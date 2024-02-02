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Франція про удар по Бериславу, де загинули французькі волонтери: Боягузливий і негідний вчинок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

берислав

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на загибель двох французьких гуманітарних працівників в Україні внаслідок російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі президента Франції Емманюеля Макрона.

"Двох французьких гуманітарних працівників було вбито в Україні внаслідок російського удару. Боягузливий і негідний вчинок. Мої думки з близькими та товаришами поранених. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які прагнуть допомогти населенню", - написав Макрон.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія має відповісти за свої вчинки. Він також повідомив, що ще троє французьких волонтерів дістали поранення.

"Російське варварство спрямоване проти українських цивільних. Двоє французьких гуманітарних працівників заплатили життям за свою відданість українцям. Ще троє були поранені. Мої думки з ними та їхніми сім'ями. Франція стоїть поруч з ними. Росії доведеться відповісти за свої злочини", — написав Сежурне у соцмережі Х.

Нагадаємо, 1 лютого російські загарбники вкотре обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули двоє чоловіків. Також поранено трьох чоловіків та одну жінку.

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Автор: Марина Макєєва
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Макрон давай зброю і хлопці помстяться за твоїх громадян .
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02.02.2024 13:58 Відповісти
дає. 78 гаубить Цезар МЛРСки , танки на колесах снаряди кожний місяць і ще буде давати, а головне наладимо спільні виробництва
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02.02.2024 15:29 Відповісти
я не сподівано гарно вражений Макроном . ще б дозволив бити французькими ракетами по кацапії .
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02.02.2024 15:36 Відповісти
Насправді боягузлива позиція Макрона, котрий багато говорить і дає мало зброї...
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02.02.2024 14:00 Відповісти
Співчуття рідним і подяка французьким волонтерам.Макрон зрозумів досить пізно хто такий психопат з кремля і що таке мордор.До того вони разом з Меркель тягнули карлика на вершину слави,який вважв себе недоторканим.
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02.02.2024 14:08 Відповісти
Дякуємо та пам'ятаймо ВОЛОНТЕРІВ, що загинули від руки московського ***** в Україні!
Пильнуймо Україну!! Контролюймо привладних, щоб не нагадили Україні, як *****!
Слава Україні!
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02.02.2024 14:28 Відповісти
 
 