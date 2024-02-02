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СБУ (10070) Царьов (168) арешт майна (226)

Арештовано нерухомість зрадника Царьова на майже пів мільярда гривень, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

царьов

Нерухомість колишнього нардепа та зрадника Олега Царьова арештовано у Дніпрі, на Київщині, а також в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов.

Загальна вартість арештованої нерухомості Царьова становить майже пів мільярда гривень. Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна, додали в СБУ.

Читайте: Замах на зрадника Царьова - спецоперація СБУ, - джерела

"За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства рф. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків".

Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання рф, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові", - йдеться в повідомленні.

Царьову додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зраднику Царьову повідомлено про підозру у фінансуванні росгвардії, - Офіс Генпрокурора

Майно Царьова
Майно Царьова
Майно Царьова
Майно Царьова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Блискавично зреагували! Не минуло (чи вже минуло?) 10 років!
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02.02.2024 12:32
+15
Просто о"уєть!! До сих пір цей зрадник, сволоч і просто падлюка спокійно володів нерухомістю в Україні. Не здивуюсь якщо виявиться, що Соловйов, Скабеєва і навіть путін з лавровим мають нерухомість в нашій країні.
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02.02.2024 12:33
+10
Оце швидкість.....
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02.02.2024 12:33
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Арештовано нерухомість зрадника Царьова Джерело: https://censor.net/ua/n3471214

ШТО ??
.
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02.02.2024 12:30 Відповісти
Волынская резня.....А шо?
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02.02.2024 12:35 Відповісти
Блискавично зреагували! Не минуло (чи вже минуло?) 10 років!
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02.02.2024 12:32 Відповісти
Як можно стільки вкрасти ???
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02.02.2024 12:40 Відповісти
Легко! Нинішні депутати та багато чиновників за час війни теж «трохи» збагатіли: хтось відправ на навчання в західні виші своїх виродків «діточок», та прикупив нерухомості на них; хтось змінив Авто на більш нову модель 22-23 року; хтось поклав у гаманець додатково мільон доларів… Якщо думаєте, що та жіночка з податкової Києва, що загадувала бажання і мала багато сотен тисяч у шухлядці,вже на нарах, то розчарую: все у неї дуже добре! В Україні все можна «порішати», навіть коли розголос та резонанс.
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02.02.2024 12:57 Відповісти
Наприклад - суддя Князев, РЕЗНИКОВ&Ермак&шарапов&ліев &татаров ………Тимошенко Кирил, Шурма …………
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02.02.2024 13:16 Відповісти
Она у него еще не в ипотеке?
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02.02.2024 12:32 Відповісти
Це мабуть вже залишки майна, навряд чи він сидів і чекав поки заарештують
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02.02.2024 12:41 Відповісти
Квартиру в Днепре понятно что конфискуют, а вот в Крыму под вопросом
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02.02.2024 12:48 Відповісти
І продадуть за безцінок комусь із приближених цього самогопокидька Царьова.
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02.02.2024 12:58 Відповісти
Оце швидкість.....
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02.02.2024 12:33 Відповісти
Просто о"уєть!! До сих пір цей зрадник, сволоч і просто падлюка спокійно володів нерухомістю в Україні. Не здивуюсь якщо виявиться, що Соловйов, Скабеєва і навіть путін з лавровим мають нерухомість в нашій країні.
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02.02.2024 12:33 Відповісти
Всі слуги урода каламойші зрадники, відводять увагу від себе
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02.02.2024 15:54 Відповісти
Богатий....однако!))
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02.02.2024 12:37 Відповісти
при такій кількості правоохоронців і всяких дбр, сап, сбу гру - в нас ніхто нічого не зна. тільки журналісти-розслідувачі іноді що розкопують. охєть.
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02.02.2024 12:37 Відповісти
Вибачте, більшість тих «правоохоронців» живуть в Україні та Києві і чекають «наші! Наші скоро прийдуть!» Приклад? Спробуйте ввечері проїхати по вул.Центральній на Осокорках, де поліціянти, наче з 90-х років, по звичаю, отримують хабарі, без підстав зупиняють транспорт, примушують «дихати у трубку», у якої немає ані пломби ані упаковки, наче валялась десь під сидінням. І ведуть себе зухвало, бо знають, якщо ділитися з начальством, то все зійде з рук. Такі самі справи та «порядки» і в НАБУ, СБУ, ДБР, прокуратурі, судах…
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02.02.2024 12:49 Відповісти
так, на жаль. Для мусорів, прокурорів, суддів, депутатів - раша це рай, там все, як вони ******* і як привикли, бути феодалами та місцевими царьками. А ЄС - це для простого люду хоч якась надія на рівноправність та справедливість.
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02.02.2024 12:57 Відповісти
Тому , що РИБА ЗГНИЛА З ГОЛОВИ ! ОПг на Банковій і МО Резникова ШараповаЕрмака …Сотні міЛліардів вкрали , залишив ЗСУ , без ОЗБРОЕННЯ , а НАЙВЕРХОВНІШИЙ ,КРИШУЄ ВСІХ ЗРАДНИКІВ І МАРОДЕРІВ ! Банда , гірша КОЗА НОСТРИ !
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02.02.2024 13:23 Відповісти
Продовжує сплачувати гроші до бюджету агресора?Та невже?((Отже спаліть той санаторій.
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02.02.2024 12:38 Відповісти
княгиня барятінская должна гордіться своїм наслєдніком

