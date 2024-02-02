УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5017 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 575 32
військовополонені (627) Пєсков (1442) росія (47315) літак (2015)

У Кремлі кажуть, що не чули про прохання передати тіла нібито загиблих при падінні Іл-76

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іл-76

Адміністрація президента РФ не отримувала від України запиту на передачу тіл українських військовополонених які, за твердженням російської сторони, загинули при падінні 24 лютого під Бєлгородом літака Іл-76.

Про це журналістам заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"В адміністрацію президента Росії не надходило звернень від Києва з проханням про передачу тіл полонених, загиблих під час катастрофи Іл-76".

Читайте: Росія не надала доказів на підтвердження своїх заяв щодо аварії Іл-76, - США в ОБСЄ

Нагадаємо, раніше представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася і продовжує звертатися про передачу тіл з Іл-76, але "російська сторона на це не йде". Якому саме російському відомству був адресований цей запит, він не уточнив.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Краще нічого не просити,бо ті курви тіла загиблих можуть швидко організувати(
показати весь коментар
02.02.2024 11:52
+6
ПишЫте правильно - "в кремлі брешуть" ... А дальше уже текст статьи
показати весь коментар
02.02.2024 11:56
+5
Будь -який паталогоанатом встановить причину смерті.
показати весь коментар
02.02.2024 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще нічого не просити,бо ті курви тіла загиблих можуть швидко організувати(
показати весь коментар
02.02.2024 11:52 Відповісти
Будь -який паталогоанатом встановить причину смерті.
показати весь коментар
02.02.2024 11:58 Відповісти
Тому не віддадуть навіть якщо вб'ють, бо аналіз речовин та ран дійсно вкаже чи то була смерть внаслідок падіння літака, чи через інший вибух спричинений іншим ***********.
показати весь коментар
02.02.2024 12:05 Відповісти
для цього потрібно скинути людину з висоти, а потім спалити. думаєте це не під силу пуйлу?
показати весь коментар
02.02.2024 12:20 Відповісти
Не думаю, що вони будуть так ризикувати.
показати весь коментар
02.02.2024 12:28 Відповісти
кацапня це робила багато раз
показати весь коментар
02.02.2024 12:32 Відповісти
Якщо в тiлах не буде шрапнельних пошкоджень, то паталогоанатом так i скаже, "скинули з висоти та спалили при нез'ясованих обставинах".
показати весь коментар
02.02.2024 15:04 Відповісти
Ти маєш у цьому досвід? Не всякий спеціаліст може цим похвалиться - що він завжди може встановить дійсну причину смерті
показати весь коментар
02.02.2024 13:18 Відповісти
Шестьдесят пять тел, уж как нибудь но хоть четверть установили бы
показати весь коментар
02.02.2024 14:49 Відповісти
Людей из кацапского списка уже давно убили, их спишу на ил76 по любому.
показати весь коментар
02.02.2024 14:47 Відповісти
Й це може бути(
показати весь коментар
02.02.2024 14:57 Відповісти
щє трохи і виявиться, що і літака не було - а ви вимагайте, недоразвити зелені - нийте, вірте кацапні...
показати весь коментар
02.02.2024 11:55 Відповісти
А хто їм вірить окрім них самих?!
показати весь коментар
02.02.2024 12:06 Відповісти
та ніхто, але всі вірять шо клована вибрала Америка🤣
показати весь коментар
02.02.2024 12:16 Відповісти
ПишЫте правильно - "в кремлі брешуть" ... А дальше уже текст статьи
показати весь коментар
02.02.2024 11:56 Відповісти
на який же гілкі без сукі?
показати весь коментар
02.02.2024 12:03 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2024 11:59 Відповісти
"Не чули" те що публікувалось у всій міжнародній пресі з першого дня авіатрощі?! Як завжди, брешуть так що й Геббельс заздрить!!!
показати весь коментар
02.02.2024 12:03 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2024 12:05 Відповісти
в уши долбятся, вот и не слышат
показати весь коментар
02.02.2024 12:17 Відповісти
хто вимагає ті тіла? ясно, що ніяких полонених там не було. але вимагаючи тіла - раша легко може стратити ще живих, для видачі тіл.
показати весь коментар
02.02.2024 12:19 Відповісти
Це нереально. Час смерті і причини смерті встановлюються зараз дуже точно.
показати весь коментар
02.02.2024 12:23 Відповісти
хто це вам таке сказав? на морозі час точно не встановите. а ще можна спалити до такого стану, що ви взагалі нічого не взнаєте без днк.
показати весь коментар
02.02.2024 12:30 Відповісти
..ложь с болот мацковии,если тела есть то убиты...Военное преступление тварей болот мацковии
показати весь коментар
02.02.2024 12:56 Відповісти
Кацапи не чули , бо ми і не просили того , що було насправді ,
а правда в тому , що наших полонених там не було , скоріш за все 😡
показати весь коментар
02.02.2024 12:59 Відповісти
""В адміністрацію президента Росії не надходило звернень від Києва з проханням про передачу тіл полонених, загиблих під час катастрофи Іл-76"." Такими питаннями адміністрація президента не займається і тому, якщо б наші направили подібний запит до ап рф, він би лежав без руху. Щось подібне вже колись мало місце.
показати весь коментар
02.02.2024 13:15 Відповісти
Всі запити до росії мають бути одночасно надіслані і в різноманітні міжнародні організації, а також, за можливості, до світової преси. Щоб не дати можливості кацапам відбріхуватись ,,нас там нєстаяло,,
показати весь коментар
02.02.2024 13:40 Відповісти
я недавно зустрічав цифру в 10-12 тисяч наших полонених в цапів. вівцей0б кадиров ось вихвалявся українськими полоненими - здивувало що всі без поранень та в новенькій формі. Це виходить вони на полі бою просто підіймають руки та здаються в полон?
показати весь коментар
02.02.2024 15:42 Відповісти
Мабуть оглохли. Бо треба робити ДНК
показати весь коментар
02.02.2024 16:13 Відповісти
Уже показывают татуировки, что уцелели. Идиоты. Как могло тело все сгореть, а тел нет, но тату остаётся??? Тут же страхолюдное вылазит , где взяли?
показати весь коментар
02.02.2024 23:46 Відповісти
 
 