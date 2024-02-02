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Новини За кордоном
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опитування (1403) Польща (5186) ракети (2837)

63% поляків вважають, що їхні війська повинні збивати російські ракети над територією України, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

армія,польська,польщі

Польща має розпочати переговори з Україною і НАТО про збиття російських ракет, які летять в напрямку Польщі, в прикордонних регіонах України.

Таку думку мають більшість поляків (63%) за результатами опитування, проведеного центром IBRiS, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На запитання, чи Польща повинна вести переговори з НАТО та Україною про забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України, аби мати змогу збивати російські ракети, що летять у бік Польщі, 37,6% респондентів відповіли "однозначно так", а 31,7% - "скоріше так".

Читайте: Нідерланди, Німеччина й Польща домовились пришвидшити рух військ НАТО на східний фланг Альянсу

Протилежну думку з цього приводу мають лише 17,6% респондентів. Зокрема, 9,1% відповіли на це запитання "безумовно ні", а 8,5% - "скоріше ні". Натомість 13,1% не визначилися з цього приводу.

Опитування було проведено 26-27 січня методом телефонного опитування (CATI) на вибірці 1070 респондентів.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
А що не так? Летить якась хєрня просто в напрямку Польщі. Значить, є загроза для Польщі. Значить, збити ту хєрню.
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02.02.2024 11:02
+11
ну всьо...Якщо навіть Польща і захоче збивати ракєти,то це буде тяганина на цілий рік..будуть погоджувати з НАТо...НАТО буде боятись що це втягування в конфлікт...вилізуть політики з засудженням...підуть консультації з НАТО...приплетуть 5 статтю про оборону,що це не оборона...і так будуть тягнути кота за яйця..
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02.02.2024 11:07
+9
але для цього наші системи мають бути якось інтегровані одна в другу... бо можуть так назбивати, що потім від наших прикордонних міст та сел нічого не залишиться... збивати можна лише за команди та погодження української ППО...
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02.02.2024 11:10
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А що не так? Летить якась хєрня просто в напрямку Польщі. Значить, є загроза для Польщі. Значить, збити ту хєрню.
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02.02.2024 11:02 Відповісти
але для цього наші системи мають бути якось інтегровані одна в другу... бо можуть так назбивати, що потім від наших прикордонних міст та сел нічого не залишиться... збивати можна лише за команди та погодження української ППО...
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02.02.2024 11:10 Відповісти
Звичайно, має бути взаємодія.
Але спершу потрібна політична воля.
Без неї "велика" зброя не стріляє.
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02.02.2024 11:24 Відповісти
на логови українці буде падати все збите... І хто ж буде гинути і де вибухатиме?
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02.02.2024 11:16 Відповісти
А зараз воно не падає, збите і не збите і чим збивають?
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02.02.2024 11:26 Відповісти
На голови киян падає те чим стріляли по Києву, на голови львівян падає те чим стріляли по Львову. На голови варшавян не буде падати те чим стріляли по Вашаві бо поляки вважають що збивати тпотрібно на голови українських тєрпіл "сірої зони"...
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02.02.2024 11:33 Відповісти
Русня вже прицільно гатить по Польщі?
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02.02.2024 11:39 Відповісти
Перечитай текст. Мова про готовність 63% поляків жертвувати українцями та їх майном на благо Польщі.
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02.02.2024 11:41 Відповісти
Всі думають в першу чергу про себе. Чи думають в другу чергу про сусіда, через якого самому теж негаразди можуть бути - це вже залежить від далекоглядності.
Нам допомагають не тому, що ми якісь цінні-унікальні.
Тому, що якщо почнеться бардак на кульці, постраждають геть усі.
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02.02.2024 11:44 Відповісти
А ти вважаєш що ми повинні перевантажувать свою систему ППО?
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02.02.2024 11:42 Відповісти
Я вважаю що поляки насправді вважають що членство України в НАТО їм не вигідне і саме про це свідчаить 63% опитуваних в Польщі. Їх влаштовує Україна-бампер і постачальник дешевої робочої сили та ******.
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02.02.2024 11:54 Відповісти
"Вважай"!
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02.02.2024 11:57 Відповісти
Так зазвичай і роблять, і це прописано у військових доктринах. Бо ціллю може бути власний об'єкт на кордоні. Звичайно, передбачена комунікація з країной, звідки летить ракета, якщо є час. Але ж ссикотно.
І, наприклад, якщо летіти буде з білораши через Польшу в Україну (чи навіть з Кьонігсбергу) - теж будуть збивати, чи то інше?
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02.02.2024 11:17 Відповісти
А краще поставити ППО в Україні і збивати ще раніше
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02.02.2024 11:44 Відповісти
Тоді це вже пряма участь в конфлікті. З усіма відповідними наслідками. А воно їм треба?
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02.02.2024 11:46 Відповісти
Niewiem czyje to rakiety,nas tam niet!!!
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02.02.2024 15:22 Відповісти
Аби наше ПВО поляків не назбивало...
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02.02.2024 11:04 Відповісти
