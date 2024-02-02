Часткова монополізація ОПК України та недосконалість законодавства призводять до проблем із виробництвом зброї, - Залужний
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Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй статті наголосив на частковій монополізації оборонно-промислового комплексу та недосконалості нормативно-правової бази, які призводять до проблем із виробництвом зброї в Україні.
Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"Запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів.
Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відволікають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах", - зазначив він.
На думку Залужного, слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгортати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас.
"Ми залишаємося обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів, – що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання", - наголошує головнокомандувач ЗСУ.
Крім того, Залужний вважає, що Україна має "визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізаційному людському ресурсі, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів".
Будь ласка, зачекайте...
якшо порахувати чоловіків 27-59 років
виходить 9.7млн
кожна вікова група 27-36 років - 3.1млн, 37-46р - 3.2млн, 47-56р-2.6млн,
57-59р - 750тис
24-27р - 640тис
тобто через 3 роки, приблизно на 100тис менше чоловіків, якщо навіть всі придатні і т.п.
за 5 років на 200тис менше
якщо всі до 18років виїдуть, то через 9 років (27-18)
кількість чоловіків щороку буде зменшуватись на 270-300тис
та через 10 років, буде 8.2млн
з того що відомо:
армія 880тис,
за кордоном 650тис,
поліція 60тис (60% від 100тис),
держапарат 220тис (чиновники 295 та місцеве самоуправління 80тис, хай буде 60% чоловіки)
критична галузь 485тис (5% від 9.7млн)
інваліди 800тис (2.7млн інвалідів, беремо половина чоловіки, та 60% не придатні)
спецпенсіонери 650тис (приблизно 1.6млн пенсіонерів до 60років, 40% може спецслужби)
Залишок в економіці приблизно 6млн від 9.7млн
якщо взяти вік 27-50 років це 7.1млн (до 2014 року до 50 років були військовозоб'язані)
залишок в економіці 3.4млн
"Поліція 60 тис."? А 300 не хочте?
Штатна чисельність поліцейських, які утримуються за рахунок Державного бюджету, на 01 січня 2022 року становила 119 тисяч осіб.
часть жінки, тому 60% від 100тис
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас украинская армия насчитывает примерно 880 тысяч военнослужащих.
давайте свої посилання про 300тис та інші
**** от ТАК роблять міни яких, нам НЕ вистачає, ****!!!!! ЩО мішає в кожній реммайстерні де є станки точити МІНИ??. можливо мішає те про що пише Залужний??
https://www.youtube.com/watch?v=oPbLj8Ow2ow
Коли Зе клоун героїчно загине на благо України - риторичне питання.
псевдо-- ГАРАНТУ з його переобранням... Або він .дійсно--таки зодягне - всих нас у рязаньські КОКОШНИКИ !? Українці. будьмо пильними! ЗРАДОНЕБЕЗПЕКА як ніколи нависла над нашою ДЕРЖАВНІСТЮ !!! ЗЕ--потолоч-- підступно-підло ( без будь. якого підгрунтя ) вилучає із влади останнього українця--- свідомого захисника нашого народу