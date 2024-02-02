Китай, КНДР та Іран слідкують за агресією РФ. Захід має забезпечити перемогу України, - міністр оборони Великої Британії Шеппс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив про важливість забезпечення поразки РФ, щоб унеможливити напади диктаторських режимів у майбутньому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, "режими, які не вірять в демократію, спостерігають" за війною в Україні і можуть почати атакувати західні держави, якщо вирішать, що у них "вичерпався запас міцності".
Він прокоментував свою поїздку до Вашингтона, де зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та Ентоні Блінкеном, державним секретарем США. Шеппс сказав, що Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це екзистенціальна проблема" і йдеться не тільки про Україну.
"Всі дивляться – іранці дивляться. Невже у нас просто вичерпаються сили, урветься терпіння і ми просто підемо геть? Китай буде спостерігати в Індо-Тихоокеанському регіоні, Північна Корея буде спостерігати. Для наших власних національних інтересів, і, безумовно, для західного цивілізованого світу, життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні", - наголосив міністр.
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але ж, але ж.....
Реальна кастова система в 21 сторіччі. Якщо ви ідійська жінка з низшої касти, вас
можутьзгвалтують. Підете в поліцію? Згвалтують всім відділком. Можуть вбити, все одно нічого не буде. Але Індія вважається "демократією" (де "голосують" маркуванням пальців чорнилами), тому що реальним демократіям це фінансово вигідно.
Не можна давати Індії такого козиря. Буде ще гірше, ніж з китайським ордлом.
левакі докерувались.
кндр, вже, важливий геополітичний гравець.
Это очень серьезная угроза, так как данный кабель питает коммуникационные каналы, связывающие Европу, Африку и Ближний Восток. Если кабель вывести из строя, это ударит по геополитической стабильности, глобальным финансовым рынкам и информационной безопасности. Более 99% мирового интернет-трафика и более 80% международных телефонных линий проходят по этим подводным кабелям.