ну всьо...Якщо навіть Польща і захоче збивати ракєти,то це буде тяганина на цілий рік..будуть погоджувати з НАТо...НАТО буде боятись що це втягування в конфлікт...вилізуть політики з засудженням...підуть консультації з НАТО...приплетуть 5 статтю про оборону,що це не оборона...і так будуть тягнути кота за яйця..
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02.02.2024 11:07 Відповісти
А потім фермари це все заблокують))
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02.02.2024 11:31 Відповісти
Та фермери останнім часом взагалі,найвпливовіша група!Разом зі своєю худобою можуть такі купи вета накласти,що я piernicze!!!
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02.02.2024 15:24 Відповісти
Цікаве питання: а якщо мордор запустить ракети з реальним ядерним боєзарядом в бік Польщі?
Теж будуть "спостерігати об'єкт", погоджувати з НАТО, що робити і т.д.?
................................
Ця війна все більше показує абсолютну "беззубість" НАТО. І цей процес не нинішний - десь років 40 (ще з часів горбачова) назад почався.
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02.02.2024 11:49 Відповісти
Абсолютно з Вами згідний.. Ставка зроблена ,на тому що старе покоління Другої Світової вимерло,ті умовно кажучи"яструби Пентагону".думаю ідеологи )(уйла теж це продумували, а запустили рашистську пропагадну,якраз на "Отєчєствєнной вайнє" для молодого покоління,яке тільки по фільмах війну і бачило,де рускій салдат "асвабадітєль".
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02.02.2024 11:54 Відповісти
Можна навіть на передку -- хер - зна куди вони летять
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02.02.2024 11:08 Відповісти
красно дякуємо, але б хоч над своєю країною збивало те польське ПВО...
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02.02.2024 11:11 Відповісти
Щось збивати поляки мають право виключно після перетину свого кордону. Тобто тільки над територією Польщі. Якщо збивати над територією України то на голови українців буде падати все збите. Іншими словами, поляки не збираються збивати кацапські ракети які летять по Львову, але будуть збивати над Львовом ракети як летять в сторону Польщі. Ось так вона "польська позиція".
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02.02.2024 11:13 Відповісти
Якщо подивиться на це з точки зору міжнародного права - то це не "втягування в конфлікт" Польща вже давно туди "втягнута" - і наданням зброї та *********** і транзитуванням військових вантажів і ремонтом військової техніки і навчанням солдат
Що таке війна? Це "застосування військ та зброї проти території чи громадян іншої країни"
Ракети будуть збиваться над територією України В ракетах немає російських громадян
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02.02.2024 11:49 Відповісти
Жодну свою ракету поляки не випустили з метою захисту України від кацапських ракет з своєї території. Що не ясно?! Це згідно міжнародного права.
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02.02.2024 12:06 Відповісти
Не "включай дурня"! Для того, щоб подібне зробить, поляки повинні узгодить подібні запуски ракет, з нами Згідно з тим самим правом навіть про військові навчання на прикордонних територіях чи стрільби на полігонах у подібних місцях, узгоджуються з сусідньою державою Наша сторона попередила румун, молдован, угорців та словаків з поляками, що в межах наших прикордонних областей буде працювать наша ППО Якщо поляки приймуть рішення про убезпечення свого повітряного простору та території - ми це лише вітатимемо Поки що таке питання поляками не ставилося
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02.02.2024 12:19 Відповісти
Поляки свої "петріоти" на захист українців витрачати не мають наміру, але "в випадку чогось" бажають щоб уламки падали на голови українців. Що не зрозуміло? Мова про бажання поляків а не про угоди, право і т.п.
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02.02.2024 12:23 Відповісти
У тебе "з головою - порядок"? Що саме мають намір робить поляки - ні ти, ні я, не знаємо Це буде вирішуваться урядом Польщі А якщо ти вважаєш, що на голови українців повинні падать не уламки збитих ракет росіян, а цілі ракети (які з-за перевантаження нашої ППО чи відсутності у неї *********** прорвуться до цілі) - то так і скажи!
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02.02.2024 12:37 Відповісти
Відділяйте "мух" від "котлет", а бажання (наміри) від дій (реалізація можливостей). Опитування свідчить про моральний стан. Наприклад, якщо ваш сусід мріє згвалтувати вашу семирічну внучку то він латентний педофіл...
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02.02.2024 12:54 Відповісти
Що ти мелеш? Які мухи"? Які "котлети"? Нема аргументів - так вирішив "словоблуддям" мене "загрузить"?
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02.02.2024 13:00 Відповісти
Ви мабуть портупею занадто довго носили...
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02.02.2024 13:27 Відповісти
Краще "носить портупею" - ніж "тупить" Я - колишній військовий юрист Тому питання правознавства у військовій сфері мені доволі близькі та відомі Я пробую тобі розтлумачить саме це А ти "мелеш таке що й купи не держиться" та ще й когось звинувачуєш у необізнаності
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02.02.2024 13:32 Відповісти
Юрист це як діагноз. Вам дуже подобається виносити безапеляційні вироки. Дякую що пояснили Ваш стан. Питань не має. Сприймайте мої тексти (гуманітарна освіта) як іншу точку зору.
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02.02.2024 13:39 Відповісти
Розумієш у чому справа: Юриспруденція - це також "гуманітарна" освіта Але вона базується на точності у визначенні понять та формулювать В юриспруденції "балабаніння язиком" не допускається - кожна річ має точно визначене місце та ознаки Тому в питаннях правових треба керуваться саме принципами права - а не "рассуждєніями наздогад буряків"
Ось тобі приклад:

