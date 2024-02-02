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Новини Суспільство
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дитячий садок (322) Кабмін (6254) школа (1833) укриття (155)

В укриття шкіл та садочків пускатимуть лише дітей, вчителів та вихователів, - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

укриття

Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої укриття у школах і дитсадках під час очного навчання доступні тільки для учасників освітнього процесу.

Про це повідомили в пресслужбі Освітнього омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

"Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Глава МЗС Данії Расмуссен приїхав до України. Серед ночі йому довелося спуститися в укриття. ВІДЕО+ФОТО

Відповідно до постанови, укриття мають бути розташовані у пішохідній доступності для громадян:

  • до 300 метрів - для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;
  • до 500 метрів - для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Також у документі зазначається, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.

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Нагадаємо, в жовтні 2023 року в Києві заборонили перебувати в укриттях при дитсадках стороннім особам.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
А всі інші - нах? Навіть батьки дітей чи просто люди, яких застала тривога посеред вулиці і вони не з "цього закладу" і не знають де є найближче укриття - всі посилаються наФуй, бо...вчителям, завучам і директорам не камільфо, бо їм місця не вистачить?
Яка тупа і безвідповідальна фуєта висирається цими "мАлАдими ліТсами" з міністерств!
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02.02.2024 14:00
+11
Як же задовбали ці трускавецькі випускники
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02.02.2024 13:57
+6
не лише зальотний, а й шкільний техпрацівник чи навіть поліцай, яких мвс розпихує по школах, нехай завчасно зариваються в землю...а то стане непереливки, якщо шо...
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02.02.2024 13:59
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І тварин!
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02.02.2024 13:54 Відповісти
це ви про себе?
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02.02.2024 16:13 Відповісти
+++
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02.02.2024 17:05 Відповісти
????????????????????????
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02.02.2024 13:54 Відповісти
Хай якийсь зальотний слюсар або скрипаль навіть не мріє!
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02.02.2024 13:55 Відповісти
не лише зальотний, а й шкільний техпрацівник чи навіть поліцай, яких мвс розпихує по школах, нехай завчасно зариваються в землю...а то стане непереливки, якщо шо...
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02.02.2024 13:59 Відповісти
Як же задовбали ці трускавецькі випускники
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02.02.2024 13:57 Відповісти
А всі інші - нах? Навіть батьки дітей чи просто люди, яких застала тривога посеред вулиці і вони не з "цього закладу" і не знають де є найближче укриття - всі посилаються наФуй, бо...вчителям, завучам і директорам не камільфо, бо їм місця не вистачить?
Яка тупа і безвідповідальна фуєта висирається цими "мАлАдими ліТсами" з міністерств!
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02.02.2024 14:00 Відповісти
Довбодятли зелені - читайте Конституцію України.
Розділ 1. ст. 3.:

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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02.02.2024 14:16 Відповісти
какая разница?
Прошу прописати як виняток представників титульної нації в Україні, наприклад колишній голова НБУ Кирило Шевченко чи Томас Нахкур або яйцесяйний Резников ...
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02.02.2024 14:36 Відповісти
Батьки можуть трохи перепочити від своїх діточок, чекаючи їх на вуличному свіжому повітрі біля сховища під час повітряної тривоги.
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02.02.2024 14:19 Відповісти
Уїбні. Якщо не школярхай під обстрілом на вулиці гине.
Ну де вони такі повилазили?
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02.02.2024 14:22 Відповісти
шмыгаль издал Указ!
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02.02.2024 14:40 Відповісти
Поряд з домом "найближче укриття" - школа.
До іншого шкандибати більше кілометру.
Мені то пофіг....
Але, це ж чиновники "розраховували, планували, виділяли місця та обладнували" розташування укриттів, шлях до них та відстань З УРАХУВАННЯМ УКРИТТІВ У ШКОЛАХ!
І зараз виключаючи ці укриття з переліку вони ЛАМАЮТЬ свої ж якісь там схеми, розробки, поділи на райони, то що...
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02.02.2024 14:43 Відповісти
Тупорилі зелені долбоjоби
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02.02.2024 15:06 Відповісти
Остальные пусть умирают (с) зе
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02.02.2024 15:08 Відповісти
Сране шапіто, жирують на наші податки і видумують бог зна що, це дно!
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02.02.2024 15:39 Відповісти
ментов-охранников, наверное, тоже нельзя пускать. не участники. будут охранять. пусть с табельного на крыше по шахедам\ракетам\родителям пуляют.
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02.02.2024 17:02 Відповісти
Это же полный Трускавец!
При этом в большинстве случаев других укрытий не существует!
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02.02.2024 19:28 Відповісти
 
 