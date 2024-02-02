Австрія фінансує захисне спорядження для України. Зброю фінансувати не може через нейтральний статус, - канцлер Негаммер

Австрія робить внески у Фонд миру ЄС, що допомагає Україні. Через свій нейтралітет вона може фінансувати лише нелетальні речі, як, наприклад, захисне спорядження.

Про це федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив журналістам на полях саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми займаємо тут дуже чітку позицію, ми - нейтральна країна. У так званому Фонді миру ми завжди конструктивно утримувалися. Це означає, що ми також робимо внески, але не на зброю і боєприпаси, а на захисне спорядження", - прокоментував він можливість надання Австрією збройної підтримки Україні.

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За словами канцлера, це питання в ЄС "добре врегульовано і чітко розписано", то ж можна перевірити, "що ці гроші не використовуються на інші цілі".

Водночас, глава австрійського уряду запевнив у підтримці Австрією України та санкцій ЄС проти Росії.

"Ми повністю на борту, і солідарні з санкціями проти Російської Федерації. Україна потребує підтримки. І Австрія відіграє в цьому конструктивну роль, але як нейтральна країна", - сказав Негаммер.

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Нагадаємо, Європейський Фонд миру був утворений у березні 2021 року для фінансування заходів у рамках спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, що стосуються військових та оборонних справ.

Завдяки можливостям цього міждержавного Фонду, ЄС зміг надати Україні вже сім пакетів військової допомоги на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів.