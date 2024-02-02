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Часткова монополізація ОПК України та недосконалість законодавства призводять до проблем із виробництвом зброї, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй статті наголосив на частковій монополізації оборонно-промислового комплексу та недосконалості нормативно-правової бази, які призводять до проблем із виробництвом зброї в Україні.

Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів.

Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відволікають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах", - зазначив він.

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На думку Залужного, слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгортати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас.

"Ми залишаємося обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів, – що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання", - наголошує головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також: Необхідно створення нового дизайну операцій на основі наявних технологічних спроможностей, - Залужний

Крім того, Залужний вважає, що Україна має "визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізаційному людському ресурсі, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів".
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Топ коментарі
+19
єдиний і правильний спосіб это мотивация. А все зелёные предурки думать не умеют
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02.02.2024 12:16
+18
Якщо коротко підсумувати, влада неможе налагодити виробництво *********** бо вони ху.ові менеджери , то залишається єдиний варіант-масова мобілізація з роздачою сільськогосподарського реманенту який непотрібно заряджати набоями і вперед "лава на лаву".
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02.02.2024 11:57
+16
Пропоную для розуміння цієї статті Залужного перечитати рецензію Голобуцького
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02.02.2024 11:57
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порівняйте ту статистику з ростом держборгу і не все так буде райдужно
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02.02.2024 17:09 Відповісти
ищите воров,украдено много...
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02.02.2024 13:09 Відповісти
Зброї нема, проте ще є люди
якшо порахувати чоловіків 27-59 років
виходить 9.7млн
кожна вікова група 27-36 років - 3.1млн, 37-46р - 3.2млн, 47-56р-2.6млн,
57-59р - 750тис
24-27р - 640тис
тобто через 3 роки, приблизно на 100тис менше чоловіків, якщо навіть всі придатні і т.п.
за 5 років на 200тис менше

якщо всі до 18років виїдуть, то через 9 років (27-18)
кількість чоловіків щороку буде зменшуватись на 270-300тис
та через 10 років, буде 8.2млн

з того що відомо:
армія 880тис,
за кордоном 650тис,
поліція 60тис (60% від 100тис),
держапарат 220тис (чиновники 295 та місцеве самоуправління 80тис, хай буде 60% чоловіки)
критична галузь 485тис (5% від 9.7млн)
інваліди 800тис (2.7млн інвалідів, беремо половина чоловіки, та 60% не придатні)
спецпенсіонери 650тис (приблизно 1.6млн пенсіонерів до 60років, 40% може спецслужби)

Залишок в економіці приблизно 6млн від 9.7млн

якщо взяти вік 27-50 років це 7.1млн (до 2014 року до 50 років були військовозоб'язані)
залишок в економіці 3.4млн
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02.02.2024 13:20 Відповісти
Звідки ці ліві цифри? "Армія 800 тис."? Це разом з сбу, сзр, гур, прикордонниками, митниками, нацгвардією, прокуратурою...? Бо реально воює вже 2 роки лише 400 тис. у кращому випадку.
"Поліція 60 тис."? А 300 не хочте?
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02.02.2024 20:03 Відповісти
Суть скільки можна мобілізувати, та хто залишиться - щоб були хоч якісь гроші на утримання військових

Штатна чисельність поліцейських, які утримуються за рахунок Державного бюджету, на 01 січня 2022 року становила 119 тисяч осіб.

часть жінки, тому 60% від 100тис

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас украинская армия насчитывает примерно 880 тысяч военнослужащих.

давайте свої посилання про 300тис та інші
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02.02.2024 21:32 Відповісти
Не вистачає тільки фантазій про міжгалактичні шахові турніри. Зеленський не може в війну, як вояки не можуть в політику.
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02.02.2024 14:02 Відповісти
Я предлагаю : Главному Редактору издания Цензор.Нет перевести интервью для СНН от Ген. Залужного ,на украинский язык чтобы каждыий гражданин Украины мог прочитать и удостоверится об правдивости мысли и их направлений насщет будущих направлений для освобождения от фашиской нечисти ,напавшей на Украину.
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02.02.2024 16:30 Відповісти
Давайте посилання. Не треба нам переводити, краще читати в оригіналі
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03.02.2024 01:42 Відповісти
Як приплести Залужного до всього поганого, а Зеленського до всього хорошого
https://www.youtube.com/watch?v=oPbLj8Ow2ow
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02.02.2024 19:15 Відповісти
ЦІКАВО ЩО Зе КЛОУН НЕ БУДЕ РИЗИКУВАТИ - РАЗОМ З ЗАЛУЖНИМ ВІН ХОЧЕ ЗВІЛЬНИТИ І БЛИЗЬКИЙ ДО ЗАЛУЖНОГО ГЕНЕРАЛІТЕТ.
Коли Зе клоун героїчно загине на благо України - риторичне питання.
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02.02.2024 21:56 Відповісти
--На-зрадницький терор ЗЕ--шкета. задля- догодити кремлівській держиморді--- всі ми. українці. маємо відповісти своєю одностайністю щодо ініціювавння конституційного переобрання ЗЕ-інтригана( НЕ зважаючи на оте гальмо : АТО ...)Його шкідництво--перевершило чашу терпіння більшості українців !!! Відвертого зрадництва щодо залучення. до найвищих щаблів влади риго--ліліПУТІНСЬКИХ агентяр; зневага національних інтересів. час порятунку. ним же . вагнерівських зарізяк ; збайдужіле споглядання. сприяння розквіту тотального корумпованого кишла ЗЕ--оточення ; знахабніле прикриття . своїх в доску.-скарбо-розкрадачів на мільярди гумдопомоги ЗСУ ; цілковитий саботаж щодо відновлення потужностей ВПК (із виробництва власної зброї ) ; провальна зовнішня політика у тандемі із головдепом кулебою ....А саме--розбили горщик із добросусідською Польшею і вже взялися . Зе--тхорята.- цькувать -1.5-мільярдний Китай...оголосивши їх посібниками м/н- тероризму... А . невдячний . дип-кур*єр кулеба --видав просто шедеври:-- П-н Корея. куди краще поставляє зброю РФ. аніж наші союз... Або іще крутіше ;--Якщо НЕ дасте зброю. то ми із лопатами підемо на прорив !!! Мабуть сруленя десь почуло .історію. як у 2--гу Світову на визволення Мелітополя НКВС-ники--погнали наших дівчаток--зечок із одними саперними лопатками під кулемети німчури ... Одним словом : Або ми ініціюємо чисельні звернення. до О/П; КС У щодо нашої НЕДОВІРИ-
псевдо-- ГАРАНТУ з його переобранням... Або він .дійсно--таки зодягне - всих нас у рязаньські КОКОШНИКИ !? Українці. будьмо пильними! ЗРАДОНЕБЕЗПЕКА як ніколи нависла над нашою ДЕРЖАВНІСТЮ !!! ЗЕ--потолоч-- підступно-підло ( без будь. якого підгрунтя ) вилучає із влади останнього українця--- свідомого захисника нашого народу
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03.02.2024 00:48 Відповісти
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