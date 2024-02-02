Часткова монополізація ОПК України та недосконалість законодавства призводять до проблем із виробництвом зброї, - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй статті наголосив на частковій монополізації оборонно-промислового комплексу та недосконалості нормативно-правової бази, які призводять до проблем із виробництвом зброї в Україні.

Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів.

Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відволікають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах", - зазначив він.

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На думку Залужного, слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгортати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас.

"Ми залишаємося обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів, – що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання", - наголошує головнокомандувач ЗСУ.

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Крім того, Залужний вважає, що Україна має "визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізаційному людському ресурсі, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів".