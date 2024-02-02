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Вперше за 8 років Велика Британія проведе випробування ядерної ракети з підводного човна, - The Telegraph
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вперше з 2016 року Велика Британія проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Судноплавні компанії було попереджено про проведення випробувань. Підводний човен HMS Vanguard прибуде до Атлантичного океану.
У випробуванні, яке відбудеться до 4 лютого, буде задіяно муляж боєголовки. Воно пройде приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5 900 км.
Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю у 2016 році.
Топ коментарі
+5 три - пятнадцать
показати весь коментар02.02.2024 10:45
+3 Валентин Коваль 7c749467
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+3 Hrysha Hlyba 7474e929
показати весь коментар02.02.2024 10:56
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ціль підсказати?
потрібно тротиловий ваговий еквівалент....
це говорить, що ракета зібрана, та готова до застосування.
а кацапські ракети, ніхто не обслуговує з 2014, тому що ми припинили, а більше ніхто не вміє.