурс", - наголосив Георгіце.
При цьому він зазначив, що європейські країни-члени НАТО роблять все, щоб підтримати Україну всім необхідним для досягнення перемоги. А Україна має бути інтегрована до євроатлантичних структур, коли перемога стане реальною
"Ми хочемо мати інтегрованого, повністю демократичного сусіда з європейською практикою та дуже гарною політикою щодо сусідів"",
Топ коментарі
+12 Старый зольдат
показати весь коментар02.02.2024 09:54
+11 YU ST
показати весь коментар02.02.2024 09:58
+7 Літій Неоненко
показати весь коментар02.02.2024 10:12
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Будь ласка, зачекайте...
А хто такий Нене?
Щоб нормально працювати, оператор ПТУРа має бути захищений від дронів, і навіть одних РЄБів вже замало буде.
не висточiть в України?
кацапня румуньский "людський потенціал" почне нищіти....
В Афганістані США за двадцять років втратили десь близько трьох тисяч вояків.
Це при тому, що гори і де Афганістан, а де США.
Таліби в обороні, і навіть в партизанщині, втратили у багато разів більше.
Тисячі КАБів, мільйони снарядів всіх калібрів, ішакєди, "Ланцети" та FPV, звісно, жодної загрози піхоті, що знаходиться в укриттях, не несуть.
Ось це - зовсім не факт.
Тільки не спрацювала логіка.
І ще факт в тому,що в нас ловлять по селах і райцентрах і не тільки на війну,а в москалів такого немає.Лише в них на початку таке було,але після спалених військоматів і вбитих воєнкомів,вже такого немає.Подоляк і інші сміялися з москалів,за цифрові повістки.А зараз в самих це все хочуть ввести.
І знову до тебе питання.Ти сам не хочеш на війну.А чого? Ти ж постійно пишеш,за чужий героїзм.Так покажи свій.
Робити поповнення та заміну не будемо, щоб не хвилювати малохольних виборців ЗЄ.
Ти сам то чого не навійні? Москалі ж чмобіки і втрати в них великі.Ти їх легко там будеш перемагати.
На Роісе охлос йде за гроші подихати аж бігом. Да і мобілізацію там ніхто не припиняв.
Він вже поміняв Україну на спідницю.
Типовий ЗЄ-виборець - зробіть все за мене, воюйте замість мене, а я почекаю, що воно само якось або з'їбуся.
І навпаки.
як що воювати, як пропонує пан генерал батько залужний, технологічно та хитрістю, то ми переможемо.
Два года большой войны позади практически, а Украина до сих до 27 лет не мобилизует, отменила срочную службу, раздала миллиона полтора льготных броней, студентов не трогает, жинок не цепляет и до сир пор войну вывозит с 40-50 летней армией.
Так десять лет воевать можно.
А я лично смысла в ней для рашистов не вижу, они и так свои 30-40 тысяч в месяц набирают, для которых техники и вооружения не хватает. Для чего им еще грести 300-400 тысяч, куда их девать, на что сажать, и как вооружать? Нет смысла подымать ставки. Уже ясно куда они гребут - к выборам в США.