а толстоєвскій должєн напісать о ньом мімуари
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02.02.2024 12:38 Відповісти
Йому пох..він Криму.
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02.02.2024 12:39 Відповісти
Як же він бідненький проживає у конфіскованому будинку?😱
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02.02.2024 12:42 Відповісти
Україна дійсно країна можливостей..досі дивуюся,як таке...не досить розумне, могло пролізти в депутати і стільки награбувати!!...хоча,чому тільки в депутати,в нас і президенти можуть вибрати...
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02.02.2024 12:42 Відповісти
Правоохоронні органи швидкого реагування Не пройшло і 10 років...
Але іншим дали можливіть переоформити майно, а Януковичу, за бездіяльності, тобто сприянню, правоохоронних органів вдалося зняти арешти та алишити собі украдене майно та золотовалютний фонд
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02.02.2024 12:43 Відповісти
Шо, тільки щас? З 2014 року ніхто не ворухнувся? Піпець.
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02.02.2024 12:47 Відповісти
чим більша ти скотина, тим більше в тебе статки
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02.02.2024 12:54 Відповісти
ЯК цей розумово відсталий, зміг стільки накрасти?!
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02.02.2024 12:55 Відповісти
А як назвати тих, хто проголосував за цього індивідиума?
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02.02.2024 13:17 Відповісти
Ще через 10 років і до типографії цього виродка дійде черга,він підручники друкував при янику
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02.02.2024 12:55 Відповісти
Підручники? Про Волинську рєзню?
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02.02.2024 13:34 Відповісти
От тобі і дурко. Хоча у нас в країні дурбеликів вистачає, но вони всі бідні, парадокс...
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02.02.2024 12:57 Відповісти
Хтось вірить, що цей дуб такі статки міг заробити своїми мізками?

Там мабуть і у інших нардепів такі статки, отож, пора првести ревізію!
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02.02.2024 13:02 Відповісти
тільки 10 років минуло....
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02.02.2024 13:02 Відповісти
Судя по фото, все эти полмиллиарда грн приходятся на санатории в Крыму.
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02.02.2024 13:04 Відповісти
все спустить успел и тут тук-тук..разрешите??)
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02.02.2024 13:12 Відповісти
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02.02.2024 13:13 Відповісти
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02.02.2024 13:21 Відповісти
Радіємо за тих, хто арештував, та за тих, хто розділить між собою це добро. Їх не багато буде.
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02.02.2024 14:33 Відповісти
Швидкість реакції правоохоронних органів вражає ,може збільшити кількість радників???
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02.02.2024 15:53 Відповісти
Ну, на эти полмиллиарда гривен можно столько всего накупить, включая столь необходимые сейчас дроны. Надо продать эту недвижимость скорей.
А что о ней так поздно вспомнили, думали что он опомнится и "переобуется"? )
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02.02.2024 17:44 Відповісти
 
 