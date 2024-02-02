УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5017 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
1 599 17
Велика Британія (3696) війна (56827) Грант Шеппс (26)

Китай, КНДР та Іран слідкують за агресією РФ. Захід має забезпечити перемогу України, - міністр оборони Великої Британії Шеппс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

грант,шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив про важливість забезпечення поразки РФ, щоб унеможливити напади диктаторських режимів у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, "режими, які не вірять в демократію, спостерігають" за війною в Україні і можуть почати атакувати західні держави, якщо вирішать, що у них "вичерпався запас міцності".

Він прокоментував свою поїздку до Вашингтона, де зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та Ентоні Блінкеном, державним секретарем США. Шеппс сказав, що Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це екзистенціальна проблема" і йдеться не тільки про Україну.

"Всі дивляться – іранці дивляться. Невже у нас просто вичерпаються сили, урветься терпіння і ми просто підемо геть? Китай буде спостерігати в Індо-Тихоокеанському регіоні, Північна Корея буде спостерігати. Для наших власних національних інтересів, і, безумовно, для західного цивілізованого світу, життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні", - наголосив міністр.

Також читайте: Міністри оборони США та Великої Британії обговорили підтримку України. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Они не просто смотрят, они активно помогают РФ. Пока вы сопли жуете, что бы не было "эскалации"...
показати весь коментар
02.02.2024 10:09
+6
афігєть!
левакі докерувались.
кндр, вже, важливий геополітичний гравець.
показати весь коментар
02.02.2024 10:17
+3
Допомагають усі по обидві сторони війни. Україна вже отримала сотні тисяч снарядів із Євпропи та отримає мільйон у 2024 році. А на шантаж вже ніхто не ведеться після років війни, яких вистачило всім зрозуміти, що погрози х#йла це пуста бравада
показати весь коментар
02.02.2024 10:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они не просто смотрят, они активно помогают РФ. Пока вы сопли жуете, что бы не было "эскалации"...
показати весь коментар
02.02.2024 10:09 Відповісти
Допомагають усі по обидві сторони війни. Україна вже отримала сотні тисяч снарядів із Євпропи та отримає мільйон у 2024 році. А на шантаж вже ніхто не ведеться після років війни, яких вистачило всім зрозуміти, що погрози х#йла це пуста бравада
показати весь коментар
02.02.2024 10:16 Відповісти
Також кожного підара всіх до единого коли б вони не емігрував в Евросоюз чи штати виганяйте це метастаз
показати весь коментар
02.02.2024 10:15 Відповісти
Так ...тому шо Китаю треба не тільки московія з Тайванем , а і вся Європа ...добре шо це почали розуміти ...
показати весь коментар
02.02.2024 10:15 Відповісти
Взагалі-то Китаю вся кулька потрібна.
показати весь коментар
02.02.2024 10:19 Відповісти
достатньо, капіталістам перенести своє виробництво в іншу країну, скажемо, в індію, та відізвати свої фінанси, і китай скотиться до горобців та чавуну в кожній хаті.
але ж, але ж.....
показати весь коментар
02.02.2024 10:19 Відповісти
Ви думаєте, що Індія краще? Та вони загеноцидили (та продовжують) більше людей, чим гітлер, сталін, ленін, мао, х/йло та чингісхан в сумі. Почитайте, наприклад, як геноцидяться 100 мільонів adivasi в Індії.
Реальна кастова система в 21 сторіччі. Якщо ви ідійська жінка з низшої касти, вас можуть згвалтують. Підете в поліцію? Згвалтують всім відділком. Можуть вбити, все одно нічого не буде. Але Індія вважається "демократією" (де "голосують" маркуванням пальців чорнилами), тому що реальним демократіям це фінансово вигідно.
Не можна давати Індії такого козиря. Буде ще гірше, ніж з китайським ордлом.
показати весь коментар
02.02.2024 10:39 Відповісти
Достатньо перестати купувати у Московії нафту і вона загнеться... Почекаємо, от от всі перестануть... Ще трошки...
показати весь коментар
02.02.2024 10:43 Відповісти
афігєть!
левакі докерувались.
кндр, вже, важливий геополітичний гравець.
показати весь коментар
02.02.2024 10:17 Відповісти
Коли Путін нападав на Україну він мав певні розрахунки. Проте, Україна його підвела, Чехословаччини не вийшло, прийшлось напружитися. Стосовно реакції Заходу то вона то як раз і була такою на яку Путін очікував. Перелякана і млява. Передача Джавелінів і Стінгерів не було сюрпризом, тим більше це було до відкритого вторгнення. Передача списаного радянського мотлоху, навряд чи можна назвати стратегією перемоги, як і передачу Хаймарсів, які мали певний вплив але зараз їх ефективність знизилась і до них призвичаїлись. Більш того накладання обмежень на використання зброї, де руйнувати можна лише территорію України, явно не є тим що лякає Путіна і змушує його зупинитися. Дійсно Китай, Росія Іран дивляться на захід, та бачать здорового кота, який маючи зуби та пазурі, забув як ловити мишей, і при виді яких, він хоч і шипить але не може перебороти бажання тікати. І головне вони і очікували таке побачити. Поки що Захід їх нічим особливим не здивував.
показати весь коментар
02.02.2024 10:36 Відповісти
Вони бачать жирних, ні на що не здатних, переляканих пінгвінів. Навіть не кота, бо кіт - це хижак, яким би жирним він не став.
показати весь коментар
02.02.2024 13:04 Відповісти
Так в Заходу ше є порох в порохівницях -- докажіть
показати весь коментар
02.02.2024 10:37 Відповісти
Китай, КНДР та Іран слідкують за агресією РФ. і спостерігають як " західні, так звані друзі партнери"України,поставили на паузу допомогу Україні.
показати весь коментар
02.02.2024 11:21 Відповісти
Окрім цього треба диктаторські режими завжди тримати на жорсткій дієті в кожній галузі, особливо в технологічній, а не відгодовувати монстрів.
показати весь коментар
02.02.2024 11:43 Відповісти
Йеменские хуситы грозятся обрубить оптоволоконный кабель, который тянется по дну Красного моря, если США и Великобритания еще раз ударят по аэропортам Йемена.

Это очень серьезная угроза, так как данный кабель питает коммуникационные каналы, связывающие Европу, Африку и Ближний Восток. Если кабель вывести из строя, это ударит по геополитической стабильности, глобальным финансовым рынкам и информационной безопасности. Более 99% мирового интернет-трафика и более 80% международных телефонных линий проходят по этим подводным кабелям.
показати весь коментар
02.02.2024 12:01 Відповісти
Вісь ЗЛА , піднімає свої диктаторська морди , хоче гегемонії в світі .Тому і вичікують на помилки цивілізованного суспільства , щоб потім прихлопнути .
показати весь коментар
02.02.2024 12:18 Відповісти
Поки що Захід бере приклад з нашого пріпіздєнта і потужно *******. В той час, як усіляке лайно, типу КНДР , Ірану і китайоз впряглися відкрито за паРашу. Відшукуйте в себе яйця, бо ваш світоустрій вже накривається мідним тазом.
показати весь коментар
02.02.2024 13:02 Відповісти
 
 