Сапожник

‎Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво…
А эта грудь не слишком ли нага?»…
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»

‎Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!

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02.02.2024 13:50 Відповісти
Ага... саме тому ми живемо в "самій правовій державі" світу. Якось в армії мене викликали як свідка в військовий суд в москву. Судили солдата з нашої роти за садистське катування віруючого українця Бутмерчука (потрапив до реанімації), який категорично відмовлявся брати в руки зброю. Не зважаючи на обтяжливі обставини військовий суд присудив кату-рецедивісту мінімально можливе покарання. "Точність формулювань була на висоті...
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02.02.2024 14:00 Відповісти
Ти притчу індійську про "Сімох сліпців та слона" ніколи не чув? Сім сліпців з народження вирішили дізнаться що таке "слон" Один взяв слона за хвіст і заявив що він схожий на мотузку Другий взяв за ногу і сказав що він схожий на дерево Третій взяв за вухо і сказав що він схожий на листок Чертвртий взяв за хобот і заявив про змію І так далі
Ти сидів СВІДКОМ на ОДНОМУ судовому процесі і вже зробив висновок і оцінив усю сферу судочинства та правознавства загалом Я ПРОПРАЦЮВАВ у цій сфері півжиття і вважаю що я й десятої частини не знаю! І не тому що погано вчився - просто є такі сфери яких я взагалі в роботі не торкався - вони були поза сферою мого інтересу
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02.02.2024 14:28 Відповісти
Саме про це я й писав - ти далекий від сфери як міжнародного права - так і від військового
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02.02.2024 17:00 Відповісти
Якщо вам хочеться вузько спецалізованих дискусій з професіоналами то вам на "ліга.нет". Нагадую що мова про бажання 63% поляків, а не про угоди, право і т.п.
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02.02.2024 17:15 Відповісти
От "запетляв"!
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02.02.2024 17:24 Відповісти
не всі поляки блокують пограничні пости, не всі поляки ермаковськи буби...
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02.02.2024 11:13 Відповісти
37% поляків вважають що не треба чіпати вбивцю їх матері гвалтівника, яких буде гвалтувати її дитину.
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02.02.2024 11:14 Відповісти
для чого це опитування?..щоб показати які сміливі і віжважні поляки?..та ну нах))..вони падіння кацапської ракети засцяли визнати,а тут збивати)
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02.02.2024 11:16 Відповісти
То влада, а то думка народу.
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02.02.2024 12:13 Відповісти
кожне опитування,має якусь ціль,так от мені просто незрозуміла ціль цього опитування..
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02.02.2024 12:29 Відповісти
Принаймі менше попадатиме в ціль
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02.02.2024 11:18 Відповісти
Це про ті ординські ракети та БПЛА які йдуть по кордону Білорусі чи Румунії для того щоб обійти нашу ППО. Бо тоді наше командування не дає наказ їх збивати бо ракети ППО можуть потрапити на територію сусідніх країн.
Тому і потрібне таке рішення - не хочете щоб наші ракети потрапляли на вашу територію - збивайте їх самі.
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02.02.2024 11:38 Відповісти
Підтримую, панове.
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02.02.2024 11:43 Відповісти
Тим чортам, що пишуть про обломки на голову львів'ян нехай ціленька (неушкоджена) прилетить на голову.
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02.02.2024 11:48 Відповісти
Якщо поляки закриють своєю ППО хоча б частину Української території , було б непогано .
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02.02.2024 11:53 Відповісти
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02.02.2024 12:32 Відповісти
Шкода, що так і не навчився вставляти картинки, бо є якраз на цю тему
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02.02.2024 12:33 Відповісти
Ну все ,поляків кацапи дуже розізлили , значить будемо мочити каців разом , як колись !! Я підтримую ! Москву спалимо разом !!! Гойда !
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02.02.2024 12:41 Відповісти
Добрий сигнал для *****, що з Польщею він буде воювати на територіі України. І НАТа може не хвилюватися, і поляки можуть спати спокійно.
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02.02.2024 12:44 Відповісти
Войско Польско,обязано сбивать мокшанские и ракеты и средства доставки даже над мокшанией.Это Общая безопасность..Помоги Ukraine
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02.02.2024 13:04 Відповісти
 
 