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Новини За кордоном
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Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових і оборонних потребах, - Пашинян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нікол Пашинян та Володимир Путін

Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого основного оборонного та військового партнера, оскільки Москва неодноразово підводила її.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Він зазначив, що Вірменія має налагоджувати тісніші зв'язки з США та Францією.

"Нам потрібно зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини", - сказав Пашинян.

Він нагадав, що раніше 95-97% оборонних відносин Вірменії були з Російською Федерацією. Але "зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин", додав він.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Ух ти а шо таке? Вже не браття ?
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02.02.2024 11:39
+9
Запіздале прозріння?
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02.02.2024 11:40
+6
А ми що кращі???
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02.02.2024 11:42
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Ух ти а шо таке? Вже не браття ?
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02.02.2024 11:39 Відповісти
Запіздале прозріння?
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02.02.2024 11:40 Відповісти
А ми що кращі???
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02.02.2024 11:42 Відповісти
а так завжди - тільки через кровавий перепізд доходить чому то - чуже не треба чіпати....
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02.02.2024 11:42 Відповісти
Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого основного оборонного та військового партнера Джерело: https://censor.net/ua/n3471196

Мдаа - красиво ***** послали
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02.02.2024 11:43 Відповісти
Життя вчить , ліпше пізно ніж ніколи. Але навіть пізно є добре, хоча і боляче.
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02.02.2024 11:48 Відповісти
Мне не очень нравится Пашинян
Но Зеленский мне нравится еще меньше
По сравнению с ним Пашинян - приличный человек
Украинцы выбрали маленького во всех смыслах человека
Мелкого ростом
С мелкой душонкой
И я до сих пор так и не нашла в себе оправдания этому
ОТВРАТИТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ НАРОДА
Великий украинский народ в один миг для меня стал низменным ,примитивным
Недаром же еще в древности говорили
СКАЖИ МНЕ - КТО ТВОЙ ДРУГ
И Я СКАЖУ - КТО ТЫ...
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02.02.2024 12:34 Відповісти
Украинцы его не выбирали, его выбрали хахлы и маларосы
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02.02.2024 15:08 Відповісти
хто ще куїв пуйлу не натикав?
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02.02.2024 12:35 Відповісти
Ну і що це змінює зараз? Все що чогось вартує в економіці Вірменії вже давно відібране кацапами за збройні борги. Просто нема грошей. І не буде! Щось не видно інвесторів поряд з найбільшою кацапською військовою базою на Кавказі після втрати Нагірного Карабаху, де успішно розграбували ресурси Азербайджану. Думаю Азербайджан порахує всі втрати від тридцятирічного грабунку рідкоземельних металів в Нагірному Карабасі і звернеться з позовом до грабіжників - Вірменії, ********** та Франції - в Міжнародні суди.
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02.02.2024 12:42 Відповісти
Пашинян толковый мужик, всего два раза *****.лился и сразу понял, что к чему
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02.02.2024 15:06 Відповісти
 
 