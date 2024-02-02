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Рішення щодо використання заморожених активів РФ можуть ухвалити у 2024 році, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Рішення про використання заморожених російських активів можуть ухвалити вже цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Україна спільно з партнерами зробить рішення щодо використання заморожених російських активів у 2024 році. Тобто це рішення буде ухвалено 2024 року. Я не маю в цьому жодного сумніву, знаючи динаміку цих дискусій", - сказав він на пресконференції з главою МЗС Канади Жолі.

Окремо український міністр зазначив, що це рішення має свої складнощі і не виключив, що воно ухвалюватиметься частинами.

"Тобто спочатку щодо податку на прибуток замороженого активу, щодо самого прибутку і, зрештою, за самим активом. Але те, що ми йдемо цим шляхом, вже є першими результатами, і це рішення буде у 2024 році – це факт", - запевнив Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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50 на 50. Або ухвалять або ні
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02.02.2024 12:45 Відповісти
не буде...думаю,що ві заморожені активи підарашки,Україна отримає після війни..а точніше після президентських і парламентських виборів..
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02.02.2024 12:47 Відповісти
Як там, щодо ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ зрадників України з ригоАНАЛІВ, опозажопників, комуняк симоненка???
Пройшло 2 роки повномасштабки?? Данилов, дивно замовк з РНБОУ!!!
Можливо, він уже і забув про такі СПРАВИ, «глибоко затурбований»..!!
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02.02.2024 13:09 Відповісти
Кулеба вже продемонстрував, що він ніхто і звати його ніяк. Достаньо подивитися як він гнеться перед Єрмаком. І цей допис Кулеби є ще одним свідченням його непрофесіоналізму. Ми НІКОЛИ не побачимо заморожених активів росії. Вони заморожені лише для росії а західні банки активно ними користуються і заробляють шаленні гроші. І що вони будуть різати курочку, яка несе золоті яйця. Та ніколи!! Так, говорити про передачу будуть. Навіть дуже багато але нічого не передадуть.
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02.02.2024 13:15 Відповісти
Знову *маніловщина*,чи *обіцянка-цицянка*,якщо в 24му *дупль-пусто*то той Кулеба хоч попросить *очі у сірка*.
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02.02.2024 14:07 Відповісти
Не буде такого рішення !
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02.02.2024 14:24 Відповісти
 
 