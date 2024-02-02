Арештовано нерухомість зрадника Царьова на майже пів мільярда гривень, - СБУ. ФОТОрепортаж

Нерухомість колишнього нардепа та зрадника Олега Царьова арештовано у Дніпрі, на Київщині, а також в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов.

Загальна вартість арештованої нерухомості Царьова становить майже пів мільярда гривень. Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна, додали в СБУ.

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"За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства рф. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків".

Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання рф, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові", - йдеться в повідомленні.

Царьову додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

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