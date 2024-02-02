63% поляків вважають, що їхні війська повинні збивати російські ракети над територією України, - опитування
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польща має розпочати переговори з Україною і НАТО про збиття російських ракет, які летять в напрямку Польщі, в прикордонних регіонах України.
Таку думку мають більшість поляків (63%) за результатами опитування, проведеного центром IBRiS, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
На запитання, чи Польща повинна вести переговори з НАТО та Україною про забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України, аби мати змогу збивати російські ракети, що летять у бік Польщі, 37,6% респондентів відповіли "однозначно так", а 31,7% - "скоріше так".
Протилежну думку з цього приводу мають лише 17,6% респондентів. Зокрема, 9,1% відповіли на це запитання "безумовно ні", а 8,5% - "скоріше ні". Натомість 13,1% не визначилися з цього приводу.
Опитування було проведено 26-27 січня методом телефонного опитування (CATI) на вибірці 1070 респондентів.
Будь ласка, зачекайте...
Але спершу потрібна політична воля.
Без неї "велика" зброя не стріляє.
Нам допомагають не тому, що ми якісь цінні-унікальні.
Тому, що якщо почнеться бардак на кульці, постраждають геть усі.
І, наприклад, якщо летіти буде з білораши через Польшу в Україну (чи навіть з Кьонігсбергу) - теж будуть збивати, чи то інше?
Теж будуть "спостерігати об'єкт", погоджувати з НАТО, що робити і т.д.?
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Ця війна все більше показує абсолютну "беззубість" НАТО. І цей процес не нинішний - десь років 40 (ще з часів горбачова) назад почався.
Що таке війна? Це "застосування військ та зброї проти території чи громадян іншої країни"
Ракети будуть збиваться над територією України В ракетах немає російських громадян
Ось тобі приклад:
Сапожник
Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво…
А эта грудь не слишком ли нага?»…
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»
Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!
Ти сидів СВІДКОМ на ОДНОМУ судовому процесі і вже зробив висновок і оцінив усю сферу судочинства та правознавства загалом Я ПРОПРАЦЮВАВ у цій сфері півжиття і вважаю що я й десятої частини не знаю! І не тому що погано вчився - просто є такі сфери яких я взагалі в роботі не торкався - вони були поза сферою мого інтересу
Тому і потрібне таке рішення - не хочете щоб наші ракети потрапляли на вашу територію - збивайте їх самі.