У РФ хочуть підвищити призовний вік до 50 років для іноземців, які отримали російське громадянство

У Держдуму Росії внесли пропозиції поправок до закону про військовий обов’язок, якими пропонують підвищити призовний вік для іноземців, які отримали російське громадянство, до 50 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Настоящее время".

Як зазначається, проєкт документа опубліковано на сайті нижньої палати парламенту. У пояснювальній записці таке рішення пояснюють тим, що вихідці з іноземних держав, які набули російського громадянства, "ухиляються від військового обліку або отримують його після досягнення граничного призовного віку".

Зокрема, з 1 січня 2024 року верхня межа призовного віку в Росії становить 30 років.

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Ініціаторами законопроєкту є депутати:

Олександр Бородай - фракція "Єдина Росія";

Олексій Журавльов - фракція "ЛДПР".

Пізніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що "питання не опрацьовано" й запропонував авторам відкликати документ, оскільки "такі теми, перш ніж вносити в публічну площину, необхідно всебічно обговорювати".

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