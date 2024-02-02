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Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових і оборонних потребах, - Пашинян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого основного оборонного та військового партнера, оскільки Москва неодноразово підводила її.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Він зазначив, що Вірменія має налагоджувати тісніші зв'язки з США та Францією.
"Нам потрібно зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини", - сказав Пашинян.
Він нагадав, що раніше 95-97% оборонних відносин Вірменії були з Російською Федерацією. Але "зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин", додав він.
Топ коментарі
+9 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар02.02.2024 11:39
+9 Погрібний Олександр
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+6 Vadym 3930b8e6
показати весь коментар02.02.2024 11:42
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Мдаа - красиво ***** послали
Но Зеленский мне нравится еще меньше
По сравнению с ним Пашинян - приличный человек
Украинцы выбрали маленького во всех смыслах человека
Мелкого ростом
С мелкой душонкой
И я до сих пор так и не нашла в себе оправдания этому
ОТВРАТИТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ НАРОДА
Великий украинский народ в один миг для меня стал низменным ,примитивным
Недаром же еще в древности говорили
СКАЖИ МНЕ - КТО ТВОЙ ДРУГ
И Я СКАЖУ - КТО ТЫ...