У Кремлі кажуть, що не чули про прохання передати тіла нібито загиблих при падінні Іл-76

Адміністрація президента РФ не отримувала від України запиту на передачу тіл українських військовополонених які, за твердженням російської сторони, загинули при падінні 24 лютого під Бєлгородом літака Іл-76.

Про це журналістам заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"В адміністрацію президента Росії не надходило звернень від Києва з проханням про передачу тіл полонених, загиблих під час катастрофи Іл-76".

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Нагадаємо, раніше представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася і продовжує звертатися про передачу тіл з Іл-76, але "російська сторона на це не йде". Якому саме російському відомству був адресований цей запит, він не уточнив.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.