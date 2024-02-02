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Новини За кордоном
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Австрія фінансує захисне спорядження для України. Зброю фінансувати не може через нейтральний статус, - канцлер Негаммер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

карл,негаммер

Австрія робить внески у Фонд миру ЄС, що допомагає Україні. Через свій нейтралітет вона може фінансувати лише нелетальні речі, як, наприклад, захисне спорядження.

Про це федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив журналістам на полях саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми займаємо тут дуже чітку позицію, ми - нейтральна країна. У так званому Фонді миру ми завжди конструктивно утримувалися. Це означає, що ми також робимо внески, але не на зброю і боєприпаси, а на захисне спорядження", - прокоментував він можливість надання Австрією збройної підтримки Україні.

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За словами канцлера, це питання в ЄС "добре врегульовано і чітко розписано", то ж можна перевірити, "що ці гроші не використовуються на інші цілі".

Водночас, глава австрійського уряду запевнив у підтримці Австрією України та санкцій ЄС проти Росії.

"Ми повністю на борту, і солідарні з санкціями проти Російської Федерації. Україна потребує підтримки. І Австрія відіграє в цьому конструктивну роль, але як нейтральна країна", - сказав Негаммер.

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Нагадаємо, Європейський Фонд миру був утворений у березні 2021 року для фінансування заходів у рамках спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, що стосуються військових та оборонних справ.

Завдяки можливостям цього міждержавного Фонду, ЄС зміг надати Україні вже сім пакетів військової допомоги на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
"Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай..." Рашисты в Вене
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02.02.2024 11:15
+3
Цікава позиція цих "нейтралітетів".. Гендерно нейтральне. Ні себе захистити, ні іншим допомогти.
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02.02.2024 11:17
+3
--Чи будете ви захищати свою сім'ю,коли гвалтівники та вбивці прийдуть безпосередньо у ваш будинок ?
--- А ми внє палітікі..
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02.02.2024 11:22
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"Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай..." Рашисты в Вене
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02.02.2024 11:15 Відповісти
Цікава позиція цих "нейтралітетів".. Гендерно нейтральне. Ні себе захистити, ні іншим допомогти.
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02.02.2024 11:17 Відповісти
--Чи будете ви захищати свою сім'ю,коли гвалтівники та вбивці прийдуть безпосередньо у ваш будинок ?
--- А ми внє палітікі..
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02.02.2024 11:22 Відповісти
Це - вибір Австрії І він був зроблений ще тоді коли нас ще на світі не було А щодо допомоги - так каски з бронежилетами а також медичні матеріали нам теж потрібні
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02.02.2024 11:35 Відповісти
і Швейцарії теж..
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02.02.2024 11:43 Відповісти
Ну поки бабло ***** в Австрії то нейтральні , тому терпляче чекаємо
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02.02.2024 11:19 Відповісти
Покажіть австрійцям декларації українських держ чиновників!
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02.02.2024 11:24 Відповісти
учился и работал один австрийский художник все помнят нейтралитет австрийцев
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02.02.2024 11:28 Відповісти
пам'ятаю...такого Адіка Шікльгрубера..такий собі художник...але всю Європу розмалював у у кривавий колір
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02.02.2024 11:41 Відповісти
Не можете профінансувати зброю - добре, профінансуйте нам засоби РЕБ, антидронові рушниці, які перш за все потрібні на фронті чи підіть шляхом Японії - поставте зброю у інші країни, які поповнять свої запаси австрійською зброєю, віддаючи нам свої. Але цього не треба чекати, а працювати над цим нашим дипломатам
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02.02.2024 11:30 Відповісти
Теж непогано.
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02.02.2024 11:31 Відповісти
Дякуємо за допомогу.
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02.02.2024 11:38 Відповісти
Добре так сховатися в європейських цицьках та кричати *мі нєйтральніє*.
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02.02.2024 12:18 Відповісти
Швидко австріяки забули згвалтованих дівчат,закатованих дітей ,розграбовану вщент Австрію!
Та коли (не дай Боже!)кацап знову добереться до Відня,то цього придурка на першому ж стовпі повісять не питаючи про "нейтральний" статус.
Поц!
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02.02.2024 12:40 Відповісти
Ще одне швейцарське нейтральне угруповання
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02.02.2024 16:05 Відповісти
 
 