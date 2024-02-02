Україна та Канада сьогодні започаткують коаліцію з повернення українських дітей, - глава МЗС Жолі

Україна та Канада сьогодні, 2 лютого, започаткують коаліцію з повернення українських дітей. Оттава обговорюватиме це питання з іншими країнами світу та закликатиме до об’єднання.

Про це очільниця МЗС Канади Мелоні Жолі повідомила на спільному брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Впродовж зими ми бачили що трагічний вплив цієї війни на людські долі продовжується, атаки на українські міста не зменшилися. Ще одна реальність війни - це трагічне і незаконне вивезення тисяч українських дітей з України. Їх забрали з власної домівки від своїх родин і позбавили власної мови", - зазначила Жолі.

За її словами, питання повернення українських дітей - справа людяності, у зв'язку з чим сьогодні Україна та Канада започаткують коаліцію для їхнього повернення.

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"Ми будемо допомагати Україні створювати певну справу юридичну, щоб повертати. Канада буде задіювати сітку у всьому світі. Ми будемо говорити з багатьма країнами світу, зокрема Бразилією, Південною Африкою, Катаром. І ми будемо інформувати весь світ, хто ті діти є", - наголосила вона.

Жолі додала, що Оттава обговорюватиме з іншими країнами питання повернення українських дітей та закликатиме до об'єднання. Також говоритиме й з тими країнами, які мають прямі відносини з Росією.

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Мелоні Жолі прибула до Києва з робочим візитом 2 лютого.