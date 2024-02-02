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В укриття шкіл та садочків пускатимуть лише дітей, вчителів та вихователів, - Кабмін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої укриття у школах і дитсадках під час очного навчання доступні тільки для учасників освітнього процесу.
Про це повідомили в пресслужбі Освітнього омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.
"Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до постанови, укриття мають бути розташовані у пішохідній доступності для громадян:
- до 300 метрів - для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;
- до 500 метрів - для середньоповерхової та малоповерхової забудови.
Також у документі зазначається, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.
Нагадаємо, в жовтні 2023 року в Києві заборонили перебувати в укриттях при дитсадках стороннім особам.
Топ коментарі
+13 Сергей121
показати весь коментар02.02.2024 14:00
+11 Егорка Иванцов
показати весь коментар02.02.2024 13:57
+6 Alexander Bereznuk f1223265
показати весь коментар02.02.2024 13:59
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Будь ласка, зачекайте...
Яка тупа і безвідповідальна фуєта висирається цими "мАлАдими ліТсами" з міністерств!
Розділ 1. ст. 3.:
"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Прошу прописати як виняток представників титульної нації в Україні, наприклад колишній голова НБУ Кирило Шевченко чи Томас Нахкур або яйцесяйний Резников ...
Ну де вони такі повилазили?
До іншого шкандибати більше кілометру.
Мені то пофіг....
Але, це ж чиновники "розраховували, планували, виділяли місця та обладнували" розташування укриттів, шлях до них та відстань З УРАХУВАННЯМ УКРИТТІВ У ШКОЛАХ!
І зараз виключаючи ці укриття з переліку вони ЛАМАЮТЬ свої ж якісь там схеми, розробки, поділи на райони, то що...
При этом в большинстве случаев других укрытий не существует!