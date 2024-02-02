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Журналіст німецького телеканалу ZDF зняв репортаж про "відбудову" окупованого Маріуполя: Його розкритикували

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

zdf

Телеканал ZDF опублікував репортаж з окупованого росіянами Маріуполя. Інформацію подали як "рідкісний погляд на російську окупацію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Так, телеканал ZDF показав репортаж із України, кореспондент перебував в окупованому Росією Маріуполі. Канал представив програму як "рідкісний погляд на російську окупацію".

Кореспондент ZDF Армін Керпер розповів про "велику кількість руйнувань", які він побачив. Водночас він заявив і про "багато відновлювальних робіт" у місті: "Відновлюються вулиці, школи, житлові будинки та цілі квартали. І це відбувається дуже швидко. Керпер наголосив, що "Маріуполь — це не місто-примара". Російські медіа згодом цитували журналіста.

Керпер також розповів, що група телеканалу дісталася Маріуполя з Москви через Ростов-на-Дону. За його словами, за репортерами ніхто не стежив під час перебування у місті, а журналісти нібито могли спокійно спілкуватися із жителями.

Репортаж зазнав різкої критики.

Дивіться: Росіяни облаштовують нову військову базу в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Згодом на сайті ZDF з’явився коментар редакції: "ZDF серйозно ставиться до критики репортажів з Маріуполя. Директор московської студії Армін Керпер як журналіст вирушив до Маріуполя, щоб отримати незалежну картину ситуації на територіях, окупованих із порушенням міжнародного права. Він розповідає про місто, яке було повністю зруйноване внаслідок російської агресивної війни, та його насильницьку русифікацію. Армін Керпер дає зрозуміти, що противникам російської окупації доводиться побоюватися репресій, якщо вони розмовляють із західним журналістом".

"В інтерв'ю "ZDFheute live" 29 січня 2024 року Армін Керпер вибрав фразу "місто функціонує", що вводить в оману. Однак виділення тільки цієї цитати дає лише скорочене уявлення про його враження. Скоріше, Армін Керпер описує, як Росія намагається створити видимість нормального життя і відновлення, використовуючи значні фінансові ресурси.

У тій самій програмі репортерка ZDF Анне Брюль повідомила з Одеси про погляд України на окуповані Росією території та про становище українських внутрішньо переміщених осіб.

У своїх репортажах з України ZDF жодного разу не залишила сумнівів у тому, що Маріуполь — це незаконно окупована Росією територія і хто є агресором і жертвою в цій війні", - додали у виданні.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв під постом медіаекспертки Діани Дуцик заявив, що згоден з обуренням сюжетом ZDF, та додав, що сюжет викликав різко негативну реакцію серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, зокрема в колег Керпера з телеканалу.

"Дас іст айне катастрофе" - сказав один із них щодо репортажу. Посольство одразу звернулося до редакції з листом про недопустимість подібних сюжетів, на що ми вже отримали відповідь із визнанням помилки та запевненням у повазі до територіальної цілісності України. Працюватимемо і надалі з редакціями, щоб у майбутньому такі випадки не повторювалися", - зазначив дипломат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Питання треба ставити так: Скільки кремль заплатив ZDF?
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02.02.2024 13:24
+10
Он пересёк границу незаконно
Обычно людям, которые хоть раз незаконно пересекли границу любого государства ставят штамп с которым он будет получать отказ во въезде в любой нормальной стране
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02.02.2024 13:38
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Завербований кацапський агент
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02.02.2024 13:19 Відповісти
Питання треба ставити так: Скільки кремль заплатив ZDF?
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02.02.2024 13:24 Відповісти
Директор московської студії Армін Керпер як журналіст вирушив до Маріуполя, щоб отримати незалежну картину ситуації на територіях, окупованих із порушенням міжнародного права.
Тільки я бачу тут щонайменше два протиріччя?
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02.02.2024 13:25 Відповісти
..дурень-хайпожер сподівався у купі кацапського лайна наваленого у Маріуполі знайти зернину істини? - чи какая разніца? - бабло ж капнуло?
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02.02.2024 13:25 Відповісти
Хто дєвачку нахарчовує, той її і відтанцьовує!!
Нічого нового, від грошей з ГазПрьома… мабуть він себе поважає… журнашлюха!!
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02.02.2024 13:27 Відповісти
Можеш ще з'їздити в Кьонігсберг, зняти репортаж як він разцвьол...
Карелію, Сахалін, Абхазію, Тіксі...
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02.02.2024 13:34 Відповісти
Он пересёк границу незаконно
Обычно людям, которые хоть раз незаконно пересекли границу любого государства ставят штамп с которым он будет получать отказ во въезде в любой нормальной стране
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02.02.2024 13:38 Відповісти
Думаю, редакція тепер повинна відправити його в Кеніксберг, хай спробує там знайти хоча б одного німця і обов'язково хай візьме інтерв'ю в щасливих кацапів, які там живуть зараз.
Жоден, жоден кацап там не скаже чогось негативного, місто відбудоване.
Але хай подумають, що сказали б сотні тисяч замордованих асвабадітєлямі жителів міста, або ті, хто зміг живим з того пекла вирватись.
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02.02.2024 13:58 Відповісти
А давайте развалим мацкву до основания і потом будем снимать репортажи про восстановление? По ходу тому журнашлюху дали денех за репортаж
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02.02.2024 15:04 Відповісти
фсбешка працює
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02.02.2024 17:27 Відповісти
А о колличестве убитых, замученных и казненных кацапами мирных гражданах они не рассказал?!
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02.02.2024 19:01 Відповісти
 
 