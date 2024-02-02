Головне питання, чи вистачить Україні людського потенціалу для перемоги, - голова Генштабу Румунії Георгіце

Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Влад Георгіце побоюється, що для перемоги Україні не вистачить людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю румунській службі "Радіо Свобода".

"Мене турбує лише одне: людський потенціал України. Чим довше триватиме війна, тим більше зменшуватиметься мобілізаційний ресурс", - наголосив Георгіце.

При цьому він зазначив, що європейські країни-члени НАТО роблять все, щоб підтримати Україну всім необхідним для досягнення перемоги. А Україна має бути інтегрована до євроатлантичних структур, коли перемога стане реальною

"Ми хочемо мати інтегрованого, повністю демократичного сусіда з європейською практикою та дуже гарною політикою щодо сусідів"",

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