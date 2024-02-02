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Новини За кордоном
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Велика Британія (3696) ядерна зброя (927)

Вперше за 8 років Велика Британія проведе випробування ядерної ракети з підводного човна, - The Telegraph

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

британія

Вперше з 2016 року Велика Британія проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Судноплавні компанії було попереджено про проведення випробувань. Підводний човен HMS Vanguard прибуде до Атлантичного океану.

У випробуванні, яке відбудеться до 4 лютого, буде задіяно муляж боєголовки. Воно пройде приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5 900 км.

Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю у 2016 році.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
випробуй Брітанія, як виявилося тільки на тебе надія.
ціль підсказати?
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02.02.2024 10:45
+3
По рашці ?
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02.02.2024 10:43
+3
оце, дуже гарна новина.
це говорить, що ракета зібрана, та готова до застосування.
а кацапські ракети, ніхто не обслуговує з 2014, тому що ми припинили, а більше ніхто не вміє.
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02.02.2024 10:56
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По рашці ?
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02.02.2024 10:43 Відповісти
випробуй Брітанія, як виявилося тільки на тебе надія.
ціль підсказати?
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02.02.2024 10:45 Відповісти
та там муляж бг...
потрібно тротиловий ваговий еквівалент....
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02.02.2024 10:50 Відповісти
зачем тебе там тротил? там песок или металл в эквиваленте. или по твоему там тупее тебя? ты или спецом пишешь или что то с мозгом всё таки
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02.02.2024 11:48 Відповісти
Вся надія на UK. Це, мабуть, єдина країна, яка може нюкнути рашку. На жаль, консерваторам залишився рік до виборів.
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02.02.2024 10:45 Відповісти
оце, дуже гарна новина.
це говорить, що ракета зібрана, та готова до застосування.
а кацапські ракети, ніхто не обслуговує з 2014, тому що ми припинили, а більше ніхто не вміє.
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02.02.2024 10:56 Відповісти
В них стоять на озброєні американські Трайдент.
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02.02.2024 11:00 Відповісти
Жалко ракету. Пропаде без діла. Дали б нам. В нас би таке добро не пропало задарма.
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02.02.2024 11:38 Відповісти
Випробовуйте на Керченському мості.
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02.02.2024 12:30 Відповісти
Хорошее напоминание свинособакам о том, что казластан конечно может уничтожить Британию десять раз, но в ответ Британия угандошит казлярню один раз))
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02.02.2024 15:11 Відповісти
